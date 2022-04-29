Долговые обязательства бывших супругов по договорам займа

Как возникает долг

После прекращения семейных отношений, то есть расторжения брака, бывшие супруги (как правило, это жены) начинают узнавать много нового из жизни своих «бывших». Это и разные сделки, и долги, и предстоящее банкротство.

Редко когда совместно нажитое имущество делится тихо-мирно, например, по соглашению сторон, которое лучше всего заключить в письменном виде. Чаще бушующие страсти приводят в суд. Женщины сегодня перестали быть беззащитной, бесправной стороной. Они идут к кровожадным юристам, и те, в свою очередь, устраивают юридические битвы за имущество. На самом деле истцами выступают в равной степени обе стороны.

В процессе о разделе супружеского имущества начинают «всплывать» неожиданные документы. Чаще всего это расписки, то есть договоры займа. Мол, бывший супруг/супруга в период брака брали заём, и давайте его теперь делить поровну! То есть распределять долговые обязательства между бывшими супругами. Разделение долга обосновывается тем, что он был потрачен на нужды семьи. Например, в период брака куплена машина, недвижимое имущество, и невозможно установить, откуда были взяты деньги. Нередко такая расписка создается специально для бракоразводного процесса, цель – признание долга общим и, вследствие этого, уменьшение претензий второй стороны. Можно, конечно, провести техническую экспертизу на давность создания документа, сегодня это широко применяется, удовольствие однако дорогое и не дающее стопроцентный результат.

Как распределяется долг

Вопрос о распределении долговых обязательств одного из супругов, возникших в период брака, зависит от того, на какие цели был взят заём, и на что он впоследствии был израсходован. Если на семейные нужды, то есть вероятность распределения обязательств по такому займу между бывшими супругами.

Распределение обязательств выглядит следующим образом.

Если иск предъявил кредитор, то он предъявляет его только к супругу-должнику, второй супруг не является соответчиком по иску. Долг взыскивается только с супруга, выдавшего расписку.

Этот взысканный долг супруг-должник может предъявить к компенсации второму супругу, так как в соответствии с положениями ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов учитываются общие долги и право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи. Это значит, что при разделе совместно нажитого имущества в суде супруг-должник может требовать передачи ему в собственность соответствующей части имущества сверх полагающейся по закону доли в совместно нажитом имуществе. При отсутствии такого имущества супруг-заемщик вправе требовать от второго супруга компенсации соответствующей доли фактически произведенных им выплат по договору.

Тонкость заключается в том, выплатил ли супруг-заемщик этот долг или к нему существует только право требования долга. Если долг, потраченный на нужды семьи, выплачен и это подтверждено, то второй супруг компенсирует половину выплаченного долга совместным имуществом из своей части или деньгами. Если долг, потраченный на нужды семьи, выплачен не полностью или не выплачен вообще, то неоплаченная часть долга компенсируется вторым супругом путем уменьшения своей части доли при разделе имущества. Деньгами компенсируется только то, что выплачено фактически. Это следует из положений статьи 39 СК РФ: между супругами делится не только имущество, но и обязательства, возникшие в интересах семьи.

Всё вышеизложенное следует из Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17 августа 2021 г. №18-КГ21-56-К4.

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

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