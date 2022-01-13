До 1 февраля 2022 года банки сообщат налоговикам о процентах по вкладам

С 2021 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ, если они превышают определенную сумму. До 1 февраля 2022 года банки через специальный сервис передадут в ФНС данные о выплаченных процентах. Налоговики проанализируют эту информацию, насчитают людям налог и в конце года направят уведомления на уплату. Уплатить НДФЛ с процентов надо будет до 1 декабря 2022 года.

Форма сообщений о доходе физлица, которые будут оформлять банки, утверждена приказом ФНС от 19.05.2021 г. №ЕД-7-11/497@. Документ будет составляться на каждого вкладчика, за исключением тех, у кого процентная ставка не выше 1% годовых. Часть дохода от процентов облагаться не будет. Это произведение 1 млн и ставки ЦБ на начало года. Таким образом в этом году необлагаемый доход составит 1 000 000×4,25% = 42 500 руб.

Пример 1.

Иванов открыл вклад в ноябре 2020 года на год на сумму 1 млн рублей под 3% годовых. В ноябре 2021 года срок вклада заканчивается и ему переводят проценты в сумме 30 000 руб. Это меньше, чем 42 500 руб., поэтому налога не будет.

Пример 2.

Петров открыл вклад в январе 2021 года на полгода на сумму 5 млн рублей под 4% годовых. В сентябре 2021 года срок вклада заканчивается и ему переводят проценты в сумме 100 000 руб. НДФЛ будет (100 000 – 42 500) х 13% = 7475 руб.

Пример 3.

Сидоров открыл вклад в январе 2021 года на год на сумму 5 млн рублей под 4% годовых. Вклад пролежал весь год, но проценты по нему будут зачислены в январе 2022 года. В этом случае за 2021 год налога не будет. Уведомление на налог придет в 2023 году за 2022-й. Точную сумму НДФЛ пока посчитать нельзя, потому что ставка ЦБ на начало 2022 года неизвестна.

Имейте в виду, что значение имеет дата выплаты процентов. Если вы хранили деньги в 2020 году, но проценты по ним выплачены в 2021-м, то они учитываются для НДФЛ.

Заплатить налог нужно будет с помощью налогового уведомления, которое вы получите вместе с имущественными налогами до 1 декабря 2022 года.

klerk.ru