Актуальный способ сэкономить на ипотечной ставке

Ипотека – продукт, который берется надолго. Одобрение оформляется, как правило, на срок от 20 до 30 лет. А выплачивается среднестатистический ипотечный кредит за 5-8 лет.

Стоимость ипотечных займов напрямую зависит от величины Ключевой ставки ЦБ РФ (с 10.02.2023 г. – 7,5%). И меняется восемь раз в год. В экстренных случаях ЦБ собирает внеочередное заседание и меняет ставку вне плана.

Средневзвешенная ставка предложения топ-20 банков (по версии портала ДОМ.РФ) на рынке жилищного кредитования на 03.03.2023 г. составляет 11,19% на вторичном рынке и 7,63% на новостройки.

К счастью, в нашем регионе существует реальная возможность снизить текущую процентную нагрузку по ипотеке. Например, за счет мероприятия «Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту» муниципальной программы «Жилище», утвержденной постановлением администрации города Рязани от 29.09.2015 г. №4549 (далее – программа).

Программа предусматривает предоставление субсидии на возмещение части затрат на оплату процентов по банковскому кредиту на приобретение или строительство жилья в городе Рязани отдельным категориям граждан Российской Федерации:

– зарегистрированным по месту жительства на территории города Рязани и Рязанской области не менее одного года на момент подачи документов;

– имеющим место основной работы на предприятиях, в организациях, учреждениях, у индивидуального предпринимателя, расположенных в городе Рязани (в границах муниципального образования – городской округ город Рязань), состоящим на налоговом учете в городе Рязани;

– не имеющим в собственности жилого помещения на территории Рязанской области (в том числе г. Рязань) или имеющим в собственности жилое помещение на территории Рязанской области (в том числе г. Рязань) менее установленных социальных норм в соответствии с региональным стандартом: 18 кв. м общей площади на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; 42 кв. м – на семью из двух человек; 33 кв. м – на одиноко проживающих граждан (долевая собственность с иными гражданами, не входящими в состав семьи претендента, не учитывается).

Участниками программы могут быть:

граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании – город Рязань;

граждане, работающие в государственных и муниципальных учреждениях, организациях и на предприятиях не менее одного года;

граждане, работающие на предприятиях, в организациях, учреждениях, у индивидуального предпринимателя не менее одного года;

граждане, зарегистрированные в общежитиях, коммунальных квартирах не менее одного года;

неполные семьи;

многодетные семьи;

молодые семьи.

В результате участия в данной программе многие рязанские семьи снизили платеж по ипотеке.

Пример расчета.

Среднемесячный базовый платеж на ипотечный кредит в сумме 2 500 000 руб. составляет 23 452 руб.

В результате участия в муниципальной программе «Жилище» платеж может быть снижен до 16 776 руб. в месяц.

Ольга Котова

директор ООО «Рязань-Этажи»

o.s.kotova@delo62.ru

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