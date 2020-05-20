Если вы купили квадратные метры…

Если вы приобрели жилой дом, квартиру или долю в них, то вы вправе вернуть часть потраченных денег или уменьшить налогооблагаемую базу (это та сумма, на которую вам начисляют налог).

При приобретении жилья имущественный вычет предоставляется:

1) в размере фактически произведенных расходов на приобретение (новое строительство). Однако вычет не может превысить 2 млн рублей;

2) в сумме, направленной на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Российской Федерации и фактически израсходованным налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них. Вычет не может превысить 3 млн рублей.

Имущественный налоговый вычет не применяется в случаях, когда:

1) расходы на приобретение квартиры (или жилого дома) производятся для налогоплательщика за счет средств работодателей и иных лиц;

2) сделка купли-продажи осуществляется между взаимозависимыми лицами (в случае их признания судом).

Как получить имущественные налоговые вычеты при приобретении жилья

Имущественные налоговые вычеты могут быть предоставлены налогоплательщику на основании заполненной налогоплательщиком налоговой декларации в налоговую инспекцию по месту жительства (по прописке). Второй вариант получения вычета – до окончания налогового периода при его обращении к работодателю (налоговому агенту) при условии подтверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет в налоговом органе (уведомление, в котором указывается наименование компании-работодателя, которая не будет удерживать подоходный налог с заработной платы). При этом следует учитывать, что налогоплательщик имеет право на получение вычета в течение налогового периода только у одного работодателя по своему выбору. Если работник сменит место работы, то он не сможет получать вычет у нового работодателя в оставшейся части, так как в уведомлении налогового органа указано наименование конкретного работодателя, который вправе предоставлять вычет, и это уведомление не подлежит передаче другому работодателю.

К сожалению, имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением жилья, предоставляется гражданам только однажды в жизни, и без предоставления документов, подтверждающих право собственности на жилье, получение налогового вычета невозможно.

Кроме того, если у вас имеется право собственности на жилое помещение в размере 1/3 или 1/2, то вычет вам будет предоставляться не в размере 2 млн рублей, а в размере 1/3 или 1/2 от 2 млн рублей. Однако при покупке нового жилья вы сможете продолжить пользоваться вычетом, пока он не достигнет максимального размера – 2 млн рублей.

Как возвращается налог?

Налогоплательщик либо ежегодно подает декларацию по форме 3НДФЛ с соответствующим комплектом документов в налоговую инспекцию и ему возвращают весь подоходный налог, который удержали за весь год (так до тех пор, пока не вернется 13% от стоимости квартиры или дома), либо получает этот вычет на работе – у него фактически не удерживают тот подоходный налог, который должны были удержать, и выдают всю начисленную сумму сразу. Разницы между этими способами нет никакой. Сумма будет одна и также. Однако различие в том, как вы получаете эти деньги – сразу всю сумму, но позже (по окончании года) либо в течение года равномерными суммами.

Пример 1

Зайцева Н.В. в январе 2019 г. приобрела квартиру за 2 500 000 рублей. Ежемесячный доход Зайцевой Н.В. составляет 30 000 рублей. Стандартные вычеты не предоставляются.

Следовательно, за 2019 г. работодатель может предоставить работнику имущественный вычет в размере полученных доходов, а именно в сумме 30 000 руб. х 12 мес. = 360 000 руб. Это значит, что НДФЛ с работника не удерживается. Весь полученный за год доход уменьшается на имущественный вычет. Если бы Зайцева Н.В. получала этот вычет на работе, то ей бы выдавали на руки сразу 30 000 рублей, а так она получала на руки 26 100 рублей (3 900 удерживают и перечисляют в бюджет). За год у нее удержали 46 800 (3900 х 12). Именно эту сумму и вернут Зайцевой Н.В., если она подаст декларацию по итогам 2019 года.

Остаток имущественного вычета, переносимого на последующие налоговые периоды, составит 2 000 000 руб. – 360 000 руб. = 1 640 000 руб. А значит, ей еще вернут 13% от этой суммы – 213 200 рублей, но в следующих годах. Всего Зайцевой вернут 260 000 рублей.

Список документов при получении уведомления в налоговой инспекции:

– заявление о предоставлении имущественного налогового вычета на работе (вам необходимо узнать точное наименование работодателя и его ИНН, КПП, юридический адрес);

– копия договора купли-продажи или инвестирования;

– копия акта приема-передачи помещения;

– копия квитанций об оплате или расписки;

– копия свидетельства о праве собственности на квартиру или дом.

Налоговая инспекция, проверив эти документы в течение 1 месяца, должна выдать уведомление, которое необходимо отнести на работу. С момента получения этого уведомления бухгалтер не будет удерживать подоходный налог. А вот за прошлые месяцы налог удержан. И вернуть его можно только на основании декларации. Получается, что вам придется дважды в год обращаться налоговую инспекцию. Сначала за получением уведомления, а потом с декларацией 3НДФЛ за прошлый год (для возврата тех сумм, которые уже удержали на момент получения уведомления из налоговой инспекции).

Список документов при получении вычета через налоговую инспекцию на основании декларации:

– декларация по форме 3НДФЛ;

– копия паспорта;

– справка по форме 2НДФЛ со всех мест работы;

– копия договора купли-продажи либо инвестирования;

– копия акта приема-передачи квартиры или дома;

– копия свидетельства на право собственности;

– копия квитанций об оплате или расписка;

– если брали целевой кредит – копия кредитного договора и все квитанции на погашение (с указанием уплаченных за год процентов);

– если стоимость квартиры или дома меньше 2 млн рублей и жилье новое, то расходы на отделку квартиры с датой до вступления в право собственности;

– заявление на возврат налога с указанием лицевого счета.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”