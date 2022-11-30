До 1 декабря 2022 года нужно оплатить налоги за 2021 год

Какие налоги платят те, кто владеет имуществом? К имущественным налогам относят налог на имущество физ. лиц, транспортный и земельный налоги. Многие уже привыкли платить налоги ежегодно. В почтовые ящики практически каждому приходят «письма счастья», а кому-то они приходят только в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте nalog.ru. Пришедшие налоговые уведомления обязательно нужно проверить перед оплатой. Расскажем, как это сделать.

В связи с тем, что «письма счастья» уже начали приходить к налогоплательщикам, началось «паломничество» граждан в налоговые инспекции. У всех очень много вопросов.

Главный вопрос, возникающий у налогоплательщиков: за какой год нужно будет платить налог? Ответ: в 2022 году мы платим налог за 2021 год!

В группу имущественных налогов входят: налог на имущество физических лиц, налог на землю и транспортный налог. Все они платятся по единому уведомлению, которое поступает из налоговых органов до 1 ноября следующего года. Также в этом же уведомлении некоторым может быть сюрприз в виде дополнительной суммы налога на доходы физических лиц. Налоговые органы с 2021 года самостоятельно рассчитывают НДФЛ с нескольких источников дохода. И если доход от нескольких источников – превысит лимит, то и сумму налога придется доплатить. Подробнее об этом в статье «Налоговые органы сами посчитают вам НДФЛ 15%». В этой статье мы напомним про имущественные налоги и порядок их расчета, чтобы получив уведомление вы смогли его проверить.

Единое налоговое уведомление

Итак, все имущественные налоги оплачиваются после получения единого налогового уведомления, присылаемого налоговыми органами на ваш домашний адрес. К уведомлению будут прикладываться платежки, по которым вы сможете оплатить налог, если вы с расчетом согласны. Дело в том, что в налоговой инспекции встречаются «двойники» и полные тезки. Поэтому очень важно полностью прочитать все уведомление и проверить расчет налога.

Как проверить? Если это транспортный налог, то в уведомлении будет указано название транспортного средства, количество лошадиных сил и ставка налога. Если это земельный налог, то место нахождения земельного участка, его кадастровая стоимость, ставка налога и, соответственно, сумма налога. Что касается налога на имущество физических лиц, то в уведомлении также будет указано место нахождения имущества, доля в праве собственности, его инвентаризационная стоимость, ставка и сумма налога. Всё это надо тщательно проверить. Если вы не согласны, то необходимо разбираться в налоговой инспекции, которая прислала вам это уведомление.

В одном конверте с налоговым уведомлением вам будут направлены платежные документы на уплату налогов, а также специальная форма заявления, так называемый «корешок». Если вы обнаружили в уведомлении ошибку, то этот «корешок» необходимо заполнить и направить в налоговый орган по почте или воспользоваться интернет-сервисом «Обращение в УФНС (ИФНС) России», размещенным на сайте Управления.

Если информация в базе данных налогового органа отсутствует или не соответствует информации, указанной в заявлении, налоговый орган направляет запрос в регистрирующие органы, в случае необходимости осуществляет перерасчет и формирует новое налоговое уведомление, которое направляется вместе с ответом в адрес налогоплательщика.

Сроки уплаты имущественных налогов за 2021 год – до 1 декабря 2022 года.

Обращаем ваше внимание, что все сроки будут указаны в налоговом уведомлении, которое придет на ваш домашний адрес (место жительства).

Если вы не получили уведомление

В соответствии с законом обязанность уплаты налога возникает с момента начисления его налоговым органом на основании уведомления. К сожалению, наша почта работает с перебоями, поэтому налоговые уведомления доходят не всегда вовремя и не до всех. Поэтому налоговые органы очень рекламируют личный кабинет. Экономия бумаги, да и подтвердить отправку налогового уведомления можно. Ведь при такой массовой почтовой рассылке можно ошибиться, ведь все мы люди, а человеку свойственно ошибаться. Процесс расчета налогов и их отправки автоматизирован, однако ошибки все равно появляются.

Если в налоговому уведомлении вы не увидели какой-то объект, либо само уведомление до 1 ноября к вам не поступило, следует обратиться в налоговую инспекцию. Они распечатают вам уведомление на этот год. Обратиться может только налогоплательщик, либо лицо по нотариальной доверенности.

Налог подлежит уплате с момента вручения уведомления

Что делать, если налоговое уведомление не получено в срок? Многие граждане сталкиваются с тем, что налоговые уведомления поступают к ним с опозданием либо вообще не приходят. Налогоплательщику, попавшему в такую ситуацию, нужно обратить внимание на норму п. 4 ст. 57 НК РФ: в случаях, когда расчет налоговой базы производится налоговым органом, обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления. Например, если уведомление выслано налоговой инспекцией 15 декабря (в соответствии с почтовым штемпелем на конверте, в котором высылался этот документ), то датой получения уведомления считается 21 декабря (плюс шесть дней на доставку). И только если после этой даты налог не уплачен, должны начисляться пени. А если уведомление вообще не присылали, то налог можно взыскать только за последние три года. Кроме того, пени по налогу взыскать невозможно.

Личный кабинет налогоплательщика

Однако существует еще и «Личный кабинет налогоплательщика», в котором вы можете посмотреть, как вам начислен налог, не дожидаясь бумажного уведомления из налоговой. В нем вы увидите, какие налоговые органы какие налоги вам начислили. А также вы можете:

– получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

– контролировать состояние расчетов с бюджетом;

– получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

– оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

– скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц;

– отправлять декларацию по форме 3НДФЛ;

– обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для того чтобы получить доступ в «личный кабинет», вам необходимо с паспортом и ИНН (хотя бы копией) подойти в любую налоговую инспекцию и получить пароль.

Также вы можете зайти в личный кабинет с паролем от сайта госуслуг. Для этого нужно нажать специальную кнопку «Вход/регистрация с помощью учетной записи портала госуслуг», это видно на рисунке ниже:

На следующем рисунке вы увидите, как найти эту систему и как она выглядит – «Личный кабинет налогоплательщика». Я лично открыла себе доступ в «Личный кабинет налогоплательщика», чтобы получать налоговые уведомления не по почте, а более оперативно – через Интернет.

В «личном кабинете» вы увидите всю информацию о своих налогах, это видно далее на рисунке.

Об имуществе, которое вам принадлежит, а в разделе «Доходы и вычеты» вы можете увидеть информацию о тех организациях, которые за вас отчитались по справкам 2НДФЛ. Также здесь можно увидеть информацию о том, какими вычетами вы пользовались и остаток имущественного вычета, если вдруг потеряли последнюю декларацию. На рисунке далее, в закладке «Мое имущество», вы можете увидеть все объекты налогообложения с адресами и характеристиками, с датами, когда вы начали владеть этим имуществом. Например, по земельному налогу вы сможете посмотреть кадастровую стоимость вашего земельного участка, по транспортному налогу – параметры автомобиля (количество лошадиных сил, объем двигателя, год выпуска), которые влияют на расчет налога. В разделе документы налогоплательщика вы сможете увидеть информацию о ваших обращениях.

А в разделе «Жизненные ситуации» вы можете увидеть много полезных разделов. Например, как подать декларацию по форме 3НДФЛ, как заявить о льготе или написать заявление на возврат налога. Тут же размещены самые популярные сервисы на данный момент, рисунок ниже:

На следующих рисунках изображен сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Рекомендуем вам проверить ставки сроки уплаты налога с помощью сервиса сайта nalog.ru «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Вы выбираете на указанной странице, какой налог вас интересует, и регион. Для земельного налога необходимо указать муниципалитет, где находится ваш участок. И перед вами откроется страница со ставками и сроками уплаты налога. И тогда вы сможете проверить ставки налога, который вам прислали. А также убедиться, есть ли у вас льготы по уплате налога или нет. Информация о льготах самый распространенный сейчас вопрос. А в этом разделе вы легко сможете найти не только ставки налога, но и льготы – причем и федеральные, и региональные, и местные.

Получил уведомление о налогах – проверь его!

Неважно, каким способом вы получили налоговое уведомление – лично в налоговой инспекции, в электронном виде через личный кабинет или заказным письмом по почте – проверьте данные, указанные в уведомлении. В документах встречается ошибки! Все они в основном технического характера!

Поэтому, получив уведомление об уплате налога из налогового органа, прежде чем его оплачивать, необходимо ответить себе на следующие вопросы:

Это мое имущество?

Все данные указаны верно (адрес, срок владения, доли в праве собственности, кадастровая стоимость)?

Правильно ли указана ставка налога?

Есть ли у меня льгота по налогу?

Мне понятно, как рассчитан налог?

Если у вас нет какой-то информации, к примеру, вы не знаете ставки по налогу либо не знаете, есть ли у вас льгота – то вам необходимо обратиться на сайт nalog.ru в раздел «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Этот раздел вы сможете найти в электронных сервисах сайта. Это видно на предыдущих двух рисунках.

Если у вас после изучения этих ресурсов останутся вопросы – вы сможете задать вопрос инспекции через «личный кабинет» или посетив инспекцию, из которой вам прислали налоговое уведомление.

Нет объекта в налоговом уведомлении, а должен быть?

С 2015 года у налогоплательщиков возникла обязанность сообщать о том, по каким объектам налогообложения вы не получаете уведомление. Мы обязаны добровольно сообщить об этом до 31 декабря текущего года. Если вы сообщите, о том, что по некоторому имуществу налог не прислали, то налог по этим объектам вам начислят только за текущий год, в котором вы информировали налоговую о неполучении уведомления, без начисления штрафных санкций в размере 20% от суммы налога.

Если у меня есть льгота, то как заявить ее?

Чтобы воспользоваться льготами, вам необходимо сообщить о них. Например, вы – многодетная семья и имеете право на льготу по транспортному налогу. Чтобы воспользоваться льготой, нужно проверить, по какому имуществу и на каких условиях вы можете ею пользоваться?

Шаг 1. Для того чтобы узнать, можете ли вы пользоваться льготой, нужно зайти на сайт nalog.ru и в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» найти интересующий вас налог и регион, удостовериться – положена ли вам льгота или нет.

Если ответ «да», то переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Подготовьте копии подтверждающих льготу документов.

Шаг 3. Отнесите с заявлением о предоставлении льготы подтверждающие документы в налоговую инспекцию по месту начисления налога. К примеру, если это транспортный налог – то по месту прописки. Если это налог на имущество физических лиц или земельный налог– то по месту нахождения имущества или земли. Заявление и подтверждающие документы вы сможете направить и через личный кабинет налогоплательщика – раздел «Документы налогоплательщика» – «Обращение в свободной форме».

Если налог за прошлый год вам уже прислали в виде налогового уведомления, то к заявлению о предоставлении льготы вы можете написать письмо о пересчете налога. Образец заявления смотрите ниже.

Образец 1

В Межрайонную ИФНС России №2

по Рязанской области

Иванов Иван Станиславович

ИНН 623400831011

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 30, кв. 1

тел. 8(903)1111111

заявление.

Прошу пересчитать транспортный налог за 2021 год в связи с тем, что я пользуюсь льготой по транспортному налогу по транспортному средству Хюндай Соната рег. №Р111НО62RUS с 01.11.2017 г. Транспортное средство принадлежит гражданину, имеющему на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Иванов Иванов И.С.

Как проверить налог на имущество физических лиц?

Этот налог исчисляется со стоимости недвижимого имущества, которое есть в собственности граждан. Облагаемым имуществом являются:

– жилые дома, квартиры, комнаты, незавершенное строительство под жилье, гаражи, место на парковке, хозяйственные строения на земле, предоставленной для ведения дачного хозяйства;

– имущество, которое относится к торговым или офисным комплексам, или стоимостью свыше 300 млн руб.;

– прочие объекты.

Все эти объекты зарегистрированы в Едином реестре недвижимости и сведения об их регистрации представляется налоговым органам в порядке вневедомственного документооборота – Росреестр.

Налог платится в процентах от кадастровой стоимости. Все объекты был оценены государством – установлена кадастровая стоимость, приравненная к рыночной. И именно от этой стоимости и платится новый налог на имущество физических лиц.

По налогу есть льготы, а также «вычеты» – кадастровая стоимость объекта уменьшается на стоимость «льготных» квадратных метров. В каждом муниципальном образовании свои ставки, потому что налог на имущество физических лиц – местный налог. Вы можете посмотреть на какие льготы вы имеете право в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru.

Льгота по налогу на имущество для предпринимателей

Если вы используете нежилое помещение для предпринимательских целей и при этом уплачиваете УСН или патент, вы имеете право на льготу, кроме ситуации, когда объект включен в особый «перечень» по региону. Это перечень объектов, налог по которым исчисляется по кадастровой стоимости. В него попали все нежилые помещения офисного, торгового и административного назначения. По таким объектам не предоставляются льготы по УСН, патенту. Налог будет платиться в полном объеме. Как понять – попал ли ваш объект в этот «перечень» или нет? Нужно набрать в поисковике в интернете «перечень объектов, облагаемых по кадастровой стоимости» и название вашего региона. Скорее всего вам предложат скачать файл, в котором по кадастровому номеру можно найти интересующий вас объект. Или лучше не найти интересующий вас объект. Иногда в этот перечень включается все здание, которое в свою очередь состоит из многих объектов с разными кадастровыми номерами, поэтому пожалуйста, проверьте не только по кадастровому номеру, но и по адресу и кадастровому номеру здания.

Если вашего объекта в перечне нет, то смело пишите заявление на перерачет налога по следующему образцу.

Образец 2

В Межрайонную ИФНС России №2

по Рязанской области

Иванов Иван Станиславович

ИНН 623400831011

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 30, кв. 1

тел. 8(903)1111111

заявление.

Прошу пересчитать налог на имущество физических лиц за 2021 год по объекту, находящемуся по адресу: ул. Есенина, д. 14 (кадастровые номер 62:13:12345:789 в связи с тем, что я использую этот объект для предпринимательской деятельности и уплачиваю единый налог по патентной системе налогообложения.

Иванов Иванов И.С.

Транспортный налог

Этот налог платится всеми владельцами транспортных средств. Налог зависит от мощности и типа транспортного средства. Чем мощнее и дороже – тем больше налог. Ставки и льготы по налогу устанавливаются региональными органами власти, потому что налог региональный и устанавливается на территории субъекта РФ. Информацию о транспортных средствах передают в налоговую МВД России (отдел ГИБДД).

Сумма налога равна ставка х количество лошадиных сил.

Ставки налога и льготы по нему смотрите в «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru.

Земельный налог

Этот налог платится всеми владельцами земельных участков. Сумма налога исчисляется в процентах от кадастровой стоимости земли. Информацию о стоимости участков, о собственниках передают в налоговую также специалисты Росреестра.

Сумма налога равна кадастровой стоимости, умноженной на ставку налога. А конкретные ставки налога и льготы по нему также смотрите в «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте nalog.ru.

Неуплаченный налог ≠ запрету на выезд за границу

Хотелось бы отдельно отметить, что неуплата налогов может быть одной из причин для запрета выезда за границу, однако не знать об этом очень трудно. Дело в том, что запрет для выезда за границу принимается только решением суда на основании ходатайства судебных приставов. О том, что вас вызывают в суд, я думаю, вы будете знать. Кроме того, прежде чем подать в суд на ограничение выезда, судебные приставы предпримут все, чтобы взыскать у вас долги. Так что вы явно будете знать об этом. Если вы не получили уведомление, но очень хотите заплатить налог, то вы можете подключить себе личный кабинет на сайте nalog.ru или узнать задолженность на сайте госуслуги.рф, либо лично посетить инспекцию. Ограничения по выезду вас за пределы РФ накладывают судебные приставы и узнать об этом можно на их сайте http://fssprus.ru в разделе «Банк исполнительных производств» либо позвонив по телефону судебному приставу по вашему району. Посетив все три сайта перед покупкой билетов, вы можете спокойно уезжать.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”