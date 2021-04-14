Экологический сбор как обязательный неналоговый платеж

Организации и предприниматели платят большое количество налогов и различных сборов, связанных с ведением бизнеса. Не все отчисления в бюджет перечислены в Налоговом кодексе. Один из неналоговых бюджетных доходов – экологический сбор. Кто его платит– даем разъяснение.

В законодательстве РФ закреплено несколько неналоговых отчислений в бюджет, связанных с сохранением экологии. Это утилизационный сбор, плата за загрязнение окружающей среды, плата операторам вывоза и переработки отходов. А еще отдельный вид неналоговых бюджетных доходов – экологический сбор.

Что представляет собой экосбор

Любая продукция со временем приходит в негодность. Произведенный товар продается потребителю, а тот использует покупку по назначению. В процессе использования товар изнашивается, приходит в негодность и должен утилизироваться как мусор. По мнению чиновников, уничтожение использованного товара – это обязанность производителя или импортера. Именно эти лица обязаны собрать отработанные товары у потребителей и утилизировать их, ниже мы расскажем подробности. Требование утилизировать собственный товар и упаковку после их использования было закреплено в законодательстве еще в 2015 году. Тогда вступили в силу поправки в закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. Статья 24.5 данного закона регламентирует порядок уплаты экологического сбора и называет его плательщиков.

Порядок уплаты экосбора

Производителям и импортерам товаров предложено два варианта действий.

Первый: они могут собрать свою продукцию после ее использования конечными потребителями, утилизировать ее собственными силами с соблюдением всех норм и правил, а затем отчитаться перед Росприроднадзором.

Поскольку утилизировать собственную отработанную продукцию и упаковку сложно, дорого, а иногда и вовсе невозможно, то законодатели ввели второй вариант: компания может не заниматься утилизацией своей продукции, а вместо этого заплатить экологический сбор.

В 2020 году вопрос о том, кто платит экологический сбор, приобрел особую актуальность. Дело в том, что вступила в силу новая ст. 8.41.1 КоАП РФ, которая предусматривает штрафы за неуплату экологического сбора см. таблицу 1

Таблица 1

Штрафы за неуплату экологического сбора

Кого штрафуют Размер штрафа Должностное лицо От 5 000 до 7 000 руб. ИП Трехкратный размер неуплаченного экосбора, но не менее 250 000 руб. Организация Трехкратный размер неуплаченного экосбора, но не менее 500 000 руб.

В ч. 2 ст. 24.5 закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г. перечислены лица, которые являются и не являются плательщиками экологического сбора см. таблицу 2

Таблица 2

Плательщики и неплательщики экологического сбора

Экологический сбор платят Экологический сбор не платят Производители товаров и упаковки, импортеры товаров и упаковки. Имеются в виду не все товары и упаковка, а приведенные в перечне, утвержденном Распоряжением Правительства №2970-р от 28.12.2017 г. Производители и импортеры товаров, не готовых к конечному употреблению. То есть производители полуфабрикатов, заготовок, частей и т.д. Если не полностью готовая продукция имеет упаковку, экологическим сбором облагается упаковка (ч. 3 ст. 24.5), Производители и импортеры товаров, которые вывозятся за пределы РФ (ч. 4 ст. 24.5)

Полный перечень товаров (упаковки), подлежащих уплате экологического сбора, утвержден Распоряжением Правительства №2970-р от 28.12.2017 г. В него, в частности, входят готовые текстильные изделия, ковры, одежда, деревянные строительные и столярные изделия, бумага и картон, шины, издательская продукция и т.д.

Возможно ли сокращение платы экологического сбора?

Группа лиц, указанная в ч. 7 ст. 24.5 закона №89-ФЗ от 24.06.1998 г., – это производители и импортеры, которые сами утилизируют свою продукцию полностью или частично. Объем утилизированный товаров и упаковки они отнимают из общей массы, облагаемой экологическим сбором. Например, всего произведена тонна продукции, и 400 кг из них производитель утилизировал самостоятельно. Тогда экологический сбор начисляется на оставшиеся 600 кг продукции. Если производитель или импортер утилизирует 100% изготовленной или ввезенной продукции и упаковки, то экологический сбор у него будет равен нулю. Но остальные обязанности плательщика данное лицо по-прежнему обязано выполнять. В частности, ему придется сдать отчетность по экологическому сбору. В противном случае его оштрафуют за непредставление отчетности см. таблицу 3

Таблица 3

Отчетность плательщиков экологического сбора

Отчет Документ об утверждении формы Декларация о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров Постановление Правительства РФ №1417 от 24.12.2015 г. Отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров Постановление Правительства РФ №1342 от 08.12.2015 г. Расчет суммы экологического сбора Приказ Росприроднадзора №488 от 22.08.2016 г.

У производителей и импортеров, которые производят утилизацию своей продукции после использования, есть дополнительная отчетность об обращении с отходами.

Срок предоставления декларации о количестве выпущенных товаров и упаковок за 2020 год – до 1 апреля 2021 года.

Компания ООО «Технологии Переработки отходов» оказывает услуги по расчету экологического сбора, составления декларации о выпущенных товаров и упаковок и составления партнерских договоров на самостоятельную утилизацию упаковки и товаров. Телефон для заявок (4912) 513-422.



Ирина Куликова

Организатор раздельного сбора отходов в г. Рязани,

член «Экологического Рязанского Альянса»