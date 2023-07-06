Единый налоговый счет (ЕНС). Вопросы и ответы

Вопрос: Если налогоплательщик забыл, нарушил сроки представления уведомления, какие в этом случае предусмотрены налоговые последствия?
Ответ: Несвоевременное представление/непредставление уведомления об исчисленных суммах налогов и сборов влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей.
Источник: Пункт 1 статьи 126 Налогового кодекса Российской Федерации
Вопрос: Можно ли представить корректировочное уведомление об исчисленных суммах налога, если допущена ошибка в уведомлении?
Ответ: Если плательщик ошибся в реквизитах при представлении уведомления об исчисленных суммах налогов, то следует направить в налоговый орган новое уведомление об исчисленных суммах с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка. Представление уточненных данных уведомления об исчисленных суммах налогов после предоставления деклараций/расчетов не требуется.
Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Вопрос: В какие сроки представляется уведомление об исчисленных суммах?
Ответ: Уведомление об исчисленных суммах налогов представляется не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.
Источник: Пункт 9 статьи 58 Налогового кодекса Российской Федерации
Вопрос: По каким налогам представляется уведомление об исчисленных суммах?
Ответ: Уведомление об исчисленных суммах подается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по налогам, страховым взносам, срок представления декларации/расчета по которым позже, чем уплата налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги юридических лиц, упрощенная система налогообложения), а также по налогам, по которым отсутствует обязанность представлять декларации/расчеты.
Детальная информация о КБК, по которым представляется уведомление, будет размещена на сайте nalog.gov.ru.
Источник: Статья 1 Федерального закона от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Вопрос: В какой налоговый орган налогоплательщику необходимо направлять уведомление об исчисленных суммах? Если у организации несколько обособленных подразделений, представляется одно или несколько уведомлений об исчисленных суммах?
Ответ: Уведомление об исчисленных суммах налогов представляется в налоговый орган по месту постановки на учет плательщика (по юридическому адресу) или по месту постановки на учет в качестве крупнейшего плательщика. Уведомление многострочное и может содержать сведения по обязательствам всех обособленных подразделений организации. При этом, важно, чтобы все обязательства были заявлены плательщиком своевременно и в полном объеме.
Источник: Статья 1 Федерального закона от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Вопрос: Что делать, если плательщиком выявлены недостоверные данные в информационном сообщении о состоянии расчетов с бюджетом?
Ответ: При выявлении некорректных (ошибочных) данных в информационном сообщении о состоянии расчетов с бюджетом для урегулирования разногласий необходимо обратиться в налоговый орган по месту постановки на учет для проведения сверки расчетов либо направив запрос в произвольной форме для получения разъяснений по содержанию информационного сообщения.
Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 г. №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
С полным перечнем вопросов и ответов по применению ЕНС можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru в разделе «Часто задаваемые вопросы», выбрав тематику «Единый налоговый счет (ЕНС)».
В указанном материале освещены ответы на следующие вопросы:
– Можно ли в 2023 году вместо уведомлений по-прежнему представлять платежные поручения?
– Как налогоплательщик может получить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом?
– Кому направляются информационные сообщения?
– С какого момента единый налоговый платеж учитывается на едином налоговом счете?
– С какого момента обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком?
– Как будет распределяться сальдо ЕНС в счет уплаты авансовых платежей?
– Возможно ли в условиях перехода на Единый налоговый счет (ЕНС) формирование одновременно положительных и отрицательных сальдовых остатков по КБК?
– Образуется ли недоимка по налогу, если уведомление об исчисленных суммах налогов подано несвоевременно?
– По какой форме и какими способами налогоплательщик должен представлять в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах налогов?
– Как налогоплательщик может узнать об образовании долга?
– Чем задолженность отличается от отрицательного сальдо?
– Что такое сальдо единого налогового счета и как оно формируется?
– Какие суммы налогов не учитываются при определении размера совокупной обязанности?
– Что такое совокупная обязанность и как она формируется?
– Будет ли автоматическое погашение долга если налогоплательщик оспаривает его в апелляционном порядке или суде?
– Будет ли долг, по которому пропущен срок взыскания, автоматически исключен из сальдо ЕНС?
– Где я могу узнать информацию о состоянии ЕНС?
И многие другие актуальные вопросы.
Материалы подготовлены специалистами МРИ ФНС России №1, №2, №3 по Рязанской области