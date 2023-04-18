Для чего нужно представлять уведомление?

Уведомление – это документ, который представляется по налогам и взносам в случае отсутствии обязанности подачи декларации по конкретному налогу. То есть фактически уведомление заменяет декларацию для целей начисления налога, но в нем не указывается расчет налога, а лишь суммы, которые нужно «списать» с единого налогового счета в счет определенных налогов.

Для распределения единого налогового платежа (ЕНП), который попадает на единый налоговый счет (ЕНС) по некоторым налогам необходимо подавать уведомления. Это касается тех случаев, когда декларация подается позже, чем срок уплаты налога. В каких ситуациях это возникает? При уплате авансовых платежей по УСН, ЕСХН, ежемесячных платежей по налогу на прибыль, авансовых платежей по транспортному или имущественному налогу. Для таких ситуаций и введена новая форма документа – уведомление об исчисленных суммах.

В нем пять реквизитов: КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма. Уведомление многострочное. В одном документе можно указать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения. То есть вы подаете один документ по сроку 25-е число месяца, а в нем указываются все КБК по налогам, которые считаете нужным. Подавать много уведомлений в одном месяце не нужно.

Если размер авансов по налогу в течение года у вас не меняется, то можно оформить одно уведомление по всем срокам уплаты сразу на весь год. Такая ситуация может возникнуть по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество организаций. Необходимо лишь правильно заполнить столбец «отчетный период».

Примеры заполнения уведомлений для разных налогов, которые используются наиболее часто, смотрите в таблице ниже:

Таблица «Примеры заполнения для разных налогов»

Поле в уведомлении Значение, которое необходимо указать НДФЛ за период с 01.01.2023 г. по 22.01.2023 г. 1 КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 773601001 2 Код по ОКТМО 45592000 3 Код бюджетной классификации 18210102010011000110 4 Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 1200.00 5 Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала) 21/01 6 Отчетный (календарный) год 2023

НДФЛ за период с 23.01.2023 г. по 22.02.2023 г.

1 КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 773601001 2 Код по ОКТМО 45592000 3 Код бюджетной классификации 18210102010011000110 4 Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 1300.00 5 Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала) 21/02 6 Отчетный (календарный) год 2023

НДФЛ за период с 23.12.2023 г. по 31.12.2023 г.

1 КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 773601001 2 Код по ОКТМО 45592000 3 Код бюджетной классификации 18210102010011000110 4 Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 1500.00 5 Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала) 34/04 6 Отчетный (календарный) год 2023

УСН за I квартал 2023 года

1 КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 773601001 2 Код по ОКТМО 45592000 3 Код бюджетной классификации 18210501011011000110 4 Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 4000.00 5 Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала) 34/01 6 Отчетный (календарный) год 2023

Имущество организаций за полугодие 2023 года

1 КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) 773601001 2 Код по ОКТМО 45592000 3 Код бюджетной классификации 18210602010021000110 4 Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов 2500.00 5 Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала) 34/02 6 Отчетный (календарный) год 2023

А полный перечень возможных вариантов заполнения уведомления по различным налогам вы можете увидеть в таблице далее

Как правильно заполнять уведомление – нарастающим итогом или отдельно за каждый месяц?

В налоговых декларациях налогоплательщиков уже приучили осуществлять расчеты налогов нарастающим итогом. Однако в уведомлении необходимо указывать суммы за каждый период отдельности.

Например, если по УСН за первый квартал исчислена сумма 2000 руб., за полугодие (1-й квартал + 2-й квартал) – 5000 руб., то в уведомлении за 2-й квартал вам необходимо указать сумму 3000 руб.

При этом пока нет никакой информации, как составлять уведомление на уменьшение налога. Ведь в ситуации с УСН возможна такая ситуация, когда во 2-м квартале нужно будет не платить налог, а можно его вернуть. На устных консультациях специалисты налоговых органов пока говорят, что уведомление «на уменьшение налога» не предусмотрено. А значит, ваш вопрос решится, когда вы подадите налоговую декларацию по итогам года. Будем надеяться, что скоро этот вопрос будет урегулирован не только на уровне устных консультаций, но и на уровне писем налоговых органов.

По какой форме подавать уведомление

Для уведомления создана отдельная форма – код по КНД 1110355 – уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Пример заполненной формы смотрите ниже:

По каким налогам представлять уведомление

Не по всем налогам необходимо подавать уведомление. По тем налогам, по которым ежеквартально подавались декларации и налог уплачивался также ежеквартально (например, налог на прибыль, НДС) подавать уведомление не нужно. Их подают « в междекларационный период». Например, по страховым взносам предпринимателям, которые они уплачивают «за себя», если они уменьшают налог по УСН только 1 раз в год, подавать уведомление не нужно. Налоговый орган самостоятельно начислит страховые взносы (как фиксированную часть, так и 1%). Также по патенту – предпринимателям нет необходимости подавать уведомление по срокам уплаты патента. Если в патенте уже указаны сроки – например, в течение 90 дней с даты начала действия патента и до 31 декабря – то налоговые органы также самостоятельно начислят этот налог.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подают уведомление:

– по НДФЛ;

– по страховым взносам;

– по имущественным налогам юрлиц (транспортный, земельный, налог на имущество организации);

– упрощенной системе налогообложения.

В какие сроки подавать уведомление

Не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов и взносов.

Если мы говорим о страховых взносах и НДФЛ за сотрудников, которые платятся ежемесячно, то уведомления подают только в тех месяцах, когда не подается декларация:

– за январь и февраль подают уведомления;

– за март уведомления не подают, потому что данные о взносах поступят из расчета РСВ и форма 6-НДФЛ за 1-й квартал.

Далее эта схема повторяется: два месяца подают уведомление, на третий – отчет РСВ, форма 6-НДФЛ и т.д.

Соблюдайте сроки подачи деклараций и уведомлений!

Важно помнить о своевременной подаче декларации (уведомления об исчисленных суммах). Без них деньги не могут быть распределены по бюджетам, что приведет к начислению пени.

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки, начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.

Основные ошибки в уведомлениях

Есть несколько типовых ошибок, которые могут допустить налогоплательщики при заполнения уведомления. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Список этих ошибок приведен в специальном разделе «Единый налоговый счет» на сайте nalog.ru. Список ошибок «собрали» за время тестирования системы в течение 2-го полугодия 2022 года. Поэтому большинство примеров в этом разделе относится к 2022 году, хотя они актуальны и для 2023 года. Предлагаем учиться на чужих ошибках.

Неверно указан налоговый (отчетный) период

Это самая частая ошибка при заполнении уведомления, так как НДФЛ платится за один период, а страховые взносы за другой период. Период необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией (расчетом, сообщением об исчисленных суммах налогов) или новым уведомлением.

В 2023 году уведомление нужно подавать только по срокам уплаты, которые будут в этом году, если не сдается декларация. То есть за январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь, если речь идет о налогах и взносах от заработной платы.

Если речь идет про УСН, то за 2023 год необходимо подать уведомления за 1-й, 2-й и 3-й кварталы, а за 4-й квартал уже информация будет отражена в декларации.

А если, например, за 1-3 кварталы сумма налога по УСН или налогу на имущество организаций была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять уведомление за этот период не требуется, только декларацию по итогам года.

В случае указания неправильного периода вам будет направлено сообщение, что указанный отчетный период невозможен для этой обязанности (например, указали вместо квартального месячный период).

Неверно указан КБК или ОКТМО либо заполнен КБК, по которому не требуется предоставление уведомления

Уведомление представляется только по следующим налогам:

– организации – транспортный, земельный налог и налог на имущество, налог на прибыль для налоговых агентов;

– организации и ИП – УСНО, ЕСХН, страховые взносы, НДФЛ.

Всегда нужно указывать КБК и ОКТМО бюджетополучателя, действующие в текущем финансовом году.

Если вы представили уведомление с неправильным КБК или КБК, по которому предоставление уведомления не требуется, вам придет сообщение: «По КБК (его значение) предоставление уведомления невозможно».

В случае указания неактуального ОКТМО его значение заменяется на ОКТМО преемника.

В случае указания неправильного КБК и (или) ОКТМО следует сформировать уведомление с правильными реквизитами и представить его заново.

Уведомление представлено после представления декларации за этот период или одновременно с декларацией (за исключением уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций)

Уведомление необходимо для определения исчисленной суммы по налогу (авансовому платежу по налогу, взносу), по которым уплата осуществляется до представления деклараций (расчетов), а также по налогу (авансовому платежу по налогу), в отношении которых обязанность представления декларации не установлена. Поэтому если декларация (расчет) представлена, то для налогового органа достаточно информации об исчисленных суммах из декларации (расчета).

В приеме такого уведомления будет отказано. Вам придет сообщение, что декларация по данным, указанным в уведомлении, принята.

Исключение – представление уведомления об исчисленной сумме налога на имущество организаций возможно после представления декларации по этому налогу за аналогичный налоговый период, если уведомление относится к исчислению налога за объекты налогообложения, по которым обязанность представления декларации не установлена (объекты недвижимости российских организаций, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости).

В представленном уведомлении с указанием периода за весь 2022 год указана сумма последнего платежа за 2022 год или платежа 2023 года

По Налоговому кодексу Российской Федерации на все уплаченные до 31.12.2022 г. суммы, по которым действует авансовая система (уплата раньше представления декларации), установлен режим «резерва» – эти суммы считаются исчисленными в размере их фактической уплаты до момента, когда будет получена нужная декларация.

Поэтому если за 1-3-й кварталы сумма налога была уплачена в 2022 году в полном объеме, предоставлять уведомление за этот период не требуется.

Если вы ошибочно представите уведомление за 2022 год, занизив сумму авансов, например, по УСН, ЕСХН, страховым взносам, все ваши платежи перестанут считаться уплаченными вовремя и может быть начислены пени. Уточнятся суммы посредством сдачи декларации за 2022 год.

По транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу действуют следующие особенности. Если уплата авансовых платежей по налогу за 1-3-й кварталы была в 2022 году, то после уплаты итоговой суммы налога в 2023 году представляется уведомление, в котором указывается сумма исчисленного налога за 2022 год за минусом суммы уплаченных в 2022 году авансовых платежей.

Неправильное указание реквизитов в платежке, которая представляется взамен уведомления

Вы можете ошибиться в следующих полях:

– КБК;

– ОКТМО;

– неверно указан или вообще не указан отчетный период.

Пример. Если в платежке «по старым правилам» по НДФЛ поставить 1-й квартал 2023 года или просто дату уплаты (17.02.2023 г.), будет невозможно определить, к какому сроку относить платеж.

Важно в платежке указывать реквизиты, которые позволят однозначно соотнести их с соответствующей декларацией (расчетом) или сообщением об исчисленных суммах налогов. Иначе у плательщика могут задвоиться начисления по уведомлению, представленному в виде платежки, и итоговой декларации (расчете).

Правила заполнения таких платежек указаны в пункте 7 Приложения 2 к приказу Минфина 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Например, по НДФЛ за период с 23 января по 22 февраля – указать срок 28.02.2023 г. или «МС.02.2023».

Уточненное уведомление сдается не с указанием полной суммы к уплате по сроку 28-е число текущего месяца, а на разницу с последним уведомлением по этому же сроку

Нужно сдавать только одно уведомление по одному сроку уплаты. В уведомлении нужно указать полную сумму оплаты к сроку. Если вы сдаете повторное уведомление по этому же сроку и налогу, оно считается уточняющим и заменяет предыдущее, а не увеличивает сумму начислений.

Уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока

В этой ситуации платежи не смогут сформировать уведомлений. Как уведомление может быть учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений по сроку 28-е число месяца.

Если вы все же сделали несколько платежей, то для корректного исчисления налога и учета его органами ФНС нужно представить уведомление об исчисленных суммах.

Как исправить ошибку в уведомлении

Нужно направить в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами – только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка. Это видно в таблице далее.

Таблица «Как исправить ошибку в уведомлении»

Где ошибка Что делать В сумме Создайте новое уведомление, например, в «личном кабинете». Повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму впишите новую. При поступлении уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически. В иных данных Создайте новое уведомление. Повторите данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме укажите «0». Новой строкой укажите верные данные. При поступлении уведомления в налоговый орган корректировка произойдет автоматически.

Как подать уведомление

– по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью;

– через ЛК налогоплательщика с усиленной квалифицированной электронной подписью;

– на бумаге, если допускается такой способ представления (например, при среднесписочной численности за предшествующий календарный год не более 100 человек).

Уведомление предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика.

Надежда Скворцова

директор ООО «Областная налоговая консультация»

главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»