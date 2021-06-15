ФНС раскроет все схемы с самозанятыми

Для профилактики использования налогового режима для самозанятых в различных схемах по налоговой оптимизации ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми.

Анализируются периодичность и источники выплат, взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей. По результатам этого анализа организации, имеющие признаки нарушений, попадают в группу риска.

Как сообщили в ФНС, за 2020 год услугами самозанятых воспользовалось более 258 тыс. организаций. При этом в группу риска попало 1313 организаций. После запроса пояснений от налоговых органов в этой группе осталось 423 организации. В 73 из них есть признаки перевода сотрудников в самозанятые через аффилированные компании.

Таким образом, случаи перевода действующих или бывших работников в самозанятые единичны. Основная часть нарушений связана с попыткой легализации конвертной схемы оплаты труда, заявили в ФНС.

Налоговые органы сначала информируют организации о выявленных признаках нарушений. Уже на этом этапе около 10% организаций признают нарушения и добровольно уточняют свои налоговые обязательства. Многие организации в дальнейшем отказываются от незаконных схем.

В отношении попавших в группу риска организаций, которые приняли решение не уточнять свои обязательства после получения информационных писем, налоговые органы проводят контрольные мероприятия, в том числе совместно с трудовой инспекцией.

klerk.ru