Активы-пассивы, или Как увеличить денежный поток

Что является пассивом? А что является активом? С точки зрения бухгалтерского и управленческого учета, что куда относится – установлено правилами .

А вот как только этот вопрос касается активов и пассивов обычного человека, то здесь появляется путаница. И связана она с известным человеком Робертом Кийосаки. Упрощенно по его системе активы – то, что приносит вам положительный денежный поток, пассивы – то, что приносит вам отрицательный денежный поток.

Например, квартира по бухгалтерскому и управленческому учету – это актив. По системе Роберта Кийосаки квартира может быть как активом, так и пассивом – в зависимости от того, приносит ли она вам доход – сдаете ее в аренду, к примеру. Или пассивом – если она у вас просто простаивает, вы платите за нее налоги, коммунальные расходы и при этом в ней даже не живете.

Но! Ключевое – это не то, к чему вы относите свое имущество (квартира, которая простаивает, или гараж, или участок земли, не нужен и просто зарос травой – они только забирают деньги из кармана). Что это: актив это или пассив? Важно другое! Есть ли такие активы-пассивы у вас?

А если они есть, то ответьте сами себе на вопрос, зачем они вам нужны. А не лучше ли их продать, и эти денежные средства вложить в то, что будет приносить вам денежный поток в карман, а не забирать его из кармана?

Возьмите ручку и листок бумаги и перечислите, сколько у вас таких активов-пассивов. Сколько они забирают денег из кармана в год? А за все время владения? Какая у них стоимость (пусть даже немного ниже рынка)?

А теперь представьте, что вы их продадите. Станет ли ваша жизнь без них хуже? Или ничего не изменится?

Если ничего не изменится, тогда сложите два числа. Первое число – сколько вы тратите в год на их содержание. Второе – 7-8% от их стоимости. Это та доходность, которую вы сможете практически без риска получать на фондовом рынке с помощью облигаций.

Подумайте над этим, может, денежного потока, которого вам как раз не хватает. Это и есть денежный поток, который у вас может вырасти от продажи того, что вам не нужно, и сокращения своих расходов на содержание этих активов-пассивов. Плюс инвестирование денежных средств от продажи под 7-8% годовых.

Сергей Панфилло

финансовый консультант,

квалифицированный инвестор,

совладелец “Клуба Правильных Инвесторов”

Эл.почта: info@clubpravinvest.ru

Телефон +7 (930) 884 22 55

Сайт: ClubPravInvest.ru