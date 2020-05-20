Экспортная логистика. Какие услуги предлагаются на рынке?

Этим материалом мы открываем цикл статей, в которых будем рассказывать вам о логистике в экспортной деятельности.

Типы логистических компаний

Разберемся, какие все-таки существуют типы логистических компаний на рынке:

– транспортные компании;

– экспедиционные компании;

– складские комплексы;

– таможенные представители;

– СВХ (склады временного хранения);

– логистические интеграторы, оказывающие комплекс услуг.

Условно их разделили на 1-5PL провайдеров, где PL означает Party logistics и переводится как «сторона логистики». Давайте ее разберем.

Например, если вы организуете все логистические процессы самостоятельно в рамках своей компании, то вас можно отнести к 1PL-провайдеру.

2PL – компании, которые оказывают транспортные и складские услуги на определенном участке транспортной цепи, проще говоря – транспортные компании. 3PL – компании, которые к транспортировке и складированию добавили еще ряд услуг, таких как промежуточное хранение, упаковка и экспедирование грузов. Сейчас в России именно таких компаний на рынке больше всего.

4PL – ко всему вышеизложенному сюда добавилось еще и планирование, а также управление всеми логистическими процессами клиента.

5PL – вершина всей цепочки. Помимо всех функций 4PL-провайдеров, сюда еще добавилась интернет-логистика, а также услуги сетевого бизнеса. Отличный пример 5PL – компания Amazon.

Как снизить расходы?

При обращении за каждым видом услуг к какому-то из провайдеров компания должна преследовать одну цель – минимизацию затрат. Грамотно подобранная схема доставки груза, упаковки, сортировки (при необходимости) могут существенно снизить ваши расходы. Но есть одно но… Дешево иногда выходит дороже. Давайте разберемся, почему.

Все логистические услуги состоят из ряда операций, которые выполняются на том или ином этапе экспорта. К ним могут относиться: погрузка, разгрузка, затаривание, перегрузка с одного транспорта на другой, сортировка, консолидация, разукрупнение, маркировка, хранение и передача информации о движении товара, расчеты с поставщиками и покупателями, страхование грузов, передача прав собственности на товар и другое.

Все эти операции делают люди: ваши или наемные работники, складские служащие, часто на аутсорсинге. Нередко именно на этих этапах возникают проблемы и ошибки, а также дополнительные непредвиденные расходы, которые могут поставить под угрозу успешность всего экспортного проекта.

Для того чтобы избежать этого, необходимо четко детализировать всю вашу логистику. Проще говоря, разбить ее на конкретные операции и определить нормы расходов всех ресурсов (материальных и нематериальных) на их выполнение.

Зачастую я в своей работе сталкиваюсь с тем, что поставщики очень большой упор делают именно на транспортировку товара и совсем забывают про другие, не менее важные услуги. Представьте себе, что вы сделали качественный экспортный продукт, который пользуется интересом у зарубежных партнеров, но неправильно нанесли маркировку, небрежно отнеслись к упаковке, забыли перевести на язык страны экспорта состав и т.д. При этом даже если транспортные услуги были оказаны на высоком уровне, есть риск возникновения проблемы с доставкой товара покупателю надлежащего качества. Например, у наших партнеров был случай, когда при недосмотре на складе рабочие решили самовольно не наносить маркировку на всю продукцию, а только на ее часть. Чем руководствовались, до сих пор не ясно – видимо, просто было лень все обклеивать. В итоге, когда товар пересекал границу страны экспорта, таможенный контроль решил досмотреть груз. Инспектор нашел несоответствие маркировки требованиям страны ввоза, что повлекло за собой арест части партии товара и последующую его утилизацию. Как вы понимаете, халатность складских работников привела к срыву поставки, штрафным санкциям, потере доверия со стороны покупателя. Но есть и плюсы в этой истории. Теперь маркировка на предприятии налажена наилучшим образом, выработана система контроля и четкость выполнения всех логистических операций. Как говорится, нет худа без добра. А вам я советую учиться все-таки не на своих, а на чужих ошибках.

Запомните, что главный принцип логистики – системный подход. Только так можно наладить четкое функционирование всех подразделений предприятия и отследить выполнение требований клиента.

В следующей статье поговорим о правовом регулировании международных перевозок. Удачного вам экспорта!

Алена Тавинцева

генеральный директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

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