Декларация 3-НДФЛ для предпринимателя с помощью программы

В статье «Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ для предпринимателей» мы рассмотрели, как заполнить эту декларацию на бланке. Фактически, это тот результат, который у вас должен получиться с помощью программы. Рассмотрим пошагово, как это сделать.

Шаг 1. Скачать программу

Зайдите на сайт nalog.ru. Опуститесь в самый низ страницы. Там увидите синее поле со столбцами. В первом столбце есть раздел «Программные средства», в котором необходимо выбрать программу «Декларация». И скачать дистрибутив (установочный файл).

Шаг 2. Установить программу, нажимая все время кнопку «далее»

Шаг 3. Заполнить общий лист

Проверьте основные сведения: поставив определенные галочки, вы «активизируете» определенные листы.

Шаг 4. Заполните личные данные о предпринимателе

Шаг 5. На закладке «Предприниматели» заполните сведения о предпринимательской деятельности

Шаг 6. Заполните сведения о доходах и расходах индивидуального предпринимателя

Шаг 7. Заполните сведения о наличии детей и сумме дохода по месяцам (в случае, когда вы имеете право на стандартные налоговые вычеты)

Шаг 8. Сохраните, проверьте и распечатайте декларацию

Сверьте ее с тем, что заполняли бы вручную. Результат заполнения декларации может поменяться в зависимости от того, какие галочки вы поставили.

Надежда Скворцова

директор ООО «Областная налоговая консультация»

главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»