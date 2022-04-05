АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ – АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Информацию о мерах поддержки бизнеса и населения и об ограничениях вы найдете в системе КонсультантПлюс. Информация постоянно обновляется.

Правовые новости

Свежая информация о принимаемых мерах поддержки и правовых актах – в новостях КонсультантПлюс. Новости на стартовой странице системы КонсультантПлюс обновляются несколько раз в день. Вы не пропустите ничего важного. Можно подписаться на новостную рассылку прямо из системы КонсультантПлюс. И тогда несколько раз в неделю новости будут приходить к вам на почту.

“Антикризисные меры: обзор последних новостей”

По ссылке с главной страницы системы доступна актуальная информация о важнейших решениях по стабилизации экономики и поддержке бизнеса:

послабления по проверкам;

поддержка заемщиков и льготное кредитование;

компенсация за переводы через СБП;

послабления по госзакупкам;

налоговые льготы;

трудовые отношения и зарплаты;

мораторий на банкротство;

амнистия капиталов и др.

Обзор постоянно актуализируется.

Обзор “Перечень антикризисных мер в 2022 году”

Обзор содержит подробную информацию о принимаемых мерах:

меры господдержки организаций и ИП;

ограничение проверок;

изменения в валютной и банковской сфере для организаций и ИП;

особенности закупок товаров, работ, услуг;

меры господдержки физических лиц;

изменения в валютном законодательстве для физических лиц.

Обзор ежедневно обновляется. Обзор доступен со стартовой страницы системы – первая ссылка в рубрике “Справочная информация”.

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Разъяснения в системе от экспертов КонсультантПлюс по важным нововведениям:

– “Проверки, закупки, кредиты и корпоративные процедуры: вступил в силу большой антикризисный закон”;

– “Лимит на вывоз валюты и ограничения в работе с иностранными контрагентами: обзор новых мер”;

– “Специальные экономические меры: валютные операции, выкуп акций ПАО, банковские счета физлиц” и др.

Сейчас информация о мерах поддержки бизнеса и ограничениях очень важна для бизнеса и клиентов. В КонсультантПлюс вы найдете актуальную и проверенную информацию, а также разъяснения по всем горячим вопросам.

Подробную информацию о материалах по мерам поддержки и ограничениям можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «Консультант-Ока», 390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 9, тел. (4912) 340611, электронная почта root@consultant-oka.ru.