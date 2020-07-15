Чат-боты в помощь бизнесу

Стремительно и совсем незаметно для всех нас современное общество вошло в новую фазу развития человеческой цивилизации, которая отмечена ростом, ценностью и значением информации и знаний. Эффективность развития деятельности человека связана с созданием и внедрением во все ее сферы новых информационных и коммуникативных технологий.

В Российской Федерации разработка и применение систем искусственного интеллекта, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствование системы подготовки кадров являются стратегически важными направлениями и поддерживаются на уровне государства. Поэтому сегодня разговор о том, что информационное общество представляет собой следующую ступень эволюции общественного устройства, когда информация, знания и информационные технологии проникают и внедряются в жизнь человека, бизнеса и общества, не удивит никого. Все понимают, что возникающие новые информационные технологии радикально меняют жизнь каждого отдельного человека и общества в целом.

Тем не менее, мне бы хотелось поговорить о том, насколько важно обычному человеку понимать значение и роль использования новых технологий, чтобы принять решение об открытии собственного бизнеса и стать серьезным предпринимателем.

Мой опыт показывает, что наиболее успешными в плане развития собственного дела становятся люди, открытые новым знаниям, готовые применять в своей практике новейшие достижения технического прогресса, идти вперед и не останавливаться на достигнутом. Они решают многие вопросы путем применения и использования новых систем искусственного интеллекта.

Об одной из таких систем и пойдет речь. Это система «чат-бот» – виртуальный собеседник или программа, которая имитирует разговор с живым человеком через интернет-чат. Сегодня существуют простые чат-боты, функционирующие на основе набора команд в рамках заданных алгоритмов и другие, более сложные, которые обладают искусственным интеллектом, способные понимать человеческий язык. Для представителей микро- и малого бизнеса именно второй вариант наиболее перспективен к использованию в рамках деятельности компании, поскольку он, к примеру, может стать личным ассистентом руководителя. В бизнес-среде чат-боты выполняют функцию настоящего помощника и секретаря, отвечают на различные вопросы клиентов, производят оперативный анализ финансовой ситуации, позволяют компании сократить расходы на интернет-персонал. За довольно небольшое время чат-бот может выдать оптимальное решение, обработать большой объем информации, а в отдельных случаях, даже полностью заменить человека.

Несмотря на очевидные плюсы внедрения чат-ботов в бизнес-процессы, существует ряд причин, по которым компании отказываются применять их. В большинстве случаев это обусловлено тем, что качественно работающий чат-бот требует общения посредством текстового набора и не способен учитывать эмоции собеседника, что в свою очередь отрицательно влияет на решение о покупке товара или услуг. Кроме того, стоимость создания качественного чат-бота для небольшой компании может оказаться непосильной частью финансовых расходов.

В настоящий момент многие представители компаний микро- и малого бизнеса считают использование чат-ботов лишь следованием модной деловой тенденции. Однако для коммерсантов и собственников бизнеса, которые нацелены на завоевание новых рынков, поддержание высокого качества товаров или оказания услуг, удерживание лидирующего положения в своем сегменте рынка и рост прибыли, использование технологий искусственного интеллекта становится необходимым. Представители среднего и крупного бизнеса, особенно сферы финансов, торговли и услуг, инвестируют большие денежные средства в разработку чат-ботов для своих компаний – в основном, с целью построения активно работающей системы интернет-продаж и коммуникаций. Постепенно функции чат-ботов расширяются, общение перестает быть примитивным, становится «живым».

Завершая наш разговор о возможностях применения системы «чат-бот», я считаю необходимым привести высказывание одного из самых влиятельных теоретиков менеджмента XX века Питера Друкера, который говорил: «Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то новое». Я уверена, эти слова поддержат предпринимателей, чьи компании относятся к категории микро- и малого бизнеса, укрепят их решительность и веру в инновации.

Майя Гордеева

Основатель и руководитель MAYYA GORDEEVA

HIROLOGY CENTER

ведущий специалист по ИИ международного уровня

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