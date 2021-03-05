Автомобиль продан, а штрафы приходят: что делать?

Ко мне часто обращаются с вопросом: что делать, если после продажи автомобиля пришел штраф? Иногда бывших собственников привлекают как ответчиков по искам о причинении вреда имуществу и здоровью в результате ДТП, которое совершил новый собственник.

Тема, связанная с владением автомобиля, всегда актуальна, поэтому я решила написать статью. В ней я расскажу, как грамотно продать автомобиль, а значит – обезопасить себя в дальнейшем от разных претензий в свой адрес, связанных с проданным автомобилем.

Ранее я уже писала статью о проверке б/у автомобиля при покупке на предмет залога. Существует Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, который ведут нотариусы. Если купленный автомобиль находится в залоге у банка, последний его заберет, а покупатель останется и без автомобиля, и без денег. То есть перед покупкой б/у автомобиля необходимо получить выписку из Реестра у нотариуса по VIN-коду авто.

Как на практике происходит сделка купли-продажи автомобиля? Продавец и покупатель подписывают три экземпляра договора купли-продажи, вносятся изменения в ПТС. При этом для заключения договора предварительно снимать автомобиль с регистрационного учета в ГИБДД не нужно. Всё подписали, все довольны, разъехались. Что дальше?

Регистрация договора в ГТБДД

А дальше добросовестный покупатель в течение 10 дней с момента подписания договора должен перерегистрировать машину на себя (п. 3 ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 03.08.2018 г. №283-ФЗ). Сделать это можно в любом отделении Госавтоинспекции. Перерегистрация автомобиля – это данные о новом собственнике, ведь на собственника автомобиля ложится обязанность платить штрафы, транспортный налог, возмещать вред, причиненный ДТП.

По результатам перерегистрации новому собственнику выдается ПТС с отметкой о его владении, свидетельство о регистрации транспортного средства, новые номера.

Если вы продаете свой автомобиль, лучше сразу договориться с покупателем, что вы пройдете с ним/поприсутствуете на процедуре перерегистрации автомобиля, по результатам которой выдается новое свидетельство о регистрации ТС. Потратьте на это время, не полагайтесь на обещания покупателя сделать всё позже. Потом придется потрать больше времени.

Если перерегистрация договора не прошла

Если всё же при подписании договора купли-продажи автомобиля перерегистрация не произошла, через 11 дней с момента подписания договора на сайте гибдд.рф в сервисе «Проверка автомобиля» проверьте данные на автомобиль. На этом сервисе есть данные о регистрации автомобиля, его участии в ДТП, нахождении в розыске, наличии ограничений (залогов).

В случае, если покупатель, несмотря на заверения, не перерегистрировал автомобиль на себя, обратитесь в ГИБДД с паспортом, договором купли-продажи и подайте заявление о прекращении регистрации автомобиля (ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 03.08.2018 г. №283-ФЗ). Эта форма заявления предусмотрена Приложением №1 к Административному регламенту МВД РФ предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств. После принятия данного заявления проданный автомобиль будет считаться находящимся в розыске. Нового владельца остановят сотрудники ГИБДД, и он будет вынужден перерегистрировать автомобиль на себя.

Если вы ничего из вышеизложенного не сделали, и проданный автомобиль не перерегистрирован, будьте готовы к квитанциям об оплате штрафов и транспортного налога. В этом случае придется потратить не меньше времени, если бы вы перерегистрировали автомобиль вместе с покупателем.

Если все равно приходят штрафы

Штраф нужно обжаловать. Для этого придется подать по почте заявление об отмене постановления ЦАФАП (Центра автоматической фиксации административных правонарушений). К заявлению нужно приложить копию договора купли-продажи: в нем указана дата оформления сделки, и он является доказательством того, что на момент нарушения вы уже не являлись собственником автомобиля. Подать такое заявление нужно не позднее десяти дней с момента его получения (статья 30.3. КоАП РФ).

Заявление об отмене постановления может подаваться не только в ЦАФАП (штрафы чаще всего приходят от этого органа), но в тот орган, который указан в постановлении. Вероятнее всего, для написания такого заявления вам придется обращаться к юристам, а это время и деньги.

Поэтому при продаже автомобиля сразу проконтролируйте переход права собственности. Это в будущем сэкономит ваши деньги, время, нервы.

Оформить ПТС можно электронно

А знаете ли вы, что с 1 января 2020 года в России ПТС можно оформить в электронном виде? В электронной версии ПТС содержится полная информация об автомобиле, которая будет постоянно обновляться. В ЭПТС должны вписываться не только регистрационные действия, но и факты прохождения ТО, участия в ДТП, данные страховых полисов, ограничения и прочие нюансы.

Госавтоинспекция отмечает, что обязательной замены паспортов транспортных средств, оформленных ранее в Российской Федерации на бумажных носителях, не требуется. Замена таких паспортов может быть осуществлена исключительно добровольно, на основании волеизъявления собственника транспортного средства.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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