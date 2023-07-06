Бухгалтерия или онлайн-бухгалтерия?

Многие предприниматели делают выбор в пользу сервисов онлайн-бухгалтерии, которые очень активно рекламируются как банковские сервисы. Заменит ли онлайн-бухгалтерия полностью специалиста? Так ли прекрасны онлайн-сервисы, как их рекламируют?

Какие задачи можно решать помощью онлайн-сервисов

Традиционная 1С и множество облачных сервисов, таких как Эльба, Мое дело, Кнопка, могут «вести» как бухгалтерский, так и налоговый учет. Например, формировать и сдавать в ФНС налоговую отчетность. Подобные решения есть почти у всех крупных банков –Тинькофф-бухгалтерия, Моя бухгалтерия от Сбербанка, Бухгалтерия для бизнеса от Альфа-банка и прочие. Некоторые сервисы позволяют дополнительно решать простые задачи по управленческому учету.

Цена ошибки – 180 тысяч рублей

Во всех программах нужно заносить документы и делать это правильно. Без того, кто настроил программу, можно получить совсем неверный результат и заплатить большие суммы налогов, которые платить совершенно не обязательно. Например, у одного из наших клиентов Тинькофф-бухгалтерия. В целом он доволен работой программы: нажатием пары кнопок формируется декларация. Все данные загружаются автоматически из выписки. Однако с 2022 года у него добавился дополнительный вид деятельности по патенту. И «онлайн-бухгалтерию» пришлось перестраивать. Ведь теперь доходы, попадающие под патентную систему, не облагаются налогом УСН. Если бы клиент не обратил на это внимание, то заплатил бы лишние 180 тысяч налога. Ведь онлайн-бухгалтерия так посчитала налог!

Мы исправили статус всех платежей по сроку действия патента, сумма налога сразу же пересчиталась на более приятную. Клиент доволен, мы довольны своей работой. Это ли не счастье?

Пять счастливых дней было у меня

Есть еще одна существенная проблема: при получении требований от налоговых органов онлайн-бухгалтерия сообщает об этом клиенту и подтверждает получение требования сразу. У клиента будет пять рабочих дней отправить ответ. Но зачастую этого времени не хватает, чтобы понять вопрос, понять, что с этим делать, еще и правильно ответить на вопрос, чтобы не было неприятных последствий. Многие предприниматели просто забывают о том, что нужно ответить на вопрос, а если не ответить на требование о предоставлении пояснений, то это влечет за собой штраф 5000 рублей, а последующий «неответ» – уже 20 000 рублей. Не очень приятные суммы. Такого не произойдет с бухгалтером, который знает, что на все письма из налоговой инспекции обязательно нужно отвечать. Он знает, как правильно ответить. Таким образом, при пользовании онлайн-бухгалтерии обязательно нужно «рядом» иметь специалиста, которому можно задать вопрос – а почему так посчиталось? Что-то мне не нравится, а как ответить на это письмо?

А поговорить?

Да, наши услуги по ведению бухгалтерии стоят дороже, чем услуги онлайн-бухгалтерий, но и у нас есть плюсы. Мы берем свои деньги точно не зря. Во-первых, с нами можно поговорить, и если вы планируете какой-то новый вид деятельности, какое-то изменение в бизнесе (например, у вас розница, и вдруг пришел оптовый покупатель), вы можете с нами проконсультироваться и мы вам точно предоставим варианты развития событий – как вам выгоднее оформить документы, чтобы заплатить минимум налогов. Человеческий контакт – это бесценно. С роботами на эту тему не поговорить. Тут нужно самостоятельно делать настройки в программе. Кроме того, мы можем ответить на ваши вопросы – а почему получился такой налог? Также каждый год мы мониторим – может быть, вам можно выбрать иную систему налогообложения? Ведь бизнес не стоит на месте, а систему налогообложения можно поменять 1 раз в год. Не всегда привычное – выгодно. Мы посоветуем – что сделать с кассой, как подключить банковские сервисы онлайн-платежей с сайта, мы можем быть полезными по различному спектру вопросов настройки вашего бизнеса.

А по поводу того, что нам выгодно привлечь клиентов… Да выгодно, но пока клиент не ценит нашу работу, мы клиентов к себе не тянем. К тому же у нас основной пул клиентов – более крупные, чем клиенты онлайн-бухгалтерии. Мы рады, если онлайн-бухгалтерия устраивает клиента, по сложным вопросам он все равно придет к нам.

Инструмент бухгалтера или программа для предпринимателя?

Для тех, у кого однотипные операции и они не меняются в течение года, онлайн-бухгалтерия выгодна. Но стоит вам нанять сотрудника в штат, работа в онлайн-бухгалтерии становится не столь радостной и легкой, хотя у некоторых реализован блок «сотрудники».

Есть много программ, которые по факту являются бухгалтерскими, просто в них очень много подсказок для предпринимателя – а что заполнить вот в этом поле (чтобы сделать то-то – нажмите вот эту кнопку, чтобы переключить это – кликните сюда). Такие программы, как Эльба, онлайн-бухгалтерия Модульбанка, Мое дело, Точка написаны предельно простым, не бухгалтерским языком и позволяют предпринимателю сдавать отчетность по самым легким формам, например, нулевую отчетность по неработающей организации или отчетность по ИП на УСН 6%. Но в конечном счете предпринимателю самостоятельно придется загружать выписку (если это не банковский сервис) и документы для правильного расчета налога. Обычно онлайн-сервисы используют те, кто работает без сотрудников на УСН 6%. Это категория предпринимателей, которым нужно минимум документов для подгрузки. А вот ООО на УСН 6% уже просто не сработает. Юридические лица обязаны сдавать баланс, а значит, у них будет обязанность ввести документы от контрагентов. Тут уже нужен специалист, который скажет – каких документов не хватает и что нужно ввести (загрузить).

В первую очередь, эти сервисы являются инструментом бухгалтера, но часто их продвигают на рынке как продукт для предпринимателя. Для этого разработчики упрощают интерфейс и максимально внедряют подсказки.

100-процентная автоматизация бухучета – миф или реальность?

Уже несколько лет на рынке бухгалтерских услуг ходит слух, что профессии такой больше не будет. Всё будет автоматизировано. И на самом деле государство ведет планомерную и активную работу по автоматизации расчета налогов, и мы как специалисты это видим. Однако не все так гладко, как написано в планах руководства ФНС. Один эксперимент прошел удачно – внедрение режима «самозанятых», а вот эксперимент с единым налоговым счетом считаю неуспешным. Уже 2 месяца в расчетах по ЕНС нет прозрачности и понятности – пока не исправлены все технические ошибки. Вся страна ждет.

Итак, реально ли автоматизировать бухучет на 100%? Нет, не реально. В любом случае сохранится элемент ручного введения документов. Да, в таких программах многие данные загружаются автоматически, но при этом по одному и тому же первичному документу – УПД – цифры могут вводиться как основное средство (а это отдельный вид документов в программе!), и быть как материалом, так и услугой. Тут нужно включать мозг. И это мозг бухгалтера, а не предпринимателя или «искусственного интеллекта», который пока несовершенен.

Кто такой ИП Шишкин?

Мы уже затронули эту тему. Самый распространенный миф, что в этих сервисах «ничего не нужно делать, программа всё сделает без моего участия». На деле – нужно загружать или вводить документы. Этим и отличаются онлайн-сервисы от обычного бухгалтера, которому предприниматель должен просто отдать «бумажки», а уж тот сам решит, какие данные и куда ввести. К тому же программа вам не напомнит и не спросит, почему вы не загрузили накладную от ИП Шишкин. Ведь она просто не знает, что есть такое ИП, с которым вы ведете дела. Поэтому вся ответственность за использование онлайн-бухгалтерии лежит именно на предпринимателе. Об этом говорится и в соответствующем договоре любого облачного сервиса. Еще раз обозначу: вы не сможете предъявить претензии программе, если не загрузили какие-то документы и не получили желаемый результат! Еще одно заблуждение – программы надежнее, чем живой человек. Это не так. Само слово «онлайн» в названии сервисов говорит о том, что у вас всегда под рукой должен быть интернет. К тому же при нестабильной связи программа может банально зависнуть. И, как водится, в самый неподходящий момент!

Отвечаем на ключевые вопросы

В первую очередь надо ответить на вопрос: зачем мне программа, что я хочу в ней делать? Если требуется оформлять только выписку документов, то достаточно простой и бесплатной программы, такой как Бизнес Пак. Не нужно подключать никакие платные сервисы, покупать и устанавливать тяжеловесную 1С. Программы, подобные Бизнес Пак, легко помещаются на флешку. В них легко создавать «первичку» и носить с собой как базу данных. Если нужно вести именно учет и вводить документы, то подойдет любой сервис – от 1С до онлайн-бухгалтерии. Если я хочу создавать налоговые декларации и вести книги учета доходов и расходов, то в сервисе должен быть прописан именно этот блок и существовать возможность его подключения. Например, есть программы, которые помогают вести учет склада, при этом в них заявлено, что можно вести и бухгалтерию. Но это не так.

Одним словом, выбор сервиса онлайн-бухгалтерии – дело личного вкуса. Опирайтесь на впечатление, насколько вам удобна программа и приятен интерфейс. Повторю: самое главное – понять, для чего нужен данный сервис. Ну и не забывайте, что хороший бухгалтер стоит дорого, а плохой – еще дороже…

Надежда Скворцова

директор ООО «Областная налоговая консультация»

главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»