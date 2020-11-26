Экспортный контроль. Когда применяется и как его пройти

Перед тем, как начать знакомиться с темой экспортного контроля, прошу вас ответить себе на один вопрос: какие глобальные угрозы безопасности человечества существуют в настоящее время?

Ответив на этот вопрос, вы поймете, почему экспортный контроль очень важен для государства. Существуют товары и технологии, которые могут быть использованы не только в мирных целях, для которых они и создавались, но и для производства вооружения, военной техники, оружия массового поражения и средств его доставки, при совершении террористических актов. И мы не говорим о товарах, которые изначально создавались как военные, по типу автоматов, танков и т.д. Речь идет именно о товарах мирных, которые производились, к примеру, для заводов, фарминдустрии и т.д., но, разобрав которые, можно получить комплектующие для создания оружия массового поражения.

Чтобы это предотвратить, во всем мире этот вопрос контролируют. В России в центре системы находится уполномоченный орган – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, сокращенно – ФСТЭК России (www.fstec.ru). Базовым документом, регулирующим правоотношения в сфере экспортного контроля, является Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».

Также особое внимание следует уделить указам Президента РФ, в которых утверждены шесть контрольных списков, то есть перечни товаров и технологий, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Эти списки с последними обновлениями можно найти в Интернете.

Теперь переходим к самому главному: как же нам понять, что наш товар попадает в эти контрольные списки и нам нужно получать разрешительный документ?

Первым шагом будет соотношение вашего кода ТН ВЭД с контрольными списками Президента РФ. Если код или его первая часть совпадает, то ваш товар может нуждаться в одном из разрешительных документов: лицензия на экспорт/импорт либо разрешение комиссии по экспортному контролю (КЭК).

Далее нам необходимо понять, насколько наш товар совпадает с контрольными списками, то есть провести идентификацию. Если хотите сделать это самостоятельно, проще всего создать простую таблицу, в которой нужно прописать основные характеристики вашего товара и характеристики из контрольного списка. Если по одному из параметров ваш товар не совпадает с контрольными списками, то функцию разрешительного документа для таможни будет выполнять идентификационное заключение, подтверждающее, что разрешительный документ не требуется. Вы можете сделать это самостоятельно, согласно Постановлению Правительства РФ от 21.06.2016 г. №565, обратиться во ФСТЭК России и получить его бесплатно либо обратиться на возмездной основе в идентификационный центр, у которого есть специальное разрешение. Список таких центров можно посмотреть на сайте ФСТЭК России. По своему опыту могу сказать, что последний вариант наиболее быстрый.

Но если у вас 100% совпадение с контрольными списками, то тут будет нужна лицензия ФСТЭК.

Разовая лицензия выдается в отношении одного контракта, под один код ТН ВЭД, сроком до 12 месяцев с даты выдачи лицензии. Генеральные лицензии выдаются по решению Председателя Правительства РФ. В них не указан конечный пользователь, но определен конкретный перечень стран для экспорта.

Если же, помимо 100% попадания в контрольные списки, действуют еще какие-то ограничения по стране экспорта или при оформлении идентификационного заключения установлено, что ваш иностранный контрагент связан с террористами, то будет нужно получать Разрешение Комиссии по экспортному контролю (КЭК) (Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 г. №517). До заключения контракта вы можете самостоятельно проверить на сайте ФСТЭК, состоит ли ваш контрагент в списке террористических организаций. Получение такого разрешения у вас займет не менее 20 дней.

Алена Тавинцева

генеральный директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

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