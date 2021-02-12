Что такое интернет-эквайринг

Многие предприниматели ведут свой бизнес онлайн, размещая на своих сайтах товары и принимая оплату за них через Интернет. Пользователям предоставляется возможность купить понравившуюся вещь или заказать услугу непосредственно на сайте при помощи банковской карты. Для решения такой задачи недостаточно иметь интернет-ресурс и договоренность с банками. Обязательно еще нужна и онлайн-касса. Всё вместе это называется интернет-эквайринг.

Итак, интернет-эквайринг – решение для сайта и мобильных приложений, когда оплата производится онлайн через платежный шлюз банка с вводом данных банковской карты или с помощью технологии мобильной оплаты (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и др.)

Согласно закону №54-ФЗ, все платежи должны проходить через онлайн-кассу с фискальным накопителем. Вы обязаны подключиться к оператору фискальных данных и направлять покупателям чеки в электронном виде.

Как работает интернет-эквайринг?

Покупатель совершает оплату в интернет-магазине. Интернет-магазин направляет покупателя на платежную страницу банка. Покупатель вводит данные карты и подтверждает оплату. Покупатель получает результат оплаты заказа. Банк-эквайер передает информацию о статусе оплаты заказа интернет-магазину и перечисляет средства.

Подключение интернет-эквайринга

1 этап – заключение договора с банком. Большинство банков предоставляют услугу интернет-эквайринга.

2 этап – модернизация сайта для приема онлайн-платежей. Для распространенных систем управления сайтом (CMS) у многих банков есть уже готовые модули, легко встраиваемые на сайт. Если же ресурс самописный, банки предоставляют API для модернизации кода сайта. Также некоторые банки предоставляют возможность принимать платежи, генерируя в личном кабинете ссылку на свой платежный шлюз. Ссылку для оплаты также можно отправить по электронной почте или в мессенджерах.

3 этап – подключение кассы к интернет-эквайрингу.

Существуют два способа подключения кассы, которые позволят передавать покупателю чек при оплате покупки на сайте:

– Подключить виртуальную, облачную кассу. Такой сервис предоставляют АТОЛ, OFD.ru, Инитпро касса и другие компании и операторы фискальных данных.

– Интегрировать вашу существующую кассу с сервисами банка при технической возможности.

Рассмотрим оба способа.

Способ 1. Некоторые банки предлагают услугу облачной кассы в комплекте с интернет-эквайрингом. Вам предоставляется возможность удаленно использовать оборудование, расположенное в центре обработки данных. Вы не сможете пробивать бумажные чеки, да и сам аппарат будет вам недоступен. За работоспособность последнего будут отвечать сотрудники сервиса. Обновление прошивки, замена фискального накопителя и техническое обслуживание берет на себя поставщик услуги. Такой способ подойдет для интернет-магазинов, которые не имеют торговых точек, не осуществляют расчеты с покупателями наличными средствами.

Минусом данного способа можно назвать стоимость услуги, хотя некоторые банки периодически проводят на нее акции. В месяц вам это обойдется от 2900 рублей.

Для подключения вам понадобится обратиться в техподдержку банка, который выполнит часть работ, а другую половину возьмет на себя АТОЛ, OFD.ru, Интро касса или любая другая компания/оператор фискальных данных.

Способ 2. Если у вас уже есть онлайн-касса, то вы имеете возможность интегрировать аппарат в систему интернет-эквайринга через посредников. Рассмотрим способ, который предлагает Сбербанк.

Как это работает:

– данные о заказе передаются из интернет-магазина в Сбербанк в рамках авторизационного запроса (в виде дополнительных полей, которые содержат информацию о товарной корзине);

– Сбербанк проводит онлайн-платеж и передает посреднику данные, необходимые для формирования чека;

– посредник передает данные на контрольно-кассовую технику;

– контрольно-кассовая техника формирует чек и отправляет данные в ОФД и покупателю.

Можно использовать одну и ту же онлайн-кассу для формирования обычных и электронных чеков (для обычного и интернет-магазинов). В этом случае программное обеспечение посредника работает в фоновом режиме на компьютере кассира, пока кассир работает с программой для розничной торговли. Если касса нужна только для интернет-магазина, используется специальная автономная онлайн-касса, которая не нуждается в обслуживании: кассу необходимо подключить только к интернету, чтобы она начала принимать данные от сервиса. Стоимость данного варианта варьируется от 800 до 1000 рублей в месяц.

Подключение онлайн-кассы ЭВОТОР

Подробно рассмотрим этот вариант.

После выбора банка и заключения договора необходимо приобрести приложение в магазине приложений ЭВОТОР Маркетплейс, подходящее для вашего банка. Большинство приложений взимают абонентскую плату за месяц или за год использования. Годовой тариф, как правило, выгоднее.

Далее необходимо произвести настройку приложения. Порядок следующий:

– Настройте смарт-терминал для корректной работы сервиса фискализации. Обязательно убедитесь, что в ЛК Эвотор созданы магазины, а к ним привязаны терминалы и сотрудники.

– В «личном кабинете» приложения найдите кассу, которая будет использоваться для фискализации чеков и заполните реквизиты фискализации: наименование и ИНН организации, адрес места расчетов и регистрационный номер ККТ.

– Активируйте использование данной кассы для фискализации с помощью кнопки «Активировать».

– Значение в строке «Идентификатор группы» используйте при настройке фискализации в личном кабинете Сбербанка.

– На терминале запустите приложение «Интернет-эквайринг» и нажмите кнопку «Запустить» для начала работы.

Далее необходимо настроить параметры фискализации в ЛК Сбербанка.

– Раздел «Настройки фискализации» позволяет указать оператора фискальных данных, который будет выполнять регистрацию кассовых чеков. В раскрывающемся списке ОФД выберите нужного оператора фискальных данных.

– Логин продавца позволяет выбрать в выпадающем списке логин продавца в системе платежного шлюза (если логин один, его логин будет подставлен автоматически).

– ИНН. Введите идентификационный номер налогоплательщика.

– Идентификатор группы ККТ. Укажите значение идентификатора ККТ из настроек в приложении Эвотор.

– Логин. Введите логин, который вы указывали при регистрации в приложении Эвотор.

– Пароль. Введите пароль, который вы задали при регистрации в приложении Эвотор.

– Ставка налога. Выберите ставку налога.

– Система налогообложения. Выберите систему налогообложения.

– URL. URL-адрес интернет-магазина.

– Наименование товара. Это поле следует использовать, если вы будете отправлять запросы на регистрацию заказа без передачи корзины. В этом случае всегда будет регистрироваться указанное наименование товара.

– E-mail по умолчанию. Адрес электронной почты интернет-магазина по умолчанию.

– ОФД включена. Активирует настройки фискализации. Если флажок установлен, данные заказов направляются оператору фискальных данных. В противном случае настройки фискализации сохраняются, но не применяются.

– Версия ФФД. Позволяет выбрать версию формата фискального документа (ФФД).

Что еще стоит знать?

Для работы приложения на терминале должен быть выбран пользователь. При открытии и закрытии смены на терминале печатаются бумажные копии документов, поэтому обязательно наличие ленты в печатающем устройстве. Автоматически смена закрывается перед печатью очередного чека, если с момента открытия текущей смены прошло более 24 часов. Совместимы: Эвотор 7.2, Эвотор 10, Эвотор 7.3, Эвотор 5. Необходима прошивка версии 3.8.0 или выше. Постоянное подключение терминала Эвотoр к интернету.

С любым из вышеперечисленных способов вы сможете справиться самостоятельно. Однако стоит понимать, что любой процесс отнимет время. Мы поможем вам избежать расходования этого ценного ресурса. Являясь официальным партнером компании «Эвотор», оперативно и за разумные деньги подключим и настроим интернет-эквайринг от Сбербанка.

Обращайтесь! Телефон для консультации и заказа (4912) 99-12-17.

Андрей Проняев

руководитель отдела автоматизации ОНК