Декларация 3-НДФЛ для предпринимателя с помощью программы

В статье «Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ для предпринимателей» мы рассмотрели, как заполнить эту декларацию на бланке. Фактически, это тот результат, который у вас должен получиться с помощью программы. Рассмотрим пошагово, как это сделать.
Шаг 1. Скачать программу
Зайдите на сайт nalog.ru. Опуститесь в самый низ страницы. Там увидите синее поле со столбцами. В первом столбце есть раздел «Программные средства», в котором необходимо выбрать программу «Декларация». И скачать дистрибутив (установочный файл).
Шаг 2. Установить программу, нажимая все время кнопку «далее»
Шаг 3. Заполнить общий лист
Проверьте основные сведения: поставив определенные галочки, вы «активизируете» определенные листы.
Шаг 4. Заполните личные данные о предпринимателе
Шаг 5. На закладке «Предприниматели» заполните сведения о предпринимательской деятельности
Шаг 6. Заполните сведения о доходах и расходах индивидуального предпринимателя
Шаг 7. Заполните сведения о наличии детей и сумме дохода по месяцам (в случае, когда вы имеете право на стандартные налоговые вычеты)
Шаг 8. Сохраните, проверьте и распечатайте декларацию
Сверьте ее с тем, что заполняли бы вручную. Результат заполнения декларации может поменяться в зависимости от того, какие галочки вы поставили.
Надежда Скворцова
директор ООО «Областная налоговая консультация»
главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»