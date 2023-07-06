Единый налоговый счет (ЕНС). Вопросы и ответы

Вопрос: Если налогоплательщик забыл, нарушил сроки представления уведомления, какие в этом случае предусмотрены налоговые последствия?

Ответ: Несвоевременное представление/непредставление уведомления об исчисленных суммах налогов и сборов влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.

Источник: Пункт 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации

Вопрос: Можно ли представить корректировочное уведомление об исчисленных суммах налога, если допущена ошибка в уведомлении?

Ответ: Если плательщик ошибся в реквизитах при представлении уведомления об исчисленных суммах налогов, то следует направить в налоговый орган новое уведомление об исчисленных суммах с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка. Представление уточненных данных уведомления об исчисленных суммах налогов после предоставления деклараций/расчетов не требуется.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Вопрос: В какие сроки представляется уведомление об исчисленных суммах?

Ответ: Уведомление об исчисленных суммах налогов представляется не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Источник: Пункт 9 статьи 58 Налогового кодекса Российской Федерации

Вопрос: По каким налогам представляется уведомление об исчисленных суммах?

Ответ: Уведомление об исчисленных суммах подается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по налогам, страховым взносам, срок представления декларации/расчета по которым позже, чем уплата налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги юридических лиц, упрощенная система налогообложения), а также по налогам, по которым отсутствует обязанность представлять декларации/расчеты.

Детальная информация о КБК, по которым представляется уведомление, будет размещена на сайте nalog.gov.ru.

Источник: Статья 1 Федерального закона от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Вопрос: В какой налоговый орган налогоплательщику необходимо направлять уведомление об исчисленных суммах? Если у организации несколько обособленных подразделений, представляется одно или несколько уведомлений об исчисленных суммах?

Ответ: Уведомление об исчисленных суммах налогов представляется в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика (по юридическому адресу) или по месту постановки на учет в качестве крупнейшего плательщика. Уведомление многострочное и может содержать сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации. При этом, важно, чтобы все обязательства были заявлены плательщиком своевременно и в полном объеме.

Источник: Статья 1 Федерального закона от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Вопрос: Что делать, если плательщиком выявлены недостоверные данные в информационном сообщении о состоянии расчетов с бюджетом?

Ответ: При выявлении некорректных (ошибочных) данных в информационном сообщении о состоянии расчетов с бюджетом для урегулирования разногласий необходимо обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет для проведения сверки расчетов либо направив запрос в произвольной форме для получения разъяснений по содержанию информационного сообщения.

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

С полным перечнем вопросов и ответов по применению ЕНС можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru в разделе «Часто задаваемые вопросы», выбрав тематику «Единый налоговый счет (ЕНС)».

В указанном материале освещены ответы на следующие вопросы:

– Можно ли в 2023 году вместо уведомлений по-прежнему представлять платежные поручения?

– Как налогоплательщик может получить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом?

– Кому направляются информационные сообщения?

– С какого момента единый налоговый платеж учитывается на едином налоговом счете?

– С какого момента обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком?

– Как будет распределяться сальдо ЕНС в счет уплаты авансовых платежей?

– Возможно ли в условиях перехода на Единый налоговый счет (ЕНС) формирование одновременно положительных и отрицательных сальдовых остатков по КБК?

– Образуется ли недоимка по налогу, если уведомление об исчисленных суммах налогов подано несвоевременно?

– По какой форме и какими способами налогоплательщик должен представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов?

– Как налогоплательщик может узнать об образовании долга?

– Чем задолженность отличается от отрицательного сальдо?

– Что такое сальдо единого налогового счета и как оно формируется?

– Какие суммы налогов не учитываются при определении размера совокупной обязанности?

– Что такое совокупная обязанность и как она формируется?

– Будет ли автоматическое погашение долга если налогоплательщик оспаривает его в апелляционном порядке или суде?

– Будет ли долг, по которому пропущен срок взыскания, автоматически исключен из сальдо ЕНС?

– Где я могу узнать информацию о состоянии ЕНС?

И многие другие актуальные вопросы.

Материалы подготовлены специалистами МРИ ФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области