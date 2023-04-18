Единый налоговый счет: практика применения

С 1 января 2023 года все налогоплательщики в стране обязаны платить налоги на единый налоговый счет. Вроде бы все стороны к процессу готовились, но что-то пошло не так…

Идея создать более простой механизм по уплате налогов, чем существующий до 1 января 2023 года, очень хорошая. Действительно, жизнь налогоплательщиков должна улучшиться. Раньше для того чтобы заплатить налоги, нужно было знать слишком много: ОКТМО, реквизиты налоговой, КБК и еще много особенных полей, которые различаются в зависимости от типа налога, типа налогоплательщика. Например, код налогоплательщика для юридических лиц – 01, для налоговых агентов (по НДФЛ) – 02, индивидуальных предпринимателей – 09. Ошибка в одном из полей могла бы привести к потере налогоплательщиком денег , ведь платеж поступал в реестр невыясненных платежей, а у него назначались пени. Кроме того, государство тратило слишком много времени на разборки по невыясненным платежам. Итак, идея нововведения очень здравая и удобная практически для всех сторон. Необходимо лишь привыкнуть к новому порядку уплаты налога.

Еще одним плюсом данного внедрения является то, что налогоплательщик в режиме онлайн видит свое состояние расчетов с бюджетом. Просто ранее информацию необходимо было запрашивать в налоговой инспекции, а сейчас всё это должно быть отражено онлайн. Это стало возможно благодаря IT-разработкам Федеральной налоговой службы, а также смежных ведомств. Ведь информация, отраженная у налогоплательщика – это вершина айсберга. «Под водой» на процесс влияют еще и учреждения, которые распределяют местные и региональные бюджеты.

Итак, внедрение затянулось, несмотря на то, что полгода проводился эксперимент. Что-то пошло не так… Но скоро всё починят!

Суть единого налогового счета

Налогоплательщики платят деньги на единый налоговый счет (ЕНС) – на единые реквизиты по всей стране, а налоговые органы списывают с этого счета на основании поданных деклараций и расчетов суммы по соответствующим налогам. Налогоплательщикам не нужно знать много реквизитов, как раньше, чтобы заплатить налоги. Все деньги, отправляемые на единый счет, видны онлайн в специальном «личном кабинете». Это своеобразный налоговый кошелек, откуда государство по нашему распоряжению (налоговые декларации и расчеты) берет деньги на погашение налогов. Раньше было много «кошельков» – мало того, по каждому налогу могло быть несколько кошельков по разным ОКТМО (разные муниципальные образования), а сейчас единый. По замыслу создателей такого инструмента, у бизнеса будет меньше ошибок при оплате налогов, а у налоговых органов меньше работы по разбору «невыясненных платежей».

Единый налоговый счет – это не смена системы налогообложения, это смена системы уплаты налогов. То есть налогоплательщики по-прежнему рассчитывают налоги по своей системе налогообложения, просто платят единым платежом.

Пример. Индивидуальный предприниматель хочет оплатить следующие налоги:

– страховые взносы от заработной платы сотрудников – 30 000 рублей;

– НДФЛ от заработной платы сотрудников – 13 000 рублей;

– взносы на страхование от несчастных случаев – 200 рублей;

– страховые взносы «за себя» в размере 11460,5 рубля.

Итого он должен внести на единый налоговый счет 54460,50 руб., а страховые взносы на страхование от несчастных случаев заплатить по новым реквизитам Социального фонда.

Сроки внесения платежей изменились – об этом чуть ниже.

Индивидуальный предприниматель может оформить одно платежное поручение на сумму 54460,50 руб., а может оформить пока три платежных поручения и указать в скобках, за что он платит. Платеж все равно попадет на единый налоговый счет и в «общий» кошелек, уже без идентификации, которую вы указали в платежном поручении. Однако вам самим потом будет проще разобраться с тем, что и когда вы заплатили, пока новый порядок уплаты налогов непривычен для всех. Обращаем внимание, что до момента уплаты взносов вам необходимо будет подать соответствующие уведомления, которые помогут налоговым органам «идентифицировать» ваши платежи и «списать» их с ЕНС в нужную «ячейку» бюджета.

В чем преимущества ЕНС?

Простое оформление платежей:

– один платеж в месяц;

– общие реквизиты для всех налогов и регионов

Один срок для отчетности:

– 25-е число месяца – срок подачи отчетности по всем налогам (налоговые декларации, расчеты и уведомления об уплате авансовых платежей). По каким-то декларациям сроки отодвинулись (например, раньше СЗВ-М нужно было сдавать до 15-го числа, а теперь – до 25-го), по каким-то остались прежними (например, по НДС), а по каким-то сдвинулись на несколько дней (налог на прибыль и налог на имущество нужно было ранее сдавать до 28-го и до 30-го числа ежеквартально, сейчас срок уменьшен на несколько дней и отчеты нужно сдавать до 25-го числа);

– 28-е число месяца – единый срок уплаты налогов. Все налоги платятся до этой даты. Однако по некоторым налогам сроки оплаты не меняются:

а) имущественные налоги физических лиц – срок уплаты 1 декабря;

б) страховые взносы индивидуальных предпринимателей в фиксированном размере – срок уплаты 31 декабря и 1 июля (1% при сумме доходов, превышающих 300 000 рублей в год).

в) взносы за травматизм – срок уплаты 15-е число месяца, следующего за отчетным.

Быстрый возврат переплаты:

– единое сальдо расчетов с бюджетом;

– отсутствие срока давности для осуществления возврата;

– направление поручения на возврат не позднее дня, следующего за днем получения заявления от налогоплательщика.

Разблокировка счета за 1 день:

– исключение наличия задолженности и переплаты одновременно (так было по различным КБК и ОКТМО до 2023 года);

– пеня начисляется на отрицательное сальдо ЕНС;

– блокировка счета в банке – только при общем отрицательном балансе ЕНС.

Как учитываются платежи?

Платежи учитываются на едином налогом счете и списываются с него на основании уведомлений и деклараций, которые подал налогоплательщик. Правда, сначала он подает декларацию (рассчитывает налог), а потом платит. Все декларации и расчеты складываются в единую сумму обязательств и бюджет ждет поступления «обещанных» сумм. Они должны поступить 28-го числа. А если не поступят, то на едином налогом счете сформируется отрицательное сальдо, и налоговые органы начислят пени на эту «общую» задолженность. Таким образом, не важно, какой именно налог вы не оплатили, формируется общая сумма. Подробнее о порядке учета сумм на ЕНС смотрим на рисунке ниже. На нем отражена ежемесячная уплата налогов. Если у вас есть сотрудники, то фактически вы платите налоги ежемесячно, а если их нет, то у вас не будет ежемесячного взаимодействия с единым налоговым счетом в виде уведомлений и платежей. По УСН, к примеру, это делается ежеквартально.

В принципе, если периодичность отчетности и уплаты налога совпадает, особых проблем у налогоплательщика не возникает. Такая ситуация складывается, например, с налогом на прибыль. Если же к сроку оплаты аванса или другого платежа отчетность не предусмотрена, то надо направить уведомление об исчисленных суммах. В частности, по страховым взносам за работников, которые платят ежемесячно, ситуация такая:

– за январь и февраль подают уведомления;

– за март уведомления не подают, потому что данные о взносах поступят из расчета РСВ за 1-й квартал.

Далее эта схема повторяется: два месяца подают уведомление, на третий – отчет РСВ.

Как распределяется перечисленная сумма единого налогового платежа?

В первую очередь идет погашение недоимки, начиная с наиболее раннего срока уплаты налогов (налоги «встают в очередь» по срокам уплаты), далее гасятся платежи с текущим сроком уплаты, и уже потом гасятся пени, проценты и штрафы.

Как вернуть переплату?

Если у вас возникла переплата на едином налогом счете, то вы можете вернуть налог. Теперь это проходит значительно проще, чем до 2023 года. Раньше при возврате переплаты по конкретному налогу необходимо было пройти камеральную проверку по декларации, по которой вы возвращаете налог, и потом, подтвердив переплату, налоговые органы дают «добро» на возврат.

С 2023 года у вас образуется просто «положительное» сальдо по единому налоговому счету. Когда она может возникнуть? При подаче декларации на возврат налога по форме 3-НДФЛ, при уплате авансовых платежей по УСН в течение года, когда по итогам года у вас возникает убыток. Это только два случая, а вообще ситуаций, когда образуется положительное сальдо, может быть много. Итак, как же тогда вернуть налог?

Подайте заявление о возврате:

– на бумаге;

– в электронной форме по ТКС с усиленной квалифицированной электронной подписью;

– в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика» с электронной подписью;

– в составе налоговой декларации 3-НДФЛ.

Поручение на возврат будет направлено в орган Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем после получения заявления от налогоплательщика. При отсутствии информации о банковском счете, указанном в заявлении плательщика, срок увеличится на период получения данной информации от банка. На счет поступит сумма, указанная в заявлении, но не больше положительного остатка ЕНС.

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц

В связи с тем, что теперь единый срок уплаты по всем налогам, а также единый срок подачи деклараций и уведомлений по налогу на доходы физических лиц внесли изменения в сроки уплаты этого налога. Ранее было обязательство перечислить налог на следующий день после того, как доход выплачен физическому лицу, сейчас налоговые периоды разбилии это можно увидеть в таблице ниже. Однако это не значит, что порядок расчета заработной платы и выплаты авансов изменился. По-прежнему в соответствии с Налоговым кодексом необходимо выплачивать заработную плату не реже, чем 2 раза в месяц. Просто для уплаты налогов нужно будет учитывать разные периоды.

Таблица Уплата НДФЛ налоговыми агентами

За какой период исчислен налог Срок уплаты налога С 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего Не позднее 28 числа текущего месяца С 23 по 31 декабря Не позднее последнего рабочего дня календарного года С 1 по 22 января Не позднее 28 января

Приведем пример.

Если в декабре 2022 года вы заплатили заработную плату, а также налоги от заработной платы, зная, что в 2023 году будут непонятные расчеты по налогам, то в январе-феврале вас ждало только несколько выплат в пользу сотрудников. Допустим, у вас аванс 30-го числа, заработная плата – 15-го числа месяца.

Аванс за январь – 30 января 2023 года.

Заработная плата за январь – 15 февраля 2023 года.

Аванс за февраль – 28 февраля 2023 года.

Заработная плата за февраль – 15 марта 2023 года.

Таким образом, у вас в уведомление об уплате налогов за январь (с 1 по 22 января) не попало ни одной выплаты, и уведомление вы не сдаете. А вот во второй период (с 23 января по 22 февраля) у вас попадают две выплаты – аванс за январь и заработная плата за январь. Именно об этом и составляется уведомление до 25-го февраля и платится налог до 28-го февраля.

По страховым взносам ничего не меняется. Срок их начисления – последнее число месяца – остается прежним. То есть в уведомлении за январь, которое подается до 25 февраля, вы указываете начисленные страховые взносы за январь.

Подробнее о том, как заполнять уведомление, читайте в отдельной статье «Для чего нужно предоставлять уведомление?»

Переходной период

В течение 2023 года предусмотрена возможность не подавать уведомление, а по-прежнему предоставлять в банк платежку с полностью заполненными реквизитами. Налоговая инспекция на основании этого сама сформирует начисленные суммы. Но здесь важно правильно заполнить платежку и проставить в ней статус плательщика («02» по НДФЛ, «09» по платежам ИП, «01» по платежам юридического лица). Из нее инспектор должен точно понять, какой это бюджет, налог, какой у него период и какую сумму необходимо внести.

Минусы такой альтернативы:

– необходимо заполнить и предоставить в банк платежки по всем авансам и обособленным подразделениям, заполнив 15 реквизитов в каждом платежном поручении;

– исправить ошибку в платежке можно только подав уведомление.

УСН и ПСН: как уменьшить налог на уплаченные страховые взносы?

Если фиксированные страховые взносы уплачены в 2022 году, они уменьшают налог на УСН и ПСН в периодах 2022 года.

Если фиксированные страховые взносы уплачены в 2023 году, они учитываются на ЕНС и могут уменьшить налог на УСН и ПСН в двух случаях.

Вариант 1: Единый налоговый платеж (ЕНП) учтен в счет исполнения обязанности по уплате взносов.

Обязанность считается исполненной, если:

– наступил срок уплаты страховых взносов;

– подана декларация или уведомление об исчисленных суммах налогов;

– на дату срока уплаты страхового взноса числится достаточное положительное сальдо ЕНП.

По фиксированным взносам уведомление подавать не нужно, если вы оплатили их единой суммой до 31 декабря текущего года. Даже если его подать, установленные сроки уплаты не изменятся. Это 31 декабря текущего года и 1 июля следующего года.

Таким образом, платежи в счет фиксированных взносов автоматически засчитываются как уплаченные для уменьшения налога только 31 декабря текущего года и 1 июля следующего года – в установленные сроки уплаты.

А если вы платили их ежеквартально для целей уменьшения налогов, то необходимо рассмотреть вариант 2: страховые взносы уплачены досрочно и нужно уменьшить налог в этом периоде.

Уплаченную досрочно сумму можно зачесть в счет предстоящих начислений. Для этого нужно подать заявление о распоряжении суммой денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ. Из него должно быть понятно, что уплачены именно страховые взносы. Заявление обозначит, что конкретная сумма в составе ЕНП должна быть направлена на уплату страховых взносов, по которым пока не наступил срок уплаты. Итак, порядок такой:

– уплатили фиксированные страховые взносы досрочно в составе ЕНП;

– подали заявление о распоряжении этими деньгами на ЕНС;

– налоговый орган засчитал эту сумму как оплату фиксированных взносов в соответствующем расчетном периоде по УСН;

– страховые взносы уменьшают налог;

– дополнительные документы по налогам на УСН и ПСН не нужны;

– уменьшение сумм к уплате учитывается в декларации, уведомлении или платежном поручении.

Если же фиксированные взносы за 2022 год уплачены в 2023 году, тогда они уменьшают налог на УСН и ПСН по соответствующим периодам 2023 года. Это касается и взносов за 2022 год по сроку уплаты 09.01.2023 г. и 03.07.2023 г.

Если фиксированные взносы за 2023 год уплачены в 2024 году, то они уменьшают налог на УСН и ПСН по соответствующим периодам 2024 года. В том числе взносы за 2023 год по сроку уплаты 09.01.2024 г.

Все платежи в единую налоговую – Тульскую

Многих налогоплательщиков удивило, что теперь все платежи мы осуществляем в единую налоговую инспекцию по управлению долгом «Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом». Она находится в Туле. Даже если вы находитесь в другом регионе, очень далеко от Тулы, то налоги теперь все равно платятся в Тульскую налоговую инспекцию. А декларации и расчеты подаются по месту регистрации индивидуального предпринимателя или организации. Налоговые инспекции передадут информацию в Тульскую налоговую, которая и отразит состояние расчетов на едином налоговом счете. Однако, если у вас есть вопросы по состоянию ЕНС, то нужно обращаться в свою налоговую инспекцию.

Где узнать о состоянии ЕНС?

Проверить состояние ЕНС можно в «личном кабинете» – его функционал доработан с учетом нового порядка. В «личный кабинет» можно зайти с электронно-цифровой подписью (ЭЦП), которую вы можете получить в любой налоговой инспекции страны (с паспортом и СНИЛС). Понадобится некоторое время, чтобы информация подгрузилась в «личный кабинет» после первого открытия. Это займет от нескольких часов до нескольких суток.

При необходимости можно заказать в налоговой инспекции справку о наличии сальдо ЕНС. Справка предоставляется в течение 5 рабочих дней. Заказать ее можно по ТКС через операторов ЭДО, через ЛК или обратившись в налоговую лично.

Раздел «ЕНС» в «личном кабинете» закрыт

На момент публикации материала в «личном кабинете» у большинства налогоплательщиков раздел «единый налоговый счет» закрыт или ограничен в работе. Пока он не показывает сведения о состоянии лицевого счета онлайн. Он закрыт в том числе и потому, что показывает неверное значение единого налогового счета. А поскольку это вызывает возмущение налогоплательщиков, чтобы не создавать лишний негатив, раздел закрыли. Однако некоторым налогоплательщикам необходимо сделать важные действия, для которых нужна справка об отсутствии задолженности перед бюджетом. По замыслу создателей ЕНС, ее легко будет получить в «личном кабинете», однако на данный момент это невозможно. Что можно сделать?

Необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту прописки, попросить состояние единого налогового счета. На местах все инспекторы знают о проблеме, и знают, как ее решать. Поэтому им понадобится некоторое время, чтобы актуализировать ваш «налоговый счет» и выдать вам справку. Однако это происходит не быстро! Если вам нужна подобная справка, пожалуйста, позаботьтесь об это заранее!

Плачу деньги – не вижу результат

У многих налогоплательщиков сейчас есть панические настроения. Мы платим деньги в новую инспекцию, а информации на едином налоговом счете нет никакой – как будто в «дыру» плачу. Хотим вас успокоить: всё образуется, все платежи встанут на свое место, у вас на руках есть платежные поручения, которые отражают перечисление денежных средств в бюджет. Как только технические проблемы будет решены, вы сможете увидеть сальдо налогового счета (перечисленные деньги за минусом сумм налогов по декларациям и расчетам) онлайн.

Есть те налоги, которые платятся не на ЕНС!

Обратите внимание, что не все налоги попали в список единого налогового счета! Есть несколько налогов, которые платятся по-прежнему – с использованием кода бюджетной классификации отдельного. Это:

– НДФЛ с выплат иностранцам с патентом;

– различные виды пошлин, в том числе по которой суд не выдал исполнительный документ (ст. 11 НК РФ);

– административные штрафы.

Страховые взносы на травматизм платятся в СФР

Эти платежи начисляются и оплачиваются в соответствии с Федеральным законом №125-ФЗ от 24.07.1998 г, который не является частью Налогового кодекса, а значит, правила уплаты налогов к ним не относятся. Ранее платежи осуществлялись в Фонд социального страхования РФ по отдельному КБК, сейчас платежи осуществляются в Социальный фонд России (СФР), который стал преемником после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Сроки платежей тоже не изменились – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Однако все реквизиты поменялись: и КБК, и расчетный счет получателя. О конкретных реквизитах фонда по вашему региону можно найти на сайте sfr.gov.ru. Реквизиты по Рязанской области можно увидеть в телеграм-канале pronalogi_onk.

Надежда Скворцова

директор ООО «Областная налоговая консультация»

главный редактор «Практической газеты для предпринимателя»