Автоматический вычет через налоговую инспекцию

С 21 мая 2021 года физические лица могут получать имущественные и инвестиционные вычеты (на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС денежных средств) в упрощенном порядке. Такое право дает закон №100-ФЗ от 20.04.2021 г. Рассказываем как действовать.

Этот способ получения вычетов очень порадовал нас, специалистов в области налогообложения. Поскольку это существенно упрощает жизнь налогоплательщиков. Однако на данный момент эта система только начинает работать, и банков, подключившихся к этой системе, пока мало.

Как все должно происходить?

Необходимую информацию для получения налогового вычета (как имущественного, так и инвестиционного) налоговые органы получат от участников информационного взаимодействия (банков). Перечень подключившихся банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

После того, как сведения от банков поступят в ФНС, налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в «личном кабинете» на сайте ФНС. Там появится предзаполненное заявление на получение вычета. Здесь же налогоплательщики смогут следить за процессом получения вычета – с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога. А до момента возврата налога должно пройти 1 месяц и 15 дней.

Важно! До появления предзаполненного заявления в «личном кабинете» от налогоплательщика не требуется никаких действий. Нужно только ждать.

При заключении договора с банком необходимо уточнить, является ли банк участником этой системы получения налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Обращаем ваше внимание, что вы можете воспользоваться как этим способом получения налоговых вычетов, так и классическим – через подачу декларации 3НДФЛ.

Какие налоговые вычеты можно получить в упрощенном порядке?

В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

– инвестиционные налоговые вычеты (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);

– имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Как налогоплательщику получить налоговые вычеты в упрощенном порядке?

Налоговые вычеты будут представляться налогоплательщикам в проактивном режиме посредством взаимодействия через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Источником данных, подтверждающих право на вычет, будет информация, имеющаяся в распоряжении налоговых органов, в том числе полученная налоговыми органами в рамках информационного обмена с внешними источниками – налоговыми агентами (банками), органами исполнительной власти.

По факту поступления от налоговых агентов (банков) сведений налогоплательщиков проинформируют специальным сообщением в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

В случае наличия права у налогоплательщика на получение налогового вычета налоговым органом налогоплательщику будет направлено в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предзаполненное заявление для его утверждения.

Такое заявление налоговый орган будет формировать не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта.

Поэтому, до появления предзаполненного заявления в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» не требуется осуществлять каких-либо действий.

Как налоговые органы получат сведения для подтверждения права на вычет?

Сведения, необходимые для получения вычетов (об операциях на индивидуальных инвестиционных счетах физических лиц и по приобретению недвижимого имущества), будут направляться только теми налоговыми агентами (банками), имеющими соответствующие лицензии на осуществление банковских операций, на осуществление брокерской деятельности либо деятельности по управлению ценными бумагами, которые участвуют в обмене информацией с ФНС России в соответствии с Правилами обмена информацией в целях предоставления налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Присоединение налоговых агентов (банков) к такому взаимодействию с налоговыми органами осуществляется в добровольном порядке.

Что необходимо сделать для того, чтобы налоговый агент (банк) представил сведения в налоговый орган?

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощенном порядке следует обратиться к налоговому агенту (банку), с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

В какие сроки налогоплательщик может получить возврат налога?

За счет информационного взаимодействия и предварительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет (в случае, если налоговым органом не будут выявлены какие-либо расхождения) срок проведения проверки и возврата налога сокращен более чем в 2 раза (1,5 месяцев вместо 4).

Также, при необходимости, налоговым органом может быть продлена камеральная налоговая проверка заявления, о чем будет сообщено налогоплательщику через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Надежда Скворцова
директор ООО “Областная налоговая консультация”
главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”

по материалам сайта nalog.ru

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