Чем полезен сайт nalog.ru

Сайт налоговой службы все больше и больше радует. Он стал удобным для пользования, и на нем появилось множество сервисов, удобных и полезных для налогоплательщиков – как для юридических лиц и предпринимателей, так и для просто физических лиц – плательщиков налогов. Во время пандемии появились сервисы проверки – положена ли вам какая-то помощь или нет по ИНН.

Представляем вам перечень полезных функций сайта nalog.ru. Этот список достаточно внушителен. Да и сам сайт nalog.ru стал очень и очень полезным для налогоплательщиков. Тут свою полезную информацию может увидеть налогоплательщик в любых статусах:

физическое лицо (начиная от списка налогов, который он должен платить, узнать ИНН, заканчивая справочной информацией о том, какие льготы и ставки действуют в его регионе);

индивидуальный предприниматель (можно узнать о налогах, действующих в вашем регионе, можно выбрать систему налогообложения, можно пройти регистрацию бизнеса и, в конце концов, ликвидацию);

юридическое лицо (можно так же, как и ИП, узнать о налогах, которые нужно платить в той или иной ситуации, зарегистрировать бизнес, скачать выписку из реестра, скачать бесплатные программные продукты для тех или иных ситуаций).

Есть сервисы, которые пригодятся всем: узнать реквизиты своей налоговой, записаться на прием, узнать ОКТМО (код, необходимый для уплаты налогов), узнать свой ИНН.

Отдельный раздел очень быстро появился во время первой волны коронавируса. Бизнесу можно было легко (по своему ИНН) узнать, какие меры поддержки ему положены, так как они зависели от того, какой у бизнеса ОКВЭД, есть ли долги по налогам.

Отдельные разделы посвящены самозанятым. Под каждый такой большой проект – самозанятые, кассовые аппараты, «коронавирусная» поддержка – создаются свои подразделы.

Сайт стал одним из самых посещаемых среди сайтов государственных органов за последнее время.

Основные «полезности» расположены в разделе «Электронные сервисы» на рисунке ниже. Этот блок видно сразу, но полный список сервисов вы увидите, перейдя справа в раздел «Сервисы».

В нижнем сером поле вы увидите еще пару полезных ссылок – программные средства, и справа – видеоматериалы. Здесь много как интерактивных видеоматериалов, просто рассказывающих о сложных вещах, так и специализированные материалы по сложным темам для бизнеса.

По ссылке «программные средства» вы можете найти такие полезные программы, как:

Программа подготовки документов для государственной регистрации – название говорит само за себя.

Налогоплательщик ЮЛ – программа, позволяющая составлять декларации и формировать электронную копию документа. Своевременное обновление программы обеспечит вам правильные формы заполняемых бланков.

Справочник кодов обозначения налоговых органов для целей учета налогоплательщиков.

КЛАДР (Классификатор адресов России).

ТС-обмен НП – Программа подготовки заявлений налогоплательщика при импорте товаров и уплате косвенных налогов в рамках соглашения о Таможенном союзе

ТН ВЭД – Классификатор, содержащий коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Программа «Подготовка пакета электронных документов для государственной регистрации».

Возмещение НДС: Налогоплательщик – Формирование базы данных деклараций на возмещение НДС и формирование текстовых файлов передачи информации по декларациям в ИФНС России.

ЭСНДС НП – Программа ввода заявлений о ввозе товара и уплате косвенных налогов в республику Беларусь (для налогоплательщиков).

Декларация – Программа подготовки сведений по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ (самая распространенная программа для использования).

Список полезных электронных сервисов для налогоплательщика

Электронные сервисы вы можете увидеть, зайдя на сайт nalog.ru. Перейдя в самый низ – на серое поле, в левом столбце увидите ссылку «Электронные сервисы».

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

Этот сервис позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя

Сервис позволяет налогоплательщику – предпринимателю получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки; получать выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде в отношении самого себя и т.д.

Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

Сервис позволяет налогоплательщику – юридическому лицу получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки; получать выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде в отношении самого себя и т.д. Для того чтобы пользоваться сервисом, необходима электронно-цифровая подпись (ключ).

Проверь себя и контрагента

Здесь содержатся сведения о юрлицах и индивидуальных предпринимателях. Вы сможете найти информацию о том, есть ли в Едином государственном реестре юридическое или физическое лицо, с которым вы собираетесь работать. Этот сервис нужен для проверки своего контрагента на «благонадежность».

Поиск сведений в Реестре дисквалифицированных лиц

Сервис предоставляет пользователю возможность просмотра сведений, содержащихся в Реестре дисквалифицированных лиц, поиска дисквалифицированного лица по определенным реквизитам, а также получения информации из реестра в электронной форме. Этот сервис также нужен для проверки своего контрагента на «благонадежность».

Онлайн-запись на прием в инспекцию

Сервис предоставляет налогоплательщику возможность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам. Один из самых распространенных в использовании сервисов.

Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами

Ресурс разъясняет налогоплательщикам и сотрудникам территориальных налоговых органов официальную позицию ФНС России о порядке заполнения налоговых деклараций, исчисления и уплаты налогов и сборов, согласованную с Минфином России.

Часто задаваемые вопросы

Сервис создан для повышения качества информирования налогоплательщиков. Здесь собрана база ответов на самые актуальные вопросы налогоплательщиков: о действующем налоговом законодательстве, ставках имущественных налогов, льготах, о порядке взаимодействия с налоговыми органами по различным вопросам и т.д.

Обратиться в ФНС России

Данный сервис является дополнительным средством для обращений физических и юридических лиц в Федеральную налоговую службу.

Узнать о жалобе

Данный сервис предоставляет возможность организациям и физическим лицам получать информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений (жалоб, заявлений, предложений), поступивших в Федеральную налоговую службу.

Решения по жалобам

Интернет-сервис «Решения по жалобам» создан в целях предоставления информации о результатах рассмотрения Федеральной налоговой службой жалоб (обращений) налогоплательщиков. Указанная информация отражается на сервисе в виде решений ФНС России без указания информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации.

Адрес и платежные реквизиты вашей инспекции

Позволяет налогоплательщику по своему адресу узнать номер, адрес и реквизиты своей налоговой инспекции.

Узнай ИНН

Данный сервис позволяет узнать свой ИНН, если вдруг свидетельство у вас не под руками.

Подача заявления физического лица о постановке на учет

Сервис позволяет:

заполнить заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе;

зарегистрировать и отправить в налоговый орган заполненное заявление (в том числе заверенное усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя);

получать информацию о состоянии обработки (о статусе) заявления в налоговом органе по адресу электронной почты (если Вы укажете его в заявлении) или при повторном обращении на сайт ФНС России;

получить Свидетельство о постановке на учет (в бумажном или электронном виде по вашему выбору).

Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Сервис предоставляет возможность направить пакет документов в налоговый орган при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сервис требует наличия ЭЦП и установки специальной программы подготовки пакета документов. При этом свидетельство о государственной регистрации можно получить удобным для налогоплательщика способом,

Подача заявки на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя

Сервис позволяет физическим лицам, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, направить заявку на государственную регистрацию. Сервис работает в интерактивном режиме и не требует наличия ЭЦП. Для получения свидетельства о государственной регистрации потребуется личный визит в налоговую инспекцию.

Создай свой бизнес

Сервис представляет собой интерактивную пошаговую инструкцию для начинающих предпринимателей: поможет выбрать форму регистрации и режим налогообложения, осуществить государственную регистрацию, узнать о правилах применения контрольно-кассовой техники, получить необходимую информацию о процедуре проведения налоговых проверок.

Имущественные налоги: ставки и льготы

Интернет-сервис «Имущественные налоги: ставки и льготы» создан в целях совершенствования администрирования имущественных налогов и повышения эффективности информирования налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ставок и льгот по следующим налогам: налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги.

Сроки направления налоговых уведомлений

Позволяет узнать о запланированных сроках направления налоговых уведомлений по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам в конкретной налоговой инспекции.

Заплати налоги

Сервис «Заплати налоги» позволяет налогоплательщикам – как физическим, так и юридическим лицам – формировать платежные документы и осуществлять оплату в режиме онлайн через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС России.

Заполнить платежное поручение

Позволяет подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде.

Уплата госпошлины

Позволяет подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде.

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в электронном виде через сеть Интернет совершенно бесплатно. Вы можете получить и распечатать выписку с электронной подписью, которая будет иметь такую же юридическую значимость, как и выписка, заверенная подписью и печатью уполномоченного сотрудника инспекции.

Федеральная информационная адресная система

Сервис «Федеральная информационная адресная система (ФИАС)» позволяет получить достоверную, единообразную, общедоступную, структурированную адресную информацию по территории Российской Федерации.

Также на сайте есть интерактивные калькуляторы:

– Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента.

– Калькулятор расчета страховых взносов.

– Калькулятор транспортного налога ФЛ.

– Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц.

– Калькулятор по расчету налоговой нагрузки.

– Выбор подходящего режима налогообложения.

– Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота.

Надеемся, что подобные сервисы помогут вам в работе и сделают ее более плодотворной и удобной!

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”