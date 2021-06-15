Что нужно знать, если вы собираетесь работать с самозанятыми

Некоторые организации вместо оформления трудовых отношений рассматривают вариант сотрудничества по договору гражданско-правового характера (ГПХ) с самозанятыми лицами.

Самозанятое лицо – относительно новый статус физических лиц, которые применяют специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД). Разберем самые распространенные вопросы, которые возникают в этой теме.

Вопрос: Каков порядок оформления отношений с самозанятым? Оформляем обычный договор ГПХ, а дальше что делать? Какое приложение ему надо установить на телефон, распишите пожалуйста порядок действий.

Ответ: Специального порядка заключения гражданско-правового договора с самозанятым лицом не установлено. Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, гражданину нужно пройти регистрацию и получить подтверждение в приложении «Мой налог», оформлять в нем чеки и передавать их клиентам.

Отчетности для такого лица не предусмотрено, а налог за месяц рассчитает инспекция на основании данных в приложении.

Организация, получившая от физлица чек из приложения «Мой налог», выплаченные ему суммы может учесть в расходах. НДФЛ и взносы начислять на них не требуется (Письма Минфина от 17.02.2020 г. №24-03-08/10748, ФНС от 20.02.2019 г. №СД-4-3/2899).

Вопрос: Взносы в ПФР и т.д. не платятся работодателем, как было бы в случае с трудовым договором и обычным договором ГПХ, если работник без статуса самозанятого (порядка 30%), сам самозанятый тоже имеет право не платить взносы. Единственное, что он должен платить – это 4% или 6%? Какой точно процент, как называется этот налог и он вместо 13% НДФЛ или плюсуется?

Ответ: Да, компания-заказчик не платит взносы и НДФЛ за самозанятое лицо. Налог на профессиональный доход (НПД), или налог для самозанятых – специальный налоговый режим для физлиц и ИП без работников. Ставки НПД – 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% от доходов, полученных от организаций и ИП.

По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение поступает информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета или самозанятый оплатит самостоятельно.

Вопрос: Штрафы от 50 до 100 тыс. и от 30 до 50 тыс. рублей нас не коснутся при любых обстоятельствах (как в случае заключения с работником договора ГПХ без статуса самозанятого)?

Ответ: На сегодняшний день остаются риски привлечения работодателя к ответственности в случае заключения договора ГПХ как с обычным физическим лицом, так и с самозанятым. Последнее время имели место случаи, когда по итогам проверки фирмы получали штрафы за «сокрытие трудовых отношений» и задержку выплат самозанятым за их услуги.

Вопрос: Наша ответственность в случае каких-либо проблем будет связана либо с признанием трудовой инспекцией договора ГПХ трудовым договором с доначислением налогов и взносов (порядка 30%) либо с тем, что работник не сообщит, что у него доход превысил определенную планку (кажется, 2 или 2,5 млн рублей в год)? И какая это планка, какая ответственность у нас будет и как ее можно избежать?

Ответ: Профессиональный доход не может превышать 2,4 млн руб. в год. Если его доход превысит указанную сумму, то, на наш взгляд, это лицо утрачивает статус самозанятого лица. Тогда на доходы этого лица необходимо исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ и взносов.

Каких-либо разъяснений относительно ответственности контрагентов в случае утраты самозанятым лицом статуса налогоплательщика НПД не обнаружено.

klerk.ru