Что нужно знать о цессии, как оспорить

Цессия – это уступка требования. В настоящей статье речь пойдет об уступке денежного требования. Такой вид договора (цессии) очень популярен в мире бизнеса, так как это универсальный инструмент для прекращения и возникновения обязательств. Через цессию можно закрыть реальные долги, можно избавиться от ненужного должника.

В судебных спорах договоры цессии фигурируют часто, ими стороны обосновывают возникновение или прекращение обязательств. Для должника порой становится «неприятным сюрпризом» смена кредитора, и должник по тем или иным основаниям пытается оспорить права нового кредитора. Однако оспорить договор цессии крайне сложно.

Что важно понимать

Для начала нужно понимать, что кредитор не должен получать согласие должника на переуступку им другому лицу права денежного требования к должнику – п. 2 ст. 382 ГК РФ.

На практике в договоры цессии стороны включают условие о запрете на уступку/передачу прав требований к должнику другому лицу. Это условие не работает, потому что ст. 388 ГК РФ прямо предусмотрено, что такой запрет не делает договор цессии недействительным.

Если уж и включать в договор условие о запрете уступки права требования, то нужно прописывать ответственность кредитора за нарушение данного условия. Если кредитор все же переуступит право требования, долг будет выплачиваться новому кредитору, но старый кредитор будет нести ответственность за нарушение условий договора. Это, конечно, в том случае, если в договоре всё будет грамотно прописано: договор вообще должен составляться внимательно. Например, кредитор и должник прописали, что кредитор не вправе переуступать права требования к должнику иным лицам, в случае нарушения данного условия кредитор оплачивает должнику неустойку в размере 10% от суммы переуступленного долга, или в размере 0,1% от переуступленного долга за каждый день до фактической выплаты долга последнему кредитору, или 20% скидки от стоимости закупки/услуг и т.д. по будущему договору и другие варианты. Такие условия будут законны в силу пункта 3 статьи 388 ГК РФ.

Второе заблуждение

Вторым распространенным заблуждением должников является мнение, что, если кредитор не уведомил должника о состоявшейся уступке, цессия не должна иметь юридической силы.

Уведомление должника о состоявшейся переуступке – это внутренние взаимоотношения кредиторов, ни больше ни меньше.

Должник платит тому кредитору, о котором ему известно. Должник может не выплачивать долг новому кредитору, если он сомневается в его праве (п. 1 ст. 385 ГК РФ), право нового кредитора в таком случае должен подтвердить прежний кредитор.

В документообороте не забываем о том, что документы порой подделываются. Сегодня это бывает часто, потому что люди рассчитывают остаться и остаются безнаказанными. Оспаривание подделанного документа – это прежде всего экспертизы, время, деньги. Поэтому проявляем добросовестность и оформляем документы грамотно.

По цессии передаются все права, основные и вытекающие из основного права. Поэтому, если есть необходимость передать часть прав, это обязательно оговаривается в договоре.

Цессия – это возмездный договор. То, что новый кредитор платит старому за переуступку права, называется встречным представлением. Например, передается право требования одного миллиона рублей. Новый кредитор должен оплатить цессию, и размер оплаты должен быть логически соразмерен уступаемому праву, так как цессия не может быть безвозмездной в силу статьи 575 ГК РФ, запрещающей дарение между коммерческими организациями.

Встречное представление

Встречное представление – это как раз то «тонкое» и, пожалуй, единственное обстоятельство, на котором можно оспорить цессию. Потому что новый кредитор должен провести оплату старому кредитору деньгами или зачетом. Если оплата по цессии/размер встречного представления существенно ниже переуступаемого права, договор цессии можно оспорить в суде, признав его ничтожной сделкой в силу притворности (статья 170 ГК РФ).

Что это значит? Это значит, что дарение может быть совершено и в форме передачи имущества/денег по явно заниженной цене (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 г. №120).

При оспаривании договора цессии в связи с несоразмерностью встречного представления уступаемому праву суд, кроме размера самого встречного представления, будет смотреть и на другие обстоятельства: степень платежеспособности должника, степень спорности передаваемого права (требования), характер ответственности цедента перед цессионарием за переданное право (требование) (ответственность лишь за действительность права (требования) или также и за его исполнимость должником), а также иные обстоятельства, влияющие на действительную стоимость права (требования), являющегося предметом уступки (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 г. №120).

Если суд установит очевидную несоразмерность переданного по сделке, бесспорность/очевидность права требования, несомненную платежеспособность должника, то есть шансы признать договор цессии недействительным.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа “Аппель”

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