Что делать, если налоговая неожиданно признала вас предпринимателем?

В последние годы участились случаи, когда налоговая квалифицирует сделки самым неожиданным образом и физлицо превращается в предпринимателя. Вследствие этого налогоплательщику дополнительно начисляются суммы налогов и, конечно, штрафы. Производя взыскание начисленных налогов и штрафных санкций, налоговики часто не учитывают особый порядок взыскания, предусмотренный пунктом 2 статьи 45 Налогового кодекса.

Именно такой случай был рассмотрен Арбитражным судом Северо-Западного округа 21.08.2019 г. (Постановление №Ф07-8918/2019 г. по делу №А42-2158/2018).

Суть дела

По результатам выездной налоговой проверки выявлено, что в проверяемом периоде налогоплательщик продал находящиеся в его собственности нежилые помещения. Ранее эти помещения длительное время систематически сдавались в аренду юридическим лицам.

В результате налоговики сделали вывод, что осуществляемая налогоплательщиком деятельность (без регистрации в качестве ИП) по продаже недвижимости в одном налоговом периоде являлась предпринимательской. Поскольку отвечала всем характеризующим ее признакам. Налогоплательщик имел длительные хозяйственные отношения с арендаторами, заключенные сделки по сдаче спорного имущества в аренду направлены на систематическое извлечение прибыли от передачи прав пользования имуществом, не предназначенным для личного потребления.

Спорные объекты недвижимости приобретались, использовались, а впоследствии были проданы, в связи с чем выручка от их реализации в соответствии с положениями статей 210, 153 НК РФ включена в доход, облагаемый НДФЛ и НДС, как если бы такое лицо было бы зарегистрировано в качестве ИП.

Согласно решению налоговой налогоплательщику доначислен НДФЛ, НДС, он привлечен к ответственности в виде штрафа за непредставление в установленный срок налоговых деклараций по НДФЛ и НДС.

Общая сумма налогов и санкций составила 24 017 681 рубль.

В отношении доначисленных сумм инспекция выставила требование со сроком добровольной уплаты задолженности не позднее 15.02.2018 г.

Требование не было выполнено. Поэтому налоговая вынесла постановление о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка).

Не согласившись с постановлением инспекции, налогоплательщик (с 2017 г. ИП) обратился в арбитражный суд с заявлением.

По мнению налогоплательщика, доначисление налогов связано с изменением его статуса и характера деятельности, поскольку его деятельность как физического лица была квалифицирована инспекцией в качестве предпринимательской.

На основании положений подпункта 3 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации взыскание доначисленных налогов, пеней, штрафов должно производиться в судебном порядке.

При этом ни на момент вынесения инспекцией оспариваемого постановления, ни на момент принятия судом решения по настоящему делу не был обеспечен судебный контроль в отношении законности доначисленных сумм налогов, пеней, штрафов.

Суд первой инстанции оценил в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства и установил, что доначисление налогов в ходе выездной налоговой проверки было связано с изменением статуса и характера деятельности налогоплательщика, которую инспекция квалифицировала в качестве предпринимательской.

Поэтому, руководствуясь положениями подпункта 3 пункта 2 статьи 45 НК РФ, правовой позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 16.07.2013 г. №3372/12, суд пришел к выводу о нарушении налоговой инспекцией порядка взыскания доначисленных налогов, незаконности постановления о взыскании налогов и штрафа.

Апелляционная инстанция не согласилась с данными выводами суда, указав, что в ходе налоговой проверки было установлено только неправильное применение налогоплательщиком системы налогообложения. Инспекция не переквалифицировала совершенные сделки, не изменяла статус и характер деятельности налогоплательщика.

Выводы кассационной инстанции

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 45 НК РФ взыскание налога в судебном порядке производится с организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или статуса и характера деятельности этого налогоплательщика.

В НК РФ не разъяснено, что понимается под изменением статуса и характера деятельности налогоплательщика.

Вместе с тем, правовой статус является совокупностью законодательно установленных прав и обязанностей организации, физического лица или индивидуального предпринимателя, определяющих их правовое положение, в том числе, как участников налоговых отношений.

Правовая квалификация инспекцией в ходе проверки деятельности физического лица в качестве предпринимательской влечет существенное изменение прав и обязанностей проверяемого лица. При этом сфера предпринимательской деятельности граждан имеет собственное правовое регулирование, поскольку такая деятельность обладает особым характером, направлена на систематическое получение прибыли.

Из материалов дела следует, что сделки по продаже двух объектов недвижимости налогоплательщик рассматривал в качестве совершенных как физическим лицом, не считал свою деятельность предпринимательской.

В ходе выездной проверки инспекция установила наличие в деятельности налогоплательщика признаков предпринимательской деятельности, перечисленных в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, чем и было обусловлено доначисление налогов, пеней, штрафов.

Вопреки указанию апелляционной инстанции, в данном случае инспекция в ходе проверки не изменяла применяемую физическим лицом систему налогообложения, а квалифицировала его деятельность в качестве предпринимательской, то есть изменила правовой статус и характер деятельности налогоплательщика.

Таким образом, при разрешении настоящего спора суд первой инстанции правильно исходил из необходимости соблюдения инспекцией положений подпункта 3 пункта 2 статьи 45 НК РФ.

Кассационный суд поддержал решение суда первой инстанции, отказав налоговому органу во взыскании начисленных налогов и штрафов в сумме 24 017 681 руб.

Особенно следует учесть то, что суд первой инстанции решил взыскать с инспекции в пользу налогоплательщика судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 143 088 руб. (Решение от 17.01.2019 г. по делу №А42-2158/2018).

Вывод

Если вашу деятельность признали предпринимательской и инспекция приняла решение о взыскании начисленных налогов и санкций без судебного решения, то имеется реальная возможность отменить решение налоговиков через суд.

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