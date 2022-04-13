Должен ли ИП или самозанятый учесть доходы, поступившие ему на личный счет?

Чем отличается карточный счет от расчетного счета?

Практически у всех физических лиц есть банковские карты, которые открыты в различных банках. У этих карт есть также номер счета, на который можно перечислять денежные средства. Также многие банки предлагают перечисления с карту на карту – через номер карты, через номер телефона, однако реально платежи будут осуществляться со счета карты одного физического лица на счет карты другого физического лица. Все это движения по текущему счету физического лица.

Текущий счет позволяет не только хранить на нем деньги, но и оплачивать с него покупки и услуги, делать переводы людям и организациям. Когда вы берете кредит, банк тоже открывает вам текущий счет, на который вы вносите деньги для погашения долга.

Заказываете дебетовую или кредитную карту? Пластик также не существует сам по себе – карты привязывают к текущим счетам. Некоторые банки разрешают выпускать к одному счету только одну карту. У других можно привязать к счету сразу несколько карт.

Цифры, написанные на лицевой стороне карточки – это номер самой карты. Номер счета, к которому она привязана, можно посмотреть в «личном кабинете» на сайте банка, в его мобильном приложении или спросить в отделении банка.

Если вы потеряли карточку, истек срок действия или ее заблокировали, потому что реквизиты попали в руки мошенникам, счетом по-прежнему можно пользоваться. Например, вам будут доступны переводы по номеру счета или номеру телефона. Если вам нужна новая карта к этому счету, напишите заявление в банк.

Банки должны открывать и закрывать счета бесплатно, но имеют право брать комиссию, например, за их годовое обслуживание.

Текущие счета бывают в рублях, долларах, евро или другой валюте. Некоторые банки предлагают завести мультивалютную карту, которую можно привязать к счетам в разных валютах. Вам не придется брать несколько карт, например, когда едете в отпуск и собираетесь расплачиваться местной валютой.

На остаток денег, который лежит на текущем счете, банки могут начислять проценты.

Однако нельзя использовать текущий счет для бизнеса: банк может заблокировать ваш счет, если на него будут поступать доходы от предпринимательской деятельности. В этом случае нужно открыть расчетный счет. Исключение делают только для самозанятых: они могут принимать оплату от клиентов и на текущие счета.

Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. №153-И:

«Глава 2.

2.2. Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.

2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения операций, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы.»

Таким образом, предприниматели не имеют права использовать свой текущий счет для предпринимательских целей. Однако на практике многие все равно используют. Что может грозить предпринимателям?

– Со стороны банковской сферы – блокировка карты, закрытие возможности быть клиентом этого банка и как физическое лицо, и как предприниматель.

– Со стороны налоговой сферы – никаким образом. Налоговые органы имеют право просматривать банковские карты в том числе и физических лиц на основании специальных распоряжений налоговых органов, поэтому скрыть доходы таким образом (частично проводить через ИП, а частично через карты) – невозможно.

Почему многие используют текущий счет вместо расчетного?

Как минимум – плата за пользование расчетным счетом: нужно обязательно платить абонентскую плату. А за текущий счет платится только годовая абонентская плата и могут быть ограничения по переводам между счетами. Конечно, банкам выгодно найти предпринимателей, которые незаконно используют текущий счет в качестве расчетного и перевести их на расчетное кассовое обслуживание. Службы безопасности банков регулярно делают осмотр своих клиентов не только на вопрос соблюдения закона об отмывании денежных средств и содействию терроризму, но и на вопрос осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Им это выгодно, и их это обязывает делать государство.

Некоторые банки на старте предпринимательской деятельности предлагают тарифы с легким названием и нулевым абонентским обслуживанием. Однако обратите внимание, что у каждого банка есть особенности этого тарифа и существенные ограничения. И если вы их нарушите, ваш бесплатный тариф может обойтись вам в «копеечку». Также банки берут оплату практически за любое движение по счету: пришли деньги – взяли комиссию, списали деньги – списали комиссию, сняли, положили деньги – опять списали комиссию. Поэтому важно изучить все условия, которые предлагает банк, и перед заключением договора банковского счета обсудить с представителем, что же вы будете делать со счетом, чтобы узнать, сколько вы будете за это платить. Каждый банк хвалит себя и может утаивать неприятную информацию. Поэтому пожалуйста, будьте внимательней! У каждого банка есть что-то написанное «мелкими буквами под сноской».

Как учитывать платежи по картам для расчета УСН для ИП?

При расчете единого налога в рамках УСН предприниматель должен учитывать доходы от предпринимательской деятельности, зачисленные на текущий счет, открытый ему как «простому» физлицу, и на расчетный счет, открытый ему как индивидуальному предпринимателю. Такое мнение высказали специалисты ФНС в письме от 17.10.2019 г. №БС-3-11/9055@. А самозанятым не нужно открывать расчетный счет – все расчеты с клиентами они могут вести по своей личной карте. Банковский договор не запрещает делать это.

Авторы письма напоминают, что «упрощенцы» учитывают доходы в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 НК РФ. Об этом сказано в пункте 1 статьи 346.15 НК РФ. Согласно пункту 1 статьи 248 НК РФ доходами налогоплательщика признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и внереализационные доходы.

Доходом от реализации, как гласит пункт 1 статьи 249 НК РФ, является выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, а также выручка от реализации имущественных прав. При этом выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права.

В то же время известно, что «упрощенцы» определяют доходы по кассовому методу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). То есть датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу.

Согласно пункту 2 статьи 11 НК РФ для налоговых целей понятие счета включает в себя расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета. Поэтому, как полагают в ФНС, предприниматель-«упрощенец» должен учитывать доходы от предпринимательской деятельности, поступившие ему как на текущий счет, так и на расчетный счет.

Для того чтобы не было споров с налоговой инспекцией, заведите себе две «карточки» (два текущих счета): один используйте для личных нужд, а второй – для предпринимательских целей. Однако, как мы писали выше, банк может заблокировать вашу предпринимательскую деятельность по карте, поскольку для предпринимательства создан специальный счет – расчетный. И существует ежемесячная плата за обслуживание. Но многие предприниматели в плане удобства используют личный счет для получения предоплаты от клиентов – физических лиц, поскольку это удобно. Для налогового органа этот вопрос не важен, а банк может заблокировать все поступления и возможность пользоваться картой. Будьте внимательны!

Статус самозанятого и использование личных карт

Статус самозанятого позволяет заниматься предпринимательской деятельностью в ограниченных условиях – только при оказании услуг с ограниченным оборотом – 2,4 млн рублей в год. Многие положительно восприняли этот статус и зарегистрировались как самозанятые, однако при фиксации своих доходов используют карточку (фактически текущий счет), которой пользуются в повседневной жизни. Использование пластиковых карт настолько прочно пришло в нашу жизнь, что мы уже не задумываемся, когда нам перечисляют деньги наши друзья либо коллеги на покупку подарков, оплату кафе, организацию крупных праздников для детей (например, выпускные). Фактически налоговые органы могут рассмотреть полученные деньги как доходы и заставить заплатить с этих поступлений налог. И по каждому случаю поступления денег вам придется подтверждать, что это не доход. При этом такая ситуация может возникнуть по всем поступлениям за последние три года. Вспомнить всё будет очень сложно! Поэтому самозанятым мы особенно рекомендуем разделить личную жизнь от профессиональной и завести «личную» карточку и «профессиональную», куда будут поступать только профессиональные доходы. В этом случае объясняться перед налоговой инспекцией о разнице между доходами, которые вы отразили в приложении, и поступлениями на текущий счет будет гораздо проще. Кроме того, обратите внимание: приобретя статус самозанятого, вы будете находиться под более бдительным налоговым контролем, нежели просто физическое лицо.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”