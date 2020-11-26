Что нужно сделать каждому до конца года?

Уже скоро 2020 год закончится и наступит новый 2021 год. Что же нужно успеть сделать в 2020 году? Мой ответ: открыть ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет).

ИИС существуют в России с 2015 года. Сейчас уже открыто более 3 млн счетов. При этом за 5 лет – с 2015-го по 2019 год – открыто 1,65 млн счетов. А в 2020-м – уже более 1,35 миллиона. По итогам 2020 года за 1 год будет открыто счетов больше, чем за 5 лет. И тенденция в 2021 году сохранится. В России все больше людей идут на фондовый рынок.

Что же такое ИИС?

Это частный случай брокерского счета. У него есть свои преимущества в виде налоговых льгот. Но при этом есть несколько ограничений. Вот ключевые из них:

– минимальный срок существования ИИС для получения налоговых льгот – 3 года. Снимать деньги со счета в течение 3 лет с момента открытия счета нельзя, если хотите сохранить право на налоговые льготы;

– максимальная сумма пополнения счета – 1 млн рублей в год;

– максимальный возврат НДФЛ – 52 тыс. руб., а это 13% от 400 тыс. руб.;

– один гражданин РФ может открыть на себя только один ИИС.

Зачем открывать ИИС?

Чтобы увеличить доходность своих инвестиций и сбережений.

К примеру, у вас есть накопления, которые вы храните в банке? В 2014 году вклады в банке давали 20% годовых. С тех пор ставка постоянно снижалась, сначала до 12%, затем 10%, 8%, 6% сейчас вклады дают около 3,5-4% годовых.

Все больше людей задаются вопросом, что же делать? Как получать хотя бы 8-10% годовых на свои сбережения гарантированно?

На ИИС это возможно за счет связки из возврата НДФЛ и покупки высоконадежных облигаций.

Кому подойдет:

А) вы имеете официальный доход (зарплата, другие виды дохода с НДФЛ);

Б) вы хотите получать доходность выше вклада, но не готовы рисковать;

В) у вас есть сумма от 10 тыс. руб. до 1,2 млн руб.;

Если вы не попадаете под вышеперечисленные условия, то все равно открывайте ИИС. Он вам тоже нужен. Об этом поговорим в следующих статьях.

Если у вас сейчас нет свободных денежных средств, то все равно открывайте ИИС, чтобы начал идти срок в 3 года.

ИИС с гарантированной доходностью 10-11% годовых по итогам трех лет – это самый быстрый, простой и надежный способ познакомиться с биржей и рынком ценных бумаг и получить гарантированную доходность в два-три раза выше, чем на банковском вкладе.

У нас есть трехчасовой вебинар по ИИС, где подробно всё разбирается. И если у вас после вебинара остаются вопросы по ИИС, то мы на них отвечаем.

Всем здоровья и правильных инвестиций!

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Сергей Панфилло

Эксперт и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

эл. почта: ClubPravInvest@gmail.com

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