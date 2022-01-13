Чем рискует покупатель, если у продавца сменились паспортные данные?

Данная ситуация на практике встречается достаточно часто.

Допустим, покупатель находит подходящую квартиру, заказывает выписку из ЕГРН, а в ней – данные старого паспорта продавца. Он совсем недавно сменил паспорт и не внес данные нового паспорта в Росреестр.

ВОПРОС: Можно ли заключать сделку без внесения изменения паспортных данных продавца в ЕГРН?

ОТВЕТ: Да, в таком случае можно не опасаться. Росреестр самостоятельно запросит сведения по межведомственным каналам и данные автоматически обновятся. Для подстраховки можно также попросить продавца до совершения сделки подать заявление на внесение изменений в ЕГРН. Данный вид действий для продавца является бесплатным. Сама регистрация изменений проходит быстро.

ВОПРОС: Какие риски могут возникнуть, если продавец меняет паспорт после покупки?

ОТВЕТ: Если регистрация перехода права собственности прошла, и документы о смене собственника уже получены, опасаться нечего. Если же смена паспорта происходит до момента регистрации права, проблемы с получением документов могут возникнуть у самого продавца. На основании п.2 ст. 34 ФЗ от 13.07.2015 г. №218-ФЗ (ред. От 06.12.2021 г.) «О государственной регистрации недвижимости» изменения в ЕГРН осуществляются в порядке межведомственного взаимодействия. Таким образом, для собственника, сменившего паспорт в процессе перехода права, получение документов может увеличиться на 20 рабочих дней.

ВОПРОС: Каким образом обновляются сведения в ЕГРН, если собственник недвижимости сменил паспорт?

ОТВЕТ: После выдачи нового паспорта УВМ МВД обязано в течение пяти рабочих дней сообщить об этом в Росреестр (ч. 7 ст. 32, ч. 1 ст. 34 закона «О государственной регистрации недвижимости»).

Когда информация из Управления по вопросам миграции поступила, Росреестр в течение 15 рабочих дней вносит изменения в ЕГРН. То есть через 20 рабочих дней с момента получения нового паспорта информация в ЕГРН должна быть актуальной.

Чтобы проверить обновление сведений, нужно запросить в Росреестре выписку из ЕГРН. Если информация в ней актуальна, можно спокойно совершать сделку.

ВОПРОС: Можно ли самостоятельно обновить информацию о смене паспорта в ЕГРН?

ОТВЕТ: Если внести информацию нужно срочно, а 20 рабочих дней еще не прошли, то внесение изменений в ЕГРН можно осуществить по заявлению заинтересованного лица.

Если 20 дней еще не прошли или сведения в ЕГРН по какой-то причине не обновились, внести изменения можно по заявлению заинтересованного лица. До перехода права заинтересованным лицом является продавец. В данном случае только продавец вправе изменить сведения в ЕГРН. Обычно это делается через МФЦ.

Согласно ч. 1 ст. 33 закона «О государственной регистрации недвижимости» эта операция не облагается гос пошлиной. Образец заявления есть в МФЦ. Собственник лишь предоставляет новый паспорт для удостоверения своей личности.

После того, как МФЦ передаст в Росреестр заявление, в течение трех рабочих дней ведомство запрашивает подтверждение в УВМ МВД. У Управления по вопросам миграции есть 5 рабочих дней на формирование ответа. И после этого Росреестр в нормативный срок 15 рабочих дней внесет изменения. После этого выписка из ЕГРН с актуальными данными снова поступает в МФЦ, где и выдается продавцу.

Как только заявление поступит в После этого заявителю — продавцу — отправят новую

То есть мы видим, что процедура самостоятельного внесения сведений об изменении паспорта через МФЦ займет по меньшей мере на 3 рабочих дня дольше времени.

Если сделка уже состоялась

Если вы уже провели сделку, ничего страшного – подавайте документы в Росреестр на перерегистрацию права. Росреестр всё равно будет проверять информацию об участниках сделки: если регистратор увидит, что данные паспорта у кого-то не совпадают с теми, что есть в реестре, он сам запросит актуальную информацию в УВМ и приведет всё в порядок.

Если изменения в ЕГРН уже внесены, то все данные совпадут и проволочек с запросами не будет.

Резюме

Если время до сделки составляет 20 дней и более, то в порядке межведомственного взаимодействия данные обновятся автоматически. Продавец всегда может самостоятельно подать заявление в МФЦ об изменении своих данных и внесении актуальной информации в ЕГРН. Если документы попадают в Росреестр и регистратор видит несовпадение данных продавца, служба делает запрос в УВМ самостоятельно.

Желаем вам безопасных сделок в новом году!

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Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

o.s.kotova@delo62.ru