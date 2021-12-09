Что светит за установку пиратского софта?

На страницах в СМИ и в Интернете рассказываются страшные истории последствий установки пиратского софта. Что относится к пиратскому софту? Каковы последствия его установки?

Практически каждый бизнесмен вынужден использовать различного рода бухгалтерские и иные программы, справочные системы.

Что относится к пиратскому софту?

К пиратскому софту относится использование любого нелицензионного ПО. Используя программное обеспечение (ПО), бизнесмены не должны забывать о так называемом авторском праве. Но лицензионное ПО стоит денег и притом не малых, а бизнесу необходимы и бухгалтерские программы, и антивирусники, а также различного рода специализированные программы для проектировщиков и т.п.

Сотрудниками полиции проводятся внезапные рейды на использование в бизнесе компаний пиратского софта. Так, самой дорогой контрафактной программой, найденной полицией является программа для проектировщиков Solidworks. За лицензионную программу в минимальной комплектации придется выложить порядка 800 тысяч рублей.

Какое наказание предусмотрено за нелегальный софт?

В России за пиратский софт может грозить административная, уголовная ответственность. За незаконное использование нелегального софта предусмотрены штрафы (ст. 7.12 КоАП РФ):

для физических лиц – от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей;

для руководителей и ИП – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

для компаний – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Оштрафовать могут не только руководителя компании, но и программиста или иное лицо, которое устанавливало и обслуживало пиратские программы.

Кроме штрафа, нарушителям грозит конфискация оборудования, на которых установлен пиратский софт.

В том случае если ущерб от использования пиратского софта составит более 100 тысяч рублей, нарушителю уже грозит уголовная ответственность (п. 2 ст. 146 УК РФ):

штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного до 18 месяцев;

назначение обязательных работ сроком до 480 часов или исправительных работ сроком до 2 лет;

лишение свободы сроком до 2-х лет.

Если же ущерб от пиратского софта составит более 1 млн рублей, то нарушителя ждет более суровое наказание (п. 3 ст. 146 УК РФ):

назначение принудительных работ сроком до 5 лет;

лишение свободы сроком до 6 лет с выплатой штрафа в размере 500 тыс. рублей или без него.

Учитывая высокую стоимость ПО, наступление уголовной ответственности за пиратский софт – не такая уж редкость.

Тем не менее, наказание за пиратский софт в России более мягкое, чем в других странах.

Например, в Японии действует самое суровое наказание за нарушение интеллектуальной собственности. Так, за распространение контрафактной музыки, видеофильмов в Японии можно сесть в тюрьму на 10 лет или заплатить огромный штраф. Простое скачивание нелицензионной программы может стоить пользователю 2 лет лишения свободы.

Часто ли наказывают за использование пиратского софта?

Большинство бизнесменов считают, что его это не коснется, ведь никто не узнает о факте использования нелегальных программ.

Но вот реальная история, которая недавно произошла на Урале. Многодетную мать судили за установку пиратского софта. Женщина более 14 лет была учредителем небольшой компании по производству труб. При проведении проверки ОБЭП обнаружил на компьютерах компании нелицензионную программу «1С». На женщину завели уголовное дело и передали в суд, ущерб был оценен в размере 2,5 млн рублей.

Эта история со счастливым концом, представители «1С» заключили в суде мировое соглашение, и женщина отделалась штрафом в размере 165 тыс. рублей.

А вот другая история. В одной фирме на ноутбуках была установлена нелицензионная программа «1С». Сотрудниками полиции ОМВД была проведена проверка, в результате которой установлен ущерб на сумму 545 тыс. рублей.

Естественно, руководитель фирмы вину отрицал, утверждая, что ноутбуки были приобретены уже с записанной программой. Но суд скептически относится к таким оправданиям. Действия руководителя были квалифицированы по п. 3 ст. 146 УК РФ в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

От реального срока отбывания наказания руководителя спасло наличие малолетних детей, его состояние здоровья и совершение преступления впервые (приговор Шпаковского районного суда от 24.09.2020 г. №1-108/2020).

В другом деле использование нелицензионного ПО «1С», «1С-Софт» стоило директору года свободы. Правда, потом реальный срок заменили на условный (приговор Ревдинского городского суда от 16.07.2020 г. №1-201/2020).

К сожалению, не все подобные истории имеют хэппи-энд.

Так, реальный уголовный срок по ст. 146 УК РФ получил ИП, который хранил и сбывал пиратский софт. ИП хранил на жестком диске нелицензионные программные продукты Windows, ArchiCAD. Предприниматель за деньги устанавливал пиратский софт. Общий размер ущерба составил 559 тыс. рублей (апелляционное постановление Шатурского городского суда от 15.07.2020 г. №10-4/2020).

Кто занимается расследованием нарушений?

Раскрытием подобных преступлений занимается полиция. Поводом для возбуждения дел может стать внезапная проверка полицией, сообщение о нарушении авторских прав. Сообщить об использовании пиратского софта могут как граждане, так и компании.

RosCo, klerk.ru