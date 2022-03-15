Декларация по форме 3-НДФЛ для предпринимателей. Как заполнить?

До 30 апреля 2022 года все предприниматели, работающие на классической (общепринятой) системе налогообложения, обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой рассчитывается налог на доходы физических лиц.

Итак, эту декларацию должны представлять только предприниматели, работающие на общепринятой системе налогообложения. Если вы работаете только на патенте или платите налоги по упрощенной системе налогообложения, то эту декларацию вам представлять не надо. Однако если в 2021 году вы продавали какое-либо имущество, владели которым менее 5-х лет (квартира, доля в строящемся доме, машина, мебель, компьютер, телефон, акции и т.д., в некоторых случаях – 3 года), вы обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля (даже если работаете на ЕНВД или УСН). Об этом вам напомнят налоговые органы в своем информационном сообщении о декларационной кампании.

А теперь переходим к нашей форме. В нашем примере мы будем заполнять декларацию по предпринимателю Ефремову Сергею Владимировичу только по доходам от предпринимательской деятельности. Усложнять эту декларацию вычетами на обучение, лечение и приобретение дома мы не стали, дабы не запутать вас в листах декларации. Информация о доходах и расходах предпринимателя указана в таблице ниже Расчет авансовых платежей.

При заполнении декларации обратите внимание, что к каждой строке есть небольшой комментарий – откуда брать данные и что с чем складывать. Кроме того, есть рекомендации по заполнению декларации, но, к сожалению, они очень тяжело воспринимаются.

Итак, вам нужно заполнить декларацию.

Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 15.10.2021 г. №ЕД-7-11/903@. Действует с 2021 года. Обратите внимание, что форма каждый год обновляется! Нужно обновлять и программные продукты, с помощью которых вы заполняете форму. О том, как заполнить декларацию с помощью специальной программы – читайте в отдельной статье номера «Декларация 3-НДФЛ для предпринимателей с помощью программы». В этой статье вы поймете правила заполнения, чтобы программа вам не заполнила всё, что вам не нужно. То есть вы будете понимать, какой у вас должен в конце получиться результат.

Способ подачи и заполнения декларации

Налоговые органы очень настойчиво переводят всех налогоплательщиков в электронный способ подачи отчетности. Для этого созданы различные механизмы – в том числе и «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». В нем вы сможете отправить декларацию по форме 3-НДФЛ, а также решить много своих личных запросов, связанных с налоговыми органами.

Многие регионы переводят сдачу декларации 3-НДФЛ только в электронный формат, и Рязанская область не стала исключением. В условиях пандемии налоговые органы совсем закрыты, запись на прием по поводу сдачи отчетности не ведется до улучшения обстановки. Поэтому рекомендуем вам отправлять декларацию онлайн. Заполнить вы ее сможете прямо в «личном кабинете», куда можно попасть с паролем от сайта nalog.ru или с паролем от госуслуг.

Второй способ – это составить декларацию с помощью бесплатного продукта на том же сайте nalog.ru и потом загрузить уже готовый файл в «личный кабинет». Мы вам покажем оба способа – как это сделать. Но сначала нужно понять, какой результат по декларации у вас должен получиться.

Есть еще один способ отправить отчетность в налоговую инспекцию, если она закрыта или вы не можете выйти из дома, а паролей от госуслуг и сайта nalog.ru у вас нет. Вы можете отправить форму декларации заказным письмом с описью вложения. В этой ситуации вы отправляете только один экземпляр декларации, а квитанция об оплате почтовых услуг будет являться подтверждающим документом представления декларации.

Итак, переходим к правилам составления декларации.

Титульный лист

Напомним некоторые общие для всех деклараций правила. На каждой странице декларации необходимо указать ИНН предпринимателя и его фамилию, имя и отчество (смотрите ячейки с меткой «а» и «в»). Также на странице есть поле для номера страницы (ячейка с меткой «б»). Также в декларации не допускаются подчистки и помарки. Если вы допустили ошибку и перед сдачей документа ее заметили, а переписать возможности нет, вам необходимо зачеркнуть неправильное значение, рядом написать правильное и поставить свою подпись и дату исправления. Если вы работаете с печатью, то рядом поставить и печать.

Также на каждой странице есть поле для подписи предпринимателя и даты представления декларации. На бланке нигде нет пометок «М.П.», поэтому печать ставить рядом с подписью не обязательно, даже если вы ее имеете. Однако никто не будет против, если вы поставите оттиск. Как всегда, декларацию необходимо составлять в 2-х экземплярах, иначе у вас не останется копии, если вы сдадите оригиналы.

На титульном листе в основном расположена информация о налогоплательщике. В нашем случае – индивидуальном предпринимателе. Вы заполняете сведения о дате и месте рождения, паспортные данные. С этим вопросом у вас не возникнет проблем. Помните, что на каждую букву или цифру – одна ячейка.

Вопросы возникнут только с кодами, которые вы встретите ниже в тексте .

Налоговый период (код) (Ячейка с кодом «г»): ставится цифра 34. Налоговый период (ячейка с кодом «д»): ставятся цифры, соответствующие году – 2021. Представляется в налоговый орган (код) (ячейка с кодом «е»): ставится цифры кода инспекции по месту регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя (прописки). Узнать код налогового органа можно на сайте nalog.ru в разделе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» раздела «Электронные сервисы». Код страны (ячейка с кодом «ж»): проставляем цифры 643 – Российская Федерация. Код категории налогоплательщика (ячейка с кодом «з»): ставим код в соответствии с таблицей Кодов категории налогоплательщика . В нашем примере это просто индивидуальный предприниматель и код 720. Код вида документа (ячейка с кодом «и»): это код вида документа, удостоверяющего личность. Обычно это паспорт гражданина РФ. А все возможные коды документов смотрите в таблице Коды видов документов . Внимание! Если вы заполнили ИНН, то заполнять паспортные данные и дату рождения не обязательно! Код статуса документа (ячейка с кодом «к»). В этом поле необходимо поставить 1 или 2 в зависимости от того, являетесь вы налоговым резидентом РФ или нет. Дело в том, что для нерезидентов РФ действуют специальные ставки, а также им не предоставляются различные виды вычетов (стандартные, социальные, имущественные).

Таблица 1 Коды категории налогоплательщика

720 физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя 730 нотариус, занимающийся частной практикой, и другие лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой 740 адвокат, учредивший адвокатский кабинет 750 арбитражный управляющий 760 иное физическое лицо, декларирующее доходы в соответствии со статьями 227.1 и 228 Кодекса, а также с целью получения налоговых вычетов в соответствии со статьями 218-221 Кодекса или с иной целью 770 физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и являющееся главой крестьянского (фермерского) хозяйства

Таблица 2 Коды видов документов

Код Наименование документа 21 Паспорт гражданина Российской Федерации 03 Свидетельство о рождении 07 Военный билет 08 Временное удостоверение, выданное взамен военного билета 10 Паспорт иностранного гражданина 11 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу 12 Вид на жительство в Российской Федерации 13 Удостоверение беженца 14 Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 15 Разрешение на временное проживание в Российской Федерации 19 Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации 22 Загранпаспорт гражданина Российской Федерации 23 Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства 24 Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации 27 Военный билет офицера запаса 91 Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с международными договорами Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность налогоплательщика

Обратите внимание, что на титульном листе есть графа – номер корректировки (метка «л»). Если вы заполняете первичную декларацию (не корректирующую), то в этом поле нужно поставить 0–. А если вы корректируете ранее сданную декларацию, то необходимо указать номер корректировки. Обратите внимание, что при составлении корректирующей декларации ее необходимо составлять таким образом, как будто вы заново заполняете декларацию, а не изменять какие-то отдельные строки. Итак, корректирующая декларация должна быть такой, как будто вы заполняете ее в первый раз (только без ошибок).

Приложение 3. Основной расчет налога

Заполнять декларацию начнем с самого главного листа, который отражает доходы и расходы от предпринимательской деятельности. Это Приложение 3 – см. его в конце статьи. По сравнению с предыдущими версиями деклараций этот лист упростился, убрали расшифровки прочих расходов. Наверное, они никак не помогли инспекторам в проверке деклараций.

Общая информация

Итак, приступаем к заполнению декларации. Перед нами пункт 1. В нем указаны основные характеристики предпринимательской деятельности. Речь идет о том, кем является предприниматель и чем он занимается.

В ячейке 010 необходимо указать, кем мы являемся – индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом или занимаемся прочей деятельностью. Коды видов деятельности указаны в таблице ниже:

Таблица 3 Коды видов деятельности

Код Наименование 01 Предпринимательская деятельность 02 Нотариальная деятельность 03 Адвокатская деятельность 04 Деятельность арбитражного управляющего 05 Деятельность главы крестьянского (фермерского) хозяйства 06 Деятельность оценщика, занимающегося частной практикой 07 Деятельность патентного поверенного, занимающегося частной практикой 08 Деятельность медиатора 09 Иная деятельность

Информация о доходах и расходах

Пункт 1 полностью заполнен. Переходим к пункту 2, в котором значения указываются в рублях и копейках. Информация для заполнения этого раздела в нашем примере – отражена в таблице Расчет авансовых платежей по налогу .

Обратите внимание, что все доходы и расходы, если вы работаете с НДС, должны быть указаны без НДС, т.к. эта сумма налога уже учтена нами в декларации по НДС. Если вы освобождены от его уплаты, то расходы, соответственно, указываются с НДС (то есть НДС включен в стоимость приобретаемых товаров, работ, услуг).

Подпункт 1.2.1. (ячейка 030) отражает доходы, которые получил предприниматель за 2021 год. Напомним, что п. 1 ст. 221 Налогового кодекса, на основании которого и формируется налоговая база по налогу у предпринимателей, в правилах отражения доходов и расходов отсылает нас к главе 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций». А это значит, что все доходы и расходы, которые включаются в налоговую базу, необходимо проверить в соответствии с вышеуказанной главой.

Например, в ст. 251 указываются виды доходов, не подпадающих под налогообложение. Не подпадают, к примеру, полученные займы и кредиты, возврат выданных займов, а также целый список необлагаемых доходов. Он достаточно специфичен, но стоит просмотреть его в статье 251 НК РФ. Соответственно, такие поступления не будут включаться в доходы.

По сравнению с налогом на прибыль – у предпринимателей есть один нюанс – налог рассчитывается на основании книги доходов и расходов. А заполняется книга доходов и расходов и рассчитывается сам налог «по кассовому методу». Это значит, что в книге доходов и расходов указываются доходы при поступлении выручки в кассу или банк, а не при отгрузке товара покупателю (как это необходимо делать для расчета НДС). То же самое касается и затрат – они включаются в состав расходов только по оплате. Получается, налог на доходы физических лиц и налог на добавленную стоимость рассчитываются по-разному. Этот вопрос обсуждали на коллегии Высшего Арбитражного Суда (решение ВАС от 08.10.2010 г. по делу №ВАС-9939/10). Раз налог на прибыль для организаций рассчитывается в основном по «методу начисления», то почему предприниматели не могут его применять? На данный момент законодательно этот вопрос не решен, поэтому налог на доходы физических лиц рассчитывается по «кассовому методу» или «по оплате». Однако в инспекциях в принципе принимают такой ответ, как «я работаю по методу начисления». В этом случае просят только предоставить учетную политику по НДФЛ. Собственно, для предпринимателя она будет состоять из нескольких строк. Самая главная из которых – «вести учет доходов и расходов по налогу на доходы физических лиц по методу «начисления». Если вы все же выберете метод расчета налога «по начислению», то в споре с налоговой инспекцией можно апеллировать к постановлению Президиума ВАС РФ от 08.10.2013 г. №3920/13, которым установлено, что НК РФ, определяя порядок признания доходов и расходов, закрепляет два метода – начисления и кассовый. При общем режиме налогообложения предприниматели вправе выбрать метод признания доходов и расходов (смотрите также постановления ФАС Северо-Западного округа от 05.06.2014 г. №Ф07-3224/14 по делу №А13-11723/2012, ФАС Волго-Вятского округа от 21.05.2014 г. №Ф01-832/14 по делу №А39-329/2013). Но чаще всего предприниматели выбирают не спорить с инспекцией, а выбирать «кассовый» метод учета доходов и расходов. Обратите внимание, что в этой ситуации авансы, полученные от покупателей будут включаться в доходы и будет возникать разница на сумму полученных авансов при сравнении налоговых баз по НДС и НДФЛ. Таким образом налоговые органы проверяют одно из контрольных соотношений, чтобы исключить ошибку в расчетах налога.

Еще раз обращаем ваше внимание, что доходы, указываемые в этом пункте, отражаются в сумме без НДС. То есть из суммы доходов, поступивших на ваш расчетный счет, нужно вычесть суммы НДС.

Итак, в ячейке 030 указываем сумму дохода, полученную предпринимателем по кассовому методу, что в нашем примере составляет 2 325 336 руб.

Следующий пункт – 1.2.2. (ячейка 040) – отражает расходы, полученные предпринимателем для осуществления своей деятельности. Этот пункт включает в себя несколько подпунктов, которые расшифровывают природу расходов, их назначение. Основные группы расходов, обозначенные также и для налога на прибыль, – материальные, амортизация основных средств, расходы на оплату труда и прочие расходы. Эти четыре вида расходов отражаются в пунктах 1.2.2.1 (ячейка 041), 1.2.2.2 (ячейка 042), 1.2.2.3. (ячейка 043), 1.2.2.4 (ячейка 044).

А в нашем примере, мы заполнили сначала п. 1.2.2.3. (ячейка 043) – расходы на оплату труда – 357 000 руб., а потом перешли к прочим расходам (ячейка 044) – 125 254 руб. А сложив значения в пунктах 1.2.2.4. и 1.2.2.3, мы получили итоговую сумму расходов, принимаемых для целей налогообложения – в п. 1.2.2. (ячейка 040) – 482 254 руб.

При заполнении декларации есть некоторые особенности. К примеру, если вы занимаетесь оптовой торговлей, то в расходы вы можете поставить только тот товар, который продали. Если вы не сможете организовать такой учет, вам необходимо учитывать остатки товара по закупочной цене на начало и на конец года. Однако проще все расчеты, связанные с расходом товаров, конечно же осуществлять с помощью программных продуктов.

Внимание предпринимателям! Если ваши расходы недостаточно велики либо вы просто не можете их подтвердить, вы вправе воспользоваться нормативом в 20% от доходов. То есть если у вас нет документально подтвержденных и экономически обоснованных (направленных на получение дохода) расходов, то вы можете без представления каких-либо документов поставить в расходы 20% от доходов. В нашем примере 20% от доходов составляет 465 127,2 рубля (2325336 х 20%). Эта сумма меньше той, которую мы указали в пункте 1.2.2 (всего расходов (ячейка 040)). Если бы они были больше, то мы бы посоветовали предпринимателю воспользоваться именно нормативом 20% от доходов, а не собирать и доказывать свои расходы.

Следующий пункт 1.3, в котором подводится итог – всего доходов и всего расходов. Пункт 1.3.1. (ячейка 050) равен п. 1.2.1. (ячейка 030), а пункт 1.3.2. (ячейка 060) равен пункту 1.2.2. (ячейка 040) или 20% от строки 050 (по выбору налогоплательщика).

Повтор доходов и расходов необходим для того, чтобы предприниматель показывал доходы по разным видам доходов, указанных в таблице 3. При этом итоговые значения (доходов и расходов) по всем видам деятельности указывали в едином итоговом «Разделе 1.3. Итого».

Авансовые платежи

А следующий подпункт (ячейка 070) отражает сумму фактически уплаченных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, которые необходимо было на основании налогового уведомления заплатить по срокам 25 апреля, 25 июля, 25 октября. Расчет этой суммы производится на следующем листе в продолжении к разделу 3. Она называется «Расчет авансовых платежей, исчисляемых в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации». Обратите внимание, что с 2020 года плательщики НДФЛ платят авансовые платежи исходя из фактического дохода. Раньше это был предполагаемый доход, который рассчитывался исходя из суммы дохода за прошлый год. До 2020 года налоговые органы высылали налоговые уведомления на уплату налога. На самом деле измененный вариант уплаты налога (уплата поквартально исходя из фактического дохода) более справедлив. Ведь ранее авансовые платежи рассчитывались по итогам прошлого года, как будто новый год должен быть не хуже предыдущего, а сейчас получается по факту, как отработали – так и заплатили. Единственным недостатком является то, что расчет нужно производить поквартально.

Изменения по уплате авансовых платежей вступили в силу с 01.01.2020 г. и описаны в пункте 7 и 8 статьи 227 Налогового кодекса РФ.

Таблица 4 Расчет авансовых платежей по налогу

Месяц налогового периода Доходы руб. Сумма доходов нарастающим итогом, руб. Расходы, руб. Сумма расходов нарастающим итогом, руб. Налоговая база за месяц/ квартал, руб. Налоговая база нарастающим итогом, руб. Налог за квартал, руб. Налог нарастающим итогом, руб. январь 126000 108154 17846 17846 февраль 106000 86000 20000 37846 март 250000 35000 215000 252846 1 квартал 482000 482000 229154 229154 252846 252846 32870 32870 апрель 158000 24678 133322 386168 май 150000 56290 93710 479878 июнь 100000 15000 85000 564878 1 полугодие 408000 890000 95968 325122 312032 564878 40564 73434 июль 90000 15000 75000 639878 август 80000 22765 57235 697113 сентябрь 180000 23089 156911 854024 9 месяцев 350 000 1240000 60854 385976 289146 854024 37589 111023 октябрь 267000 24789 242211 1096235 ноябрь 368636 29765 338871 1435106 декабрь 449700 41724 407976 1843082 Итого за 12 месяцев 1085336 2325336 96278 482254 989058 1843082 128578 239601

В нашем примере необходимо рассчитать размер авансовых платежей. Расчет будем осуществлять поквартально.

Сумму авансовых платежей указываем в ячейке 070. Общая сумма – 110 477 рублей. В эту ячейку указываем суммы авансовых платежей за три квартала. Ведь за 4-й квартал налог уплачивается по итогам декларации, которую мы сейчас заполняем.

Крестьянско-фермерские хозяйства

Следующий пункт – 1.4 и строка 080 – необходим для крестьянско-фермерских хозяйств, поскольку главы этих хозяйств освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц в первые 5 лет работы с момента регистрации. К нам этот пункт не относится, поэтому мы его пропускаем. А главы крестьянско-фермерских хозяйств заполняют год регистрации в качестве крестьянско-фермерского хозяйства и проставляют сумму дохода, которая не подлежит налогообложению. Обратите внимание, что в соответствии со статьей 217 НК РФ не подлежат налогообложению только доходы от продажи сельскохозяйственной продукции. Если вы сдаете в аренду какое-то имущество, то подобные доходы даже в статусе крестьянско-фермерского хозяйства будут облагаться налогом 13%.

Особые строки

Следующий раздел – 1.5, и строки 090 и 100 посвящены ситуациям, когда сам налогоплательщик сообщает о сделках с взаимозависимыми лицами и добровольно платит налог. Такие ситуации редки, но раздел существует.

Также есть раздел 2 – Расчет профессиональных налоговых вычетов. Он касается физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, не предпринимателей, которые получили доходы от источников за пределами Российской Федерации и внутри ее и могут подтвердить свои расходы на выполнение этого договора. Сумму расходов они указывать в разделе 2.2 (строка 120). Для таких физических лиц также существует стандартный норматив расходов (если им нечем подтвердить свои расходы). Этот норматив указан в Налоговом кодексе. Норматив различен для простых гражданско-правовых договоров и авторских вознаграждений за создание произведений науки, искусства, для авторов открытий, изобретений и т.д. Если таким физическим лицам требуется указать норматив (процент от суммы), то его указывают в пункте 2.4. (строка 140 – итоговую сумму вычета в рублях), а если у авторов есть подтверждающие расходы и они больше нормативного, то их необходимо указать в строке 130 (п. 2.3.). То есть, как и у предпринимателей, можно пользоваться либо нормативом расходов, либо подтверждающими документами. При этом доходы и расходы от различных источников нужно сложить. При этом отрицательный финансовый результат, полученный у одного источника выплаты дохода, не уменьшает финансовый результат, полученный у другого источника выплаты дохода.

Продолжение приложения 3. Расчет авансовых платежей, исчисляемых в соответствии с п. 7 ст. 227 НК РФ

Этот раздел заполняется только предпринимателям, адвокатами и нотариусами, которые обязаны платить авансовые платежи по налогу в течение года – до 25 апреля, 25 июля, 25 октября.

В строках 160, 161, 162 указываются суммы доходов нарастающим итогом в первом квартале это 482000, за полугодие 890 000 (482 000 + 408000), за 9 месяцев 1240 000 (890 000 + 350 000).

В строках 170, 171, 172 – сумма расходов также нарастающем итогом. В нашем примере за 1 квартал будет сумма 229154, за полугодие 325122 (229154+95968), за 9 месяцев 385976 (325122 +60854).

В строках 180, 181, 182 указывается сумма стандартных вычетов за также поквартально нарастающим итогом. Мы указываем сумму 4200 из таблицы расчета стандартных налоговых вычетов (см. таблицу Расчет стандартных налоговых вычетов при первом способе ). При этом сумма 4200 указывается три раза, из-за того, что она не увеличивается с каждым кварталом.

Далее идет только расчетная информация.

Строка 190 = строка 160 – 170 – 180. В нашем примере 248646 = 482000 – 229154 – 4200.

Строка 191 = строка 161 – 171 – 181. В нашем примере 560678 = 890000 – 325122 – 4200.

Строка 192 = строка 012 – 022 – 032. В нашем примере 849824 = 1240000 – 385976 – 4200.

Строка 200 = строка 190 х 13%. В нашем примере 248646 х 13% = 32324.

Строка 201 = строка 191 х 13%. В нашем примере 560678 х 13% = 72888

Строка 201 = строка 192 х 13%. В нашем примере 849824 х 13% = 110477

Обращаем ваше внимание, что ставка налога увеличивается с 13% до 15% при суммах доходов, свыше 5 млн рублей.

Стандартные налоговые вычеты

Этим вычетам посвящено приложение 5.

Все граждане имеют право на стандартные налоговые вычеты по доходам, облагаемым по ставке 13%. Это вычет в 1400 рублей на ребенка в месяц. При этом вычет на третьего и последующего ребенка предоставляется уже в размере 3000 рублей за ребенка. Уменьшение налоговой базы на стандартные вычеты предоставляется до тех пор, пока налоговая база по ставке 13% не будет превышать 350 000 рублей.

Раньше в декларации указывался расчет дохода нарастающим итогом, чтобы можно было проверить – а имеете ли вы право на предоставление стандартных вычетов – не превысили ли вы предел? Сейчас же указывается только количество месяцев и размер вычета.

Если при составлении декларации по физическому лицу – не предпринимателю в этой области всё ясно и понятно (его заработная плата и является доходом), то для предпринимателей возникает вопрос: как считать налоговую базу по месяцам?

Существуют два способа расчета. Первый: доходы за январь минус расходы за январь дают налоговую базу за январь. И так далее по месяцам.

Например, налоговая база за январь составляет 13 000 рублей, за февраль – 18 000 рублей, за март – 5000 рублей. Но нам важен доход нарастающим итогом (нужно найти превышение лимита).

А нарастающим итогом это будет выглядеть вот так:

январь – 13 000 рублей;

январь + февраль = 13000 + 18000 = 31 000;

январь + февраль + март = 13000 + 18 000 + 5000 = 36 000,

и так далее. Однако возникают некоторые проблемы, если деятельность предпринимателя нестабильна или, к примеру, сезонна. Может получиться так, что основные доходы у предпринимателя сложились в начале года, в середине доходов не было, но были постоянные расходы (например, арендная плата за помещение, заработная плата и налоги от заработной платы). Этот способ расчета предлагает нам Минфин в своих рекомендациях по заполнению декларации. Но поскольку этот способ может повлиять на налоговую базу, то судом он будет принят незаконным. Поэтому, на наш взгляд, вы можете выбрать любой удобный и понятный для вас способ. При этом способе расчета налоговой базы («доходы минус расходы» по месяцам) налоговая база к середине года будет снижаться, а на стандартные налоговые вычеты предприниматель уже не сможет рассчитывать.

Поэтому существует второй способ расчета налоговой базы для стандартных налоговых вычетов: берется полностью сформированная налоговая база за год и делится на 12 месяцев. А для расчета нарастающей базы прибавляет одно и то же значение каждый месяц. В этой ситуации не возникнет конфуза с уменьшением налоговой базы в середине или в конце года. А теперь рассмотрим оба варианта на нашем примере. При этом суммы налоговых вычетов могут быть абсолютно разными. Расчет стандартных вычетов при первом способе вы можете увидеть в таблице ниже:

Таблица 5 Расчет стандартных вычетов при первом способе

Месяц налогового периода Доходы руб. Расходы, руб. Налоговая база за месяц, руб. Налоговая база нарастающим итогом, руб. январь 126000 108154 17846 17846 февраль 106000 86000 20000 37846 март 250000 35000 215000 252846 апрель 158000 24678 133322 386168 май 150000 56290 93710 479878 июнь 100000 15000 85000 564878 июль 90000 15000 75000 639878 август 80000 22765 57235 697113 сентябрь 180000 23089 156911 854024 октябрь 267000 24789 242211 1096235 ноябрь 368636 29765 338871 1435106 декабрь 449700 41724 407976 1843082 итого 2325336 482254 1843082

При таком расчете стандартные вычеты предпринимателю Ефремову С.В. будут предоставлены за три месяца в размере 1400 рублей. Итого стандартные вычеты составят 4200 рублей.

Расчет стандартных вычетов при втором способе вы можете увидеть в таблице Расчет стандартных вычетов при втором способе

Таблица 6 Расчет стандартных вычетов при втором способе

Месяц налогового периода Доходы руб. Расходы, руб. Налоговая база за месяц, руб. Налоговая база нарастающим итогом, руб. январь 126000 108154 153590,17 153590,17 февраль 106000 86000 153590,17 307180,33 март 250000 35000 153590,17 460770,50 апрель 158000 24678 153590,17 614360,67 май 150000 56290 153590,17 767950,83 июнь 100000 15000 153590,17 921541,00 июль 90000 15000 153590,17 1075131,17 август 80000 22765 153590,17 1228721,33 сентябрь 180000 23089 153590,17 1382311,50 октябрь 267000 24789 153590,17 1535901,67 ноябрь 368636 29765 153590,17 1689491,83 декабрь 449700 41724 153590,17 1843082,00 итого 2325336 482254 1843082,00

В этой ситуации стандартные налоговые вычеты на ребенка будут предоставляться только за два месяца (превышение 350 000 рублей произошло уже в марте), то есть в сумме 2800 рублей.

Напомним, что некоторые категории предпринимателей и физических лиц имеют право на стандартные налоговые вычеты вне зависимости от дохода нарастающим итогом. Ими являются, к примеру, инвалиды 1 и 2 групп, участники военных действий и т.д. При этом стандартные налоговые вычеты предоставляются в размере 500 рублей или 3000 рублей в месяц. Этот список достаточно обширен, поэтому перечислять мы его не будем и укажем лишь ссылку – статья 218 НК РФ.

В нашем примере мы воспользуемся, естественно, первым вариантом, и предоставим Ефремову С.В. стандартные вычеты в размере 4200 рублей. Для этого заполним пункт 1 Приложения 5 в соответствии с таблицей «Расчет стандартных вычетов при первом способе».

При этом программа, разработанная налоговыми органами, позволяет использовать оба способа. Вы сами заносите в нужные графы размеры доходов и расходов. От того, какие вы поставите доходы и расходы, и будет зависеть размер стандартного вычета на ребенка.

Сумма стандартных вычетов указывается в пункте 1.3. (ячейка 030). В нашем примере вычет на ребенка предоставляется за три месяца, то есть 1400 рублей х 3 месяца = 4200 рублей. Остальные пункты Раздела 1, за исключением итогового – 1.8. (ячейка 080), предназначены для тех, кто имеет право на иные стандартные вычеты – 500 рублей, 3000 рублей либо увеличенные вычеты на детей. Если внимательно почитать текст рядом с пунктами, вы без труда поймете, кому какой вычет положен.

Предпринимателю Ефремову С.В. предоставлен стандартный налоговый вычет в размере 4200 рублей. Именно эту цифру мы пишем в Разделе 1.8. (ячейка 080).

Раздел 2. Расчет налога

Эта страница является основной для расчета налога. В ней собираются все данные с различных листов. И в ячейке 001 указываются разные коды доходов. Предприниматели указывают здесь код дохода – 07. Всего 25 видов доходов. Но мы рассматриваем только доходы от предпринимательской деятельности. По каждому коду дохода заполняется отдельный раздел 2. Следующая строка – 010 отражает полученные доходы. Для заполнения строки 010 этого раздела необходимо сложить значения всех видов доходов. В нашем примере это только один вид дохода – из Приложения 3, поэтому мы в этой строке ставим 2 325 336.00.

Следующая строка (ячейка 020) посвящена суммам, не подлежащим налогообложению. У нас таковых нет, поэтому эту строку мы не заполняем. Вообще, эта строка предпринимателями практически не заполняется. Здесь отражаются доходы, не облагаемые в соответствии со статьей 217 НК РФ.

А вот следующая (ячейка 030), итоговая по разделу 1, получается как разность чисел по строкам 010 и 020. В нашем примере это значение равно строке 010 – 2325336 (2325336 – 0). В этой строке указываются все облагаемые доходы.

Следующая строка – 040. Этот раздел отражает налоговые вычеты по налогу. В нем необходимо сложить все вычеты, которые положены предпринимателю, как профессиональные, так и стандартные, имущественные, инвестиционные (то есть все виды вычетов). Для тех, кто заполняет декларацию и по иным основаниям (вычет на квартиру, обучение, лечение), здесь необходимо сложить все виды вычетов. В нашем примере 486454 (4200 + 482254).

Строка 050 – это сумма расходов (убытков) по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Расшифровка – как получается сумма в этой строке указывается в приложении 8.

Строка 060 – это разница между облагаемыми доходами и налоговыми вычетами. При этом сумма налоговых вычетов (строка 040) и сумма расходов, принимаемая в уменьшение полученных доходов (строка 050), в совокупности не может превышать значение показателя строки 030. То есть отрицательного значения в строке 060 не может быть. В нашем примере это 2 325 336 – 486 454 = 1 838 882. Если у нас получилось бы отрицательное значение, то по этой строке необходимо поставить прочерк.

Далее в строках 061 и 062 нужно отразить сумму налоговой базы по ставке 13% и 15%. Напомним, что с 2021 года налоговая ставка увеличивается до 15% при стандартных доходах (кроме тех, что облагается по ставке 9, 30 и 35%), превышающих 5 млн рублей. При этом ограничение 5 млн рублей не касается доходов от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и доли в нем, а также доходов в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также подлежащих налогообложению доходов, полученных такими физическими лицами в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению. Нам необходимо разбить свою налоговую базу для расчета по ставке 13% и 15%. Для этого необходимо разбить все виды доходов, так как есть вышеуказанные исключения. В нашем примере всё просто – ставка налога 13%, так как сумма дохода предпринимателя не превышает планку в размере 5 млн руб.

Строка 063 заполняется по доходам по ставкам, отличающимся от стандартным – 9, 30, 35, 15.

Следующая строка – 070 – расчет налога от полученной налоговой базы. Для его расчета необходимо значение по строке 061 умножить на ставку налога – 13%. Если у вас заполнена строка 062, то сумма налога будет равна 650 000 плюс значение по строке 062, умноженное на 15%. В нашем примере все просто, так как доход не превышает доход в размере 5 млн руб.: 1 838 882 х 13% = 239 055 руб.

А вот следующие строки (ячейки 080 – 140) отражают, сколько налога уже было удержано либо заплачено ранее физическим лицом. Удержание налога могло произойти по различным основаниям, поэтому и строк в этом разделе несколько. Например, налог удерживают на работе (сумма налога, удержанная у источника выплаты по ставке 13% – строка 080, а по ставке 15% – 081), сумма налога, удержанная с материальной выгоды (строка 090), уплаченного торгового сбора (строка 100). Следующие ячейки 120 и 130 также «специфические». В ячейке 120 указываются суммы платежей, которые иностранный работник заплатил в качестве фиксированных авансовых платежей. С 2010 года все иностранцы имеют право поступать на работу к физическим лицам. При этом они платят так называемый патент. И если общая сумма налога превысила эту сумму, то иностранец обязан подать декларацию по форме 3-НДФЛ и доплатить налог.

Ячейка с меткой 130 посвящена сумме налога, уплаченного на территории другого государства, которая подлежит зачету по сдаваемой декларации.

Строка 140 нужна тем налогоплательщикам, которые «слетели» с патентной системы налогообложения и вынуждены были перейти на общепринятую. При этом сумма уплаченного патента уменьшает сумму полученного налога к уплате. Ведь переход на уплату НДФЛ – принудительный. А раз есть уже какая-то сумма, уплаченная в бюджет, то ее можно зачесть.

А теперь переходим к строке 150. Это сумма налога, подлежащая уплате в бюджет.

Для расчета значения строки 150 нужно из строки 070 вычесть строки 080, 090, 100, 120, 130, 140. В нашем примере получается положительный результат в строке 150 – 239055 рублей. Именно эта сумма подлежит к уплате в бюджет. Но предприниматели должны помнить, что они уже оплатили авансовые платежи. Сумма налога к уплате будет отражаться в разделе 1. Здесь мы видим общую сумму налога за год.

Строка 160 «Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета» необходима тогда, когда сумма удержанного (уплаченного) налога у различных источников больше рассчитанной суммы за текущий период. Это, к примеру, может возникнуть, когда физическое лицо возвращает налог, уплаченный на работе в связи с тем, что он купил квартиру, оплатил учебу или лечение (когда сумма удержанного налога меньше того, которое должен физическое лицо государству). И значит, нужно вернуть излишне уплаченные суммы налога из бюджета. Рассчитывается это значение как сумма строк 080, 090, 100, 120, 130 и 140 за минусом строки 070.

Раздел 1

Этот раздел итоговый – он не показывает расчет налога, однако объединяет несколько разделов и указывает, что нужно налогоплательщику: доплатить налог или, наоборот, просить возмещения из бюджета.

На этой странице мы указываем, по какому КБК нам необходимо заплатить в бюджет или требовать налог из бюджета. С 2020 года этот раздел разбит на 2 части. Первая часть с кодами строк 010 – 050 – повторяется несколько раз и касается физических лиц, а не предпринимателей, адвокатов, нотариусов, которые платят НДФЛ с учетом авансовых платежей. Предприниматели заполняют строки 060 – 170. Это пункт 2 раздела 1.

В строке 060 указывается КБК по НДФЛ, уплачиваемому предпринимателем – 182101 02 02 001 1000 110.

В строке 070 указывается ОКТМО. Предприниматели ставят ОКТМО по месту прописки. Это значение заполняется сразу и в строки 090, 120 и 150.

В строки 080, 100, 110, 130, 140, 160 и 170 заполняются суммы авансовых платежей, которые предприниматель начислил в течение всего года (налогового периода). Для того, чтобы понять, какую сумму ставить – необходимо посмотреть на таблицу Расчет авансовых платежей по налогу.

Значения этих строк заполняются по аналогии с декларацией по УСН – нарастающим итогом.

Для расчета этих строк используем Расчет в Приложении 3 (продолжение). Расчет авансовых платежей, исчисляемых в соответствии с пунктом 7 статьи 227 НК РФ

Строка 080 пункта 2 равна строке 200 расчета.

Строка 100 пункта 2 (сумма налога за полугодие) равна строка 201 расчета минус строка 200 этого же расчета. В нашем примере получается положительный результат 40564 (72888 – 32324).

Если бы получился отрицательный результат, то его мы разместили бы в строке 110.

Такое может быть, когда по итогам квартала у предпринимателя получается убыток.

Строка 130 пункта 2 (сумма налога за 9 месяцев) равна строка 202 расчета минус строка 201 этого же расчета. В нашем примере получается положительный результат 37589 (110477 – 72888). Аналогично: если получился отрицательный результат, то значение пишем в строке 140.

Строка 160 пункта 2 раздела 1 равна строке 150 раздела 2 декларации за минусом строки 202 расчета авансовых платежей. Эта же сумма получится, если из суммы налога, начисленного за год (строка 150 раздела 2) вычесть строку 202 расчета к приложению 3.

Заполненный предпринимателем Ефремовым С.В. пример вы увидите в конце статьи.

В статье “Декларация 3 НДФЛ для предпринимателя с помощью программы” – вас ждет материал, как заполнить декларацию с помощью бесплатной, разработанной налоговыми органами программы, а в статье “Загрузка декларации 3 НДФЛ для отправки в налоговую инспекцию” – материал, как отправить сформированную декларацию через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

Если у вас возникнут вопросы – добро пожаловать в наши консультационные пункты по адресам в г. Рязани:

на «Победе» – ул. МОГЭС, д. 30 (от налоговой инспекции идти в сторону «Кванториума» (бывший кинотеатра «Дружба»), телефон 99-28-42;

на «Театралке» – ул. Новая, д. 69/12 (здание Областной типографии), телефон 51-44-63;

на «Московском» – Московское шоссе, д. 20 (бизнес-центр «Престиж»), 3-й этаж, оф. 302/1, телефон 720-700 доб. 3.

Кроме того, вы можете связаться с нами по многоканальному телефону (4912) 720-700.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”