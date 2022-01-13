Что нужно, чтобы ваше финансовое состояние росло?

Начался новый год – есть новые цели, новые планы. И часть из них связаны с улучшением вашего финансового состояния. Что же нужно для его увеличения?

Ключевые пункты – это рост вашего дохода от вашего основного вида деятельности (работа, предпринимательская деятельность и т.д.) и создание новых источников дохода.

Этот пункт важен, потому что с одним источником дохода может что-то случиться, что от нас может совсем не зависеть (увольнение, изменение законодательства, пандемия и т.д.). И источник дохода может быть потерян или сильно сократиться. Здесь вам в помощь подушка безопасности, которую лучше иметь хотя бы на 3-6 месяцев ваших расходов.

Поэтому на вопрос: «Нужны ли несколько источников дохода?» я для себя отвечаю «да».

И оптимально, чтобы дополнительные источники дохода были для вас пассивными. Т.е. вы уделяли им минимум времени или уделяли им время, когда вам удобно и когда оно у вас есть.

Для таких целей прекрасно подходит инвестирование. Оно может быть пассивным источником дохода. Плюс уровень риска, который вы готовы на себя взять – это величина, которой можно управлять. Есть и инвестиции с минимальным риском снижения суммы, которую вы инвестировали. Они дают невысокую доходность, но эта доходность выше вклада в банке.

Инвестировать можно начать с небольших сумм – от 1000 рублей. Да, в таком случае результат от инвестиций будет тоже небольшой. Но важнее регулярность и привычка это делать, тогда постепенно будет расти ваш капитал и эффект от инвестирования.

Инвестирование – это про создание капитала через 10-20 лет, который даст вам серьезную поддержку в будущем.

Человек, который сейчас зарабатывает 250 тысяч рублей и тратит 250 тысяч, через 20 лет будет уступать по финансовому состоянию человеку, который сейчас зарабатывает 100 тысяч рублей и тратит 80 тысяч.

20 тыс. руб. в месяц с инвестированием всего под 8% годовых через 20 лет превратятся в 12 млн руб. По-моему, весомый аргумент, чтобы начать это делать.

А 8%+ сейчас это доходность высоконадежных облигаций, а где-то даже банковских вкладов. Плюс можно получить еще налоговые льготы от государства при инвестировании, что дополнительно увеличит вашу доходность.

Как и куда инвестировать, мы рассказываем у нас в «Клубе правильных инвесторов», но все это вы можете изучить самостоятельно.

Кроме инвестирования, для роста вашего финансового состояния необходимо максимально увеличить доход от вашей основной деятельности. Для этого нужно разработать план действий из нескольких пунктов, что вы можете сделать для увеличения своих доходов, и выполнить их. Написано просто, сделать сложнее. При этом результат зависит от вас, и если начать действовать, то эффект вы увидите. Даже если не получится выполнить всё, что вы запланировали.

Начало года – отличное время, чтобы начать то, что вы давно планировали начать.

Сергей Панфилло

финансовый консультант,

квалифицированный инвестор,

совладелец “Клуба Правильных Инвесторов”

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