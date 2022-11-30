Единый налоговый платеж станет обязательным для всех с 2023 года

Новый способ уплаты налогов, который заработает с 2023 года должен сократить количество ошибок при расчётах с бюджетом. Налогоплательщики часто указывают в платёжках неверные реквизиты, деньги не доходят до бюджета, зависают, а компании и предприниматели платят за свои ошибки штрафы и пени. Теперь множество платежных поручений заменит одно, и возможно уменьшится количество штрафов и блокировок счетов.

Для того чтобы заплатить налог предпринимателю или бухгалтеру нужно знать:

реквизиты налоговой, куда нужно перечислять

Код бюджетной классификации налога (КБК), а если это пени – то нужно платить по иному КБК.

ОКТМО (код территории, на которой вы осуществляете деятельность)

вид платежа и прочие коды, которые указываются в платежке на налоги.

На самом деле вариантов ошибиться очень много. И для того, чтобы заплатить налоги на зарплату нужно заполнить 5 платежек. Это много. А еще есть страховые взносы предпринимателя, которые он платит «за себя». Там еще 2 платежки. Уф! Еще одним примером количества платежек является налог на прибыль. Его платят одновременно, но по разным КБК! Потому что одна часть идет в федеральный бюджет, а вторая в региональный. В результате на одни налоги предприниматель с сотрудниками, находящийся на УСН, заполняет 72 платежек на налоги в год (5 на налоги от зарплаты х 12, 8 платежек по страховым взносам за себя, 4 по УСН). И к сожалению, в каждой есть «место для удара головой» – место для ошибки. Конечно, можно с помощью бухгалтера составить один раз правильную платежку, а потом ее копировать. Но простому предпринимателю – НЕ бухгалтеру – заполнить платежное поручение просто имея желание заплатить налог – не реально. Просто упираешься в список кодов, которые тебе нужно заполнить. Банки помогают заполнять – подсказывая предпринимателю, однако часто приходится обращаться к профессионалу. Ведь один из неправильных реквизитов мог привести к попаданию платежей на «невыясненные», а значит возникновению пени, хотя сам налог предприниматель фактически уплатил.

И вот наконец, государство придумало систему, как эту проблему убрать. Взяла всю работу по распределению налогов в правильные «ячейки» бюджета на себя. Ведь такое количество разных реквизитов как раз возникало из-за того, чтобы налог попадал в «правильное» место в бюджете.

Для того чтобы упростить жизнь бизнесу и бухгалтерам, правительство приняло Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ, который вносит изменения в ч. 1 Налогового кодекса РФ. Теперь российские бизнесмены имеют возможность перейти на единый налоговый платеж. Во втором полугодии 2022 года он был в режиме «эксперимента», а с 1 января 2023 года его будут применять по всей стране.

Что такое единый налоговый платеж?

Задумка в том, чтобы организации и индивидуальные предприниматели имели возможность выполнять свои налоговые обязательства одним платежом. Этот механизм уже протестировали на физических лицах (возможность уплаты транспортного, земельного, налога на имущество и НДФЛ). Те, кто заходил в свой личный кабинет на сайте nalog.ru видели обозначение кошелька. Это изменение уже закреплено в НК РФ ст. 45.1. (введена Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ). У физических лиц была возможность пополнить кошелек и тогда налоговые органы спишут деньги по сроку уплаты (1 декабря по всей стране) в счет уплаты начисленных налогов. Однако у физических лиц была возможность как вносить деньги на кошелек, так и платить налоги отдельно (особенно в ситуации споров с налоговыми органами по суммам начисленных налогов).

Сейчас идет добровольный эксперимент – как эта система – единый платеж будет работать с бизнесом. Эксперимент проводился добровольно на основании заявлений налогоплательщиков.

Система уплаты налогов в качестве «Единого налогового платежа (ЕНП)» заключается в том, что сначала организация или ИП перечисляют в бюджет некую сумму одним платежом, а затем налоговики самостоятельно зачитывают эту сумму в счет текущих платежей по налогам и взносам, а также в счет имеющихся недоимок.

Одним из плюсов ЕНП является то, что за организацию или предпринимателя может перечислить и третье лицо (например, руководитель организации или супруга предпринимателя).

Руководитель ФНС России, Даниил Егоров: «Вариаций заполнения платёжки 900 трлн. Из этого следует около 30 млн. ошибок в год. Это сверки, зачёты, поиск платежей, пени, это дополнительная работа, нервы, затраты. Теперь плательщик будет просто вносить один платеж государству, а наша система — автоматически распределять его по видам платежей и бюджетов. Не нужно указывать никаких КБК, ОКТМО и кодов инспекций».

Таким образом предприниматель просто будет видеть одну сумму, которая будет отражать его взаимоотношения с налоговыми органами. Есть у него недоплата, переплата или все платежи уплачены вовремя.

Все понятно с суммами налогов, которые предприниматель рассчитал и уплатил. Однако как налоговые органы узнают сколько денег нужно будет зачесть в счет уплаты конкретного налога? Для этого налоговые органы будут ждать от предпринимателей стандартные декларации, а для зачета авансовых платежей – специальные уведомления.

Когда обязанность уплатить налоги будет исполненной?

Обязанность по уплате налогов, сборов и взносов считается исполненной:

с даты перечисления единого налогового платежа;

со дня, на который приходится срок уплаты налога (в случае наличия переплаты и фактически зачета налога/взноса);

со дня учета на счете совокупной обязанности, если на нем есть достаточное положительное сальдо;

со дня удержания суммы налоговым агентом.

Как будут учитывать суммы налога, если у предпринимателя несколько обязанностей по уплате налога?

Общая сумма налога, которую должен заплатить конкретный предприниматель или юридическое лицо называется «совокупной обязанностью». При наличии денег на едином налоговом счете, зачет налогов будет осуществляться в следующем порядке. Сначала гасится недоимка начиная с наиболее раннего момента выявления, потом оставшуюся сумму зачитывают в счет уплаты налогов, сборов, взносов с момента возникновения обязанности по уплате. Если денег на едином налоговом платеже не будет хватать, то суммы налогов разделяться пропорционально. Если деньги остаются, то далее сумма идет в счет погашения пени, потом уже проценты, и последняя очередь дойдет до штрафов.

ИП Егоров А.Н. должен заплатить до 15 февраля 32 тысяч страховых взносов за сотрудников. Из них:

– 20 000 на обязательное пенсионное страхование (ОПС);

– 8 000 на обязательное медстрахование (ОМС);

– 4 000 за временную нетрудоспособность и материнство.

На спецсчёте есть только 22 500 руб. Соответственно, единого налогового платежа не хватит, чтобы покрыть все обязательные расходы. Пропорциональный зачёт означает, что ИФНС распределит суммы так:

14062,5 руб. (62,5% х 22500) в счёт ОПС;

5625 руб. (25% х 22500) в счёт ОМС;

2812,5 руб. (12,5% х 22500) на временную нетрудоспособность;

Как будут взыскивать задолженность?

По сути, задолженность — это отрицательное сальдо единого счета. И если раньше задолженность могла быть по различным КБК, по различным ОКТМО, то теперь это единое отрицательное сальдо единого счета и сказать по какому налогу оно возникло – для этого нужно немного подумать и посчитать.

Когда инспекция обнаружит недоимку (отрицательный результат), она выставит требование. Если организация или ИП не исполнит требование добровольно, для взыскания долга налоговики должны будут разместить в специальном реестре решение. Там же разместят и поручение на перечисление долга. Это считается направлением документа в банк.

В реестре станут размещать также постановления о взыскании задолженности за счет имущества и информацию о блокировке счета.

Обращаем внимание: во время заморозки счета банки смогут открывать счета, однако по ним нельзя будет проводить расходные операции.

Как можно будет зачесть или вернуть переплату?

Переплата — это положительное сальдо единого счета. Ее можно зачесть в счет текущих платежей или вернуть. Для обоих случаев потребуется заявление.

Зачесть суммы можно в счет:

– уплаты конкретного налога, сбора или взноса;

– уплаты налогов, взносов, сборов, пеней, штрафов и процентов другого лица;

– исполнения отдельных решений налоговиков;

– погашения задолженности, по которой истек срок взыскания и которую не учитывают в совокупной обязанности.

Как будут считать пени?

Ставка пеней будет разной для физлиц и организаций. Для граждан, в т.ч. ИП, планируют установить 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. У юрлиц могут быть две ставки пеней: 1/300 (в течение 1го месяца неуплаты налога) и 1/150 (начиная со второго месяца). Временные правила (ограничение ставки пеней для юрлиц в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ) на период по 31 декабря 2023 года остаются.

Когда нужно будет перечислить налоги и взносы, а также сдать отчетность?

Изменяются сроки уплаты налогов и взносов: по общему правилу это 28-е число соответствующего месяца. Для сдачи отчетности также устанавливают одинаковый срок — 25-е число. Изменения затрагивают в том числе:

НДС;

налог на прибыль;

НДПИ;

транспортный налог;

налог на имущество организаций;

УСН;

страховые взносы.

Изначально в проекте было установлено 20-е число месяца, однако бизнес-сообщества возражали против сокращения сроков представления деклараций по НДС и налогу на прибыль, так как они являются одними из самых сложных по подбору документов и самой сути деклараций. И в итоговом законе уже указан срок – 25-е число месяца.

Что касается НДФЛ, его перечислять необходимо также не позднее 28-го числа. При этом в расчет идет дробный месяц. В этот срок нужно уплатить налог, который налоговые агенты исчислили и удержали за период с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего. Однако налоговый период по налогу не изменен, трудовое законодательство также. Поэтому бухгалтерам придется немного привыкнуть к порядку расчета налога.

Особенный период установлен только для особенных месяцев – месяцы перехода календарного года – декабрь и январь. Налог, удержанный за период с 23 по 31 декабря, нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня календарного года, а за период с 1 по 22 января — не позднее 28 января.

Изменяются также и сроки подачи расчета 6-НДФЛ: за квартал, полугодие и 9 месяцев нужно отчитаться не позднее 25-го числа следующего месяца, а за год — не позднее 25 февраля. Ранее это было 30 число месяца.

Переходные положения

Отдельно законом были закреплены правила, по которым каждому налогоплательщику сформируют сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. Устанавливают и особенности взыскания с этой даты недоимки и задолженности.

Обращаем внимание, что после 1 января 2023 года налоговики не будут рассматривать заявления о возврате переплаты, ее зачете и об отсрочке (рассрочке), если документы подали ранее, но инспекция не вынесла решение до 31 декабря включительно. Поэтому мы рекомендуем предпринимателям и юридическим лицам провести сверку расчетов с бюджетом до наступления нового года, чтобы потом не спорить с налоговыми органом о сумме переплаты или недоимки на едином налоговом счету. Для этого необходимо запросить через телекоммуникационным каналам связи выписку по расчетам с бюджетом и понять правильность или не правильность цифр, которые отражены в этой выписке. Сделать это лучше в октябре – ноябре 2022 года, поскольку заявление на возврат налога налоговые органы обязаны обработать в течение месяца. А если вы подадите заявление в декабре, они просто оставят это заявление без рассмотрения в виду перехода на единый налоговых счет.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”