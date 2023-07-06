Как оформить заявление о зачете взносов по УСН и патенту

Многие налогоплательщики платят страховые взносы заранее, не 31 декабря, чтобы зачесть их в счет уплаты налогов по УСН, патенту. Для этого необходимо подать специальное заявление о зачете взносов.

Положительное сальдо единого налогового счет (ЕНС) можно зачесть в порядке, установленном НК РФ (п. 1 ст. 78). Для этого необходимо заполнить форму с кодом 1150057. При этом заполнить и отправить эту форму можно только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (с помощью спецоператоров связи) или в «личном кабинете» на сайте nalog.ru с помощью ЭЦП.

В своем письме от 20.01.2023 г. №03-11-09/4254 Минфин сообщил следующее: «Денежные средства, перечисленные в счет уплаты фиксированных страховых взносов, будут зачтены в счет исполнения соответствующей обязанности только при наступлении сроков их уплаты (31 декабря текущего календарного года, 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом)». Этим письмом министерство говорит о том, что подавать никакие документы при уплате страховых взносов нет необходимости. Но как же тогда уменьшить налог по УСН или ПСН за счет взносов до конца года?

В этом же письме есть ответ на этот вопрос: «В случае подачи плательщиком заявления о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо его единого налогового счета, в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) в порядке, предусмотренном статьей 78 Кодекса, может быть определена принадлежность ЕНП до наступления установленного Кодексом срока уплаты налога (сбора, страховых взносов)».

И на сайте налоговой службы мы находим такую информацию: «Если лицо намерено уплатить исчисленные страховые взносы досрочно и хочет уменьшить на эту сумму налоги по УСН или ПСН в периоде указанной уплаты, ее можно признать уплаченной в счет исполнения предстоящей обязанности. Для этого следует подать заявление о распоряжении суммой денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ, с указанием, что уплачены именно страховые взносы».

Если же заявление не подавать, то возникшая переплата по взносам позже всё равно будет учтена на сальдо ЕНС. Но есть один нюанс: 31 декабря 2023 года – выходной день, поэтому крайний срок уплаты фиксированных взносов переносится на 09.01.2024 г. Соответственно, страховые взносы по факту будут считаться уплаченными в 2024 году, а значит, уменьшить налог по УСН за 2023 год будет невозможно. Фактически эти взносы пойдут в уменьшение налога за 2024 год.

Конечно, всё это очень усложняет жизнь простого предпринимателя. Однако пока мы не привыкли к такой системе, всем придется «держать ухо востро». Напомним, что это заявление о зачете принимается только в электронном виде с ЭЦП. А микропредпринимателям, которые уплачивают патент, ЭЦП нужно будет только 2 раза в год.

Как уменьшить налог по ПСН на уплаченные страховые взносы?

Для страховых взносов за 2022 год установлены следующие сроки уплаты:

09.01.2023 г. – для фиксированных взносов в размере 43 211 руб. (перенос с 31.12.2022 г. в связи с выходными);

03.07.2023 г. – для страховых взносов с доходов свыше 300 000 руб. (перенос с 01.07.2023 г.).

Пример для ПСН (нет наемных работников)

20.11.2022 уплачены фиксированные страховые взносы в размере 43 211 руб. Срок уплаты для них – 09.01.2023 г. Патент получен на весь 2022 год, сумма налога по патенту – 100 000 руб. Налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога на ПСН за 2022 год на уплаченные в том же году страховые взносы. Налог к уплате составит 56 789 руб.: 100 000 руб. — 43 211 руб. Для уменьшения нужно подать уведомление об уменьшении ПСН. Это можно было сделать в 2022-м, а можно и в 2023 году. В рассматриваемом случае уведомление об исчисленных суммах для фиксированных страховых взносов не представляется (п. 9 ст. 58 НК РФ). Оно необходимо только в двух случаях:

при уплате налогов и взносов до подачи декларации или расчета;

когда уплата предусмотрена до начисления, а декларация не подается.

В отношении фиксированных страховых взносов не установлено представление налоговых деклараций (расчетов), при этом представление уведомления, не требуется, т.к. размер таких страховых взносов определяется не плательщиком страховых взносов, а определен положениями НК РФ (п. 1 ст. 430 НК РФ).

Пример для ПСН (есть наемные работники)

Налогоплательщик на ПСН уплатил:

05.02.2023 г. денежные средства на КБК ЕНП в счет уплаты фиксированных страховых взносов за 2023 год в размере 45 000 руб. по сроку уплаты 31.12.2023 г.;

15.02.2023 г. денежные средства на КБК ЕНП в счет уплаты страховых взносов за наемных работников в размере 8000 руб. за январь по сроку уплаты 28.02.2023 г. Патент получен на период с 01.01.2023 г. по 31.03.2023 г. Сумма налога по патенту – 100 000 руб.

Налогоплательщик вправе уменьшить налог на ПСН за 2023 год на уплаченные в 2023 году страховые взносы как за себя, так и за работников. При использовании труда наемных работников в деятельности на ПСН налог по патенту уменьшается не более чем на 50%. Налог на ПСН к уплате составит 50 000 руб.: 100 000 руб. — 50 000 руб. Для того чтобы оформить уменьшение, не позднее 25.02.2023 г. необходимо представить уведомление об исчисленных суммах в отношении страховых взносов за январь 2023 года, уплаченных за работников. До 31.03.2023 г. подать в налоговый орган заявление о зачете перечисленной суммы ЕНП в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов. Уведомление об уменьшении налога по ПСН за 2023 год может быть представлено как в 2023-м, так и в 2024 году.

Как уменьшить налог на УСН на уплаченные страховые взносы?

Рассмотрим, как уменьшить сумму исчисленного авансового платежа по УСН (объект «Доходы») за 1-й квартал 2023 года на досрочно уплаченные в 2023 году фиксированные страховые взносы за 2023 год.

Вариант 1

Для уменьшения авансового платежа по УСН за 1-й квартал 2023 года нужно:

перечислить в 1-м квартале 2023 года денежные средства в счет уплаты страховых взносов с указанием КБК единого налогового платежа, которые сформируют положительное сальдо ЕНС, в размере, достаточном для уплаты взносов. Затем не позднее 31.03.2023 г. необходимо подать в налоговый орган заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов.

Вариант 2

Для уменьшения авансового платежа по УСН за 1-й квартал 2023 года на уплаченные в 1-м квартале 2023 года фиксированные платежи страховых взносов необходимо уплатить их платежным поручением с реквизитами фиксированных страховых взносов (КБК фиксированных страховых взносов, отчетный период и т.п.). То есть заплатить их «по старым» правилам.

Примеры для УСН

Пример 1.

Сумма исчисленного авансового платежа по УСН составила 100 000 руб. 10.03.2023 г. уплачен ЕНП в размере 100 000 руб. 31.03.2023 г. направлено заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных страховых взносов в размере 30 000 руб. При условии, что на указанную дату положительное сальдо ЕНС не меньше 30 000 руб., авансовый платеж к уплате по УСН составит 70 000 руб.: 100 000 руб. — 30 000 руб.

В указанном случае налогоплательщик вправе уменьшить сумму авансового платежа по УСН за 1-й квартал 2023 года на страховые взносы в размере 30 000 руб. Для оформления уменьшение налога до 31.03.2023 г. нужно подать заявление о зачете страховых взносов, до 25.04.2023 г. – уведомление об исчисленных суммах в отношении авансового платежа по УСН (если денежные средства в счет уплаты УСН перечислялись на КБК ЕНП) или уплатить авансовый платеж по УСН за 1-й квартал 2023 года с реквизитами УСН (КБК УСН, отчетный период и т.п.) в сумме 70 000 руб.

Пример 2.

Сумма исчисленного авансового платежа по УСН составила 100 000 руб. 10.03.2023 г. уплачены суммы платежным поручением с указанием КБК фиксированных страховых взносов – 30 000 руб. Авансовый платеж к уплате по УСН составит 70 000 руб.: 100 000 руб. — 30 000 руб.

В указанном случае налогоплательщик вправе уменьшить сумму авансового платежа по УСН за 1-й квартал 2023 года на уплаченные платежным поручением страховые взносы в размере 30 000 руб. Для того чтобы оформить уменьшение, необходимо до 25.04.2023 г. подать уведомление об исчисленных суммах в отношении авансового платежа по УСН (если денежные средства в счет уплаты УСН перечислялись на КБК ЕНП) или уплатить авансовый платеж по УСН за 1-й квартал 2023 года с реквизитами УСН (КБК УСН, отчетный период и т.п.) в сумме 70 000 руб.

Можно ли на УСН в один день уплатить страховые взносы и подать заявление о зачете?

Если при уплате сформируется положительное сальдо ЕНС в размере, достаточном для уплаты страховых взносов, то при подаче в тот же день заявления о зачете на сумму страховых взносов датой зачета будет дата заявления. Важна именно дата заявления при наличии положительного сальдо в размере, достаточном для уплаты страховых взносов. Тогда возможно уменьшение авансовых платежей по УСН за 1-й квартал на указанную сумму фиксированных страховых взносов.

Пример 3 для УСН

31.03.2023 уплачены денежные средства с указанием КБК ЕНП в счет страховых взносов за 2023 год, срок уплаты для них – 31.12.2023 г. 31.03.2023 г. подано заявление о зачете на сумму страховых взносов. На ЕНС было положительное сальдо, достаточное для зачета. В таком случае осуществление уплаты ЕНП в счет страховых взносов и подача заявления на зачет в целях уменьшения авансового платежа по УСН за 1-й квартал 2023 года возможно в один день.

Нужно ли подавать уведомление об исчисленных суммах, если у налогоплательщика на УСН нет налога к уплате, в т.ч. за счет уменьшения на страховые взносы?

Если налога к уплате нет, уведомление представлять не нужно.

Надежда Скворцова, по материалам брошюры «Как уменьшить налог на ПСН на уплаченные страховые взносы?», предоставленной налоговыми органами