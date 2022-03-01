Годовой отчет предпринимателя

Как, кому, когда и куда отчитываться – извечный вопрос предпринимателя. Многие наши читатели уже знают о том, какие отчеты и когда сдавать, но иногда необходимо проконтролировать, а не забыли ли мы чего.

Как известно, предприниматель отчитывается в налоговую инспекцию по всем системам налогообложения, только вот отчеты по «упрощенке», патенту и на общепринятой системе налогообложения существенно отличаются друг от друга.

Организации и индивидуальные предприниматели – это предпринимательские субъекты. Они должны вести учет своей хозяйственной деятельности. Для расчета налога используются правила ведения налогового учета, а для того чтобы понимать, какой получился результат от хозяйственной деятельности, необходимо вести бухгалтерский учет – учет для собственников. Поскольку организационно-правовая форма – ООО – предоставляет возможность иметь несколько собственников (учредителей), то мы обязаны вести бухучет. Таким образом закон «Об ООО» защищает права собственников. В принципе, правила бухгалтерского учета созданы для того, чтобы единообразно отражать все хозяйственные операции, происходящие в организации. А такая форма, как баланс – это остатки активов (имущество, денежные средства, обязательства в пользу организации (дебиторская задолженность) и пассивов (уставный капитал, нераспределенная прибыль, обязательства в пользу третьих лиц (кредиторская задолженность), в том числе по займам и кредитам). Государство использует этот момент в своих целях и обязует сдавать отчетные формы о состоянии бухучета (учета для собственников) в налоговую инспекцию. Цель – получить еще одни контрольные точки для проверки юрлиц. Ведь проверять всех предпринимателей и организации экономически невыгодно и нецелесообразно.

Обращаем ваше внимание, что организации малого бизнеса могут сдавать упрощенные формы баланса (строки в таком балансе объединены, самих форм всего 2). А предприниматели вообще могут не вести бухучет, и формы баланса сдавать они не должны!

Рассмотрим упрощенную, патентную и классическую системы налогообложения в порядке возрастания сложности, а потом уж отчет по наемным работникам.

Предприниматель, работающий на упрощенной системе налогообложения

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, является годовым. Соответственно, «упрощенцам» грозит годовой отчет. Его нужно сдать до 30 апреля 2022 года (а организациям – раньше на целый месяц – до 31 марта 2022 года).

Годовая декларация заполняется на основании расчетов в книге доходов и расходов. Каждый год заводится новая книга доходов и расходов, т.к. в конце подводится итог года – рассчитывается налоговая база. Если вы ведете книгу доходов и расходов в электронном виде, то ее нужно распечатать. Книгу доходов не надо заверять в налоговой инспекции, однако это первое, что у вас спросят при налоговой проверке. «Электронная» книга от бумажной формы отличается только тем, что книгу в бумажной форме мы сначала покупаем, а потом уже ее заполняем. А если мы приняли решение вести книгу в электронной форме, то сшивать ее мы будем после того, как закончился год.

Итак, предпринимателям, уплачивающим единый налог по упрощенной системе налогообложения, до 30 апреля 2022 года необходимо сдать: годовую декларацию по УСН и распечатать книгу доходов и расходов за 2021 год (если она велась в электронной форме). А организациям, помимо книги доходов и расходов, декларации по УСН, до 31 марта необходимо сдать еще и баланс.

У годовой декларации по «упрощенке» есть некоторые особенности. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения «доходы за вычетом расходов», в декларации обязательно должны показать сумму минимального налога. Эта сумма (1% от выручки) показывается по строке 280 декларации. Итак, если значение по строке 273 меньше значения по строке 280 (это значит, что минимальный налог больше рассчитанного по итогам года), то предпринимателю необходимо заплатить минимальный налог. Декларацию по упрощенной системе налогообложения нужно сдавать только один раз в год. А вот рассчитывать и уплачивать налог в том же порядке: до 25 апреля – за 1-й квартал, до 25 июля – за 2-й квартал, до 25 октября – за 3-й квартал.

При проверке этого налога налоговые органы спросят у вас книгу учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения.

Еще раз обращаем ваше внимание, что организации, работающие на УСН, обязаны вести бухгалтерский учет. Но сдавать бухгалтерскую отчетность будут один раз в год – до 31 марта следующего года.

Таблица “График сдачи отчетности и уплаты налога для «упрощенцев»”

Период Срок сдачи декларации Срок уплаты I квартал – 25 апреля II квартал – 25 июля III квартал – 25 октября IV квартал (год) 31 марта – организациям, 30 апреля – предпринимателям 31 марта – организациям, 30 апреля – предпринимателям

Что спросят при проверке?

Проверка декларации по УСН включает:

запрос книги доходов и расходов;

сверку поступлений по расчетному счету и кассе с информацией, отраженной в декларации.

Есть проект, что тем, кто ведет расчеты только с использованием онлайн-кассы, совсем не нужно сдавать декларацию. Ведь налоговые органы имеют все сведения для расчета налога. Поэтому они самостоятельно все проверят, а предпринимателю нужно будет только заплатить налог. Этот проект все больше и больше набирает обороты, поэтому в ближайшие годы он будет реализован.

Предприниматели, уплачивающие налоги по классической (общепринятой) системе налогообложения

Если предприниматель работает на классической системе налогообложения, то он уплачивает следующие налоги;

налог на добавленную стоимость (НДС);

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 13%.

Общепринятая система налогообложения становится все более и более привлекательной для бизнеса. Если освободиться от уплаты НДС на 12 календарных месяцев, то нагрузка даже меньше, чем на «упрощенке» с базой «доходы минус расходы» (15%). По общепринятой системе платится только налог 13%. При этом нет ограничения по минимальному налогу в 1% от выручки (как это есть при «упрощенке») – главное, чтобы не было убытка. Минусом общепринятой системы налогообложения является запутанная книга доходов и расходов. Она утверждена еще в 2002 году. Но в книге можно разобраться. Это дело времени. А если вы составляете книгу с помощью программных продуктов, то это еще проще.

НДС сдается 1 раз в квартал до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (месяцем). Ставка налога 20% или льготная – 10% – для детских и медицинских товаров, а также продуктов питания и книг. Обложение товара по той или иной ставке зависит от конкретного вида товара – ее размер вы можете посмотреть в статье 164 НК РФ.

Освободиться от НДС реально

Если совокупная выручка в течение трех месяцев подряд не превысит 2 млн руб., то предприниматель может освободиться от уплаты этого налога при подаче определенного пакета документов и заявления на календарный год. Для этого необходимо подать уведомление не позднее 20-го числа месяца, с которого вы намерены освободиться от НДС. К уведомлению подается пакет документов, подтверждающих то, что доходы предпринимателя или организации не превысили 2 млн руб. за последние 3 месяца. Подробные условия освобождения от НДС в статье 145 Налогового кодекса. В ней прописаны все ограничения.

Налог на добавленную стоимость

Налоговой базой по налогу является реализация товаров, оказание услуг. При этом датой начисления налога считается наиболее ранняя из двух дат – отгрузки или оплаты товара. Но для налога предусмотрены вычеты в размере уплаченного налога вашим поставщикам (при оплате оказанных ими услуг, поставленных товаров) при четком соблюдении следующих условий:

Товар (услуга) получен (обязательно наличие накладной или акта приема-передачи либо акта о выполненной работе). Товар (услуга) приобретен для осуществления деятельности, облагаемой НДС. Имеется счет-фактура, и в ней выделен НДС.

Кроме того, все плательщики НДС начисленный за квартал налог могут платить частями, с рассрочкой платежа. Например, по декларации, поданной за 4-й квартал 2021 года, плательщик обязан заплатить 12 тыс. рублей НДС. А заплатить их он может тремя равными частями по следующим срокам: по 4000 рублей до 25 января, 25 февраля, 25 марта. А может сразу все заплатить. Это дело каждого предпринимателя.

Подробнее о механизме действия НДС вы можете прочитать в статье «Как на «упрощенке» выставить документы с НДС?».

Обращаем ваше внимание, что уже более 5 лет контроль за исчислением и уплатой этого налога очень серьезный. Начиная с 1-го квартала 2015 года, в декларации по НДС мы обязаны представлять информацию о полученных и выставленных счетах-фактурах. При этом формируется огромная база данных по всем плательщикам НДС и выставленным счетам-фактурам. И если мой счет-фактура, по которому я поставил к вычету НДС, не найдет свою пару у поставщика, то налоговая инспекция не примет эту сумму к зачету. А значит, у меня возникают проблемы. И я должен тщательно выбирать своих поставщиков.

Таблица “График отчетности по НДС”

Период Срок сдачи декларации Срок уплаты I квартал 25 апреля 1/3 налога до 25 апреля 1/3 налога до 25 мая 1/3 налога до 25 июня II квартал 25 июля 1/3 налога до 25 июля 1/3 налога до 25 августа 1/3 налога до 25 сентября III квартал 25 октября 1/3 налога до 25 октября 1/3 налога до 25 ноября 1/3 налога до 25 декабря IV квартал (год) 25 января 1/3 налога до 25 января 1/3 налога до 25 февраля 1/3 налога до 25 марта

Что спросят при проверке?

При проверке этого налога налоговые органы спросят у вас:

книгу покупок;

книгу продаж;

книгу выставленных и полученных счетов-фактур;

сами счета-фактуры и накладные.

Надо сказать, что проверка по НДС сейчас ведется в автоматическом режиме, сами требования высылаются автоматически из специальной программы, которая не дает возможность обмануть государство. В программе должны «найтись» два счета-фактуры – покупателя и продавца. Если ваш продавец не сдал отчетность и не отправил счет-фактуру в налоговые органы, то вы попадаете на большую сумму налога. Поэтому и важно иметь проверенных поставщиков.

Налог на доходы физических лиц

Основная декларация, которую должны сдать предприниматели-«классики» – декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

В соответствии со ст.ст. 227-229 Налогового кодекса, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, декларации обязаны представить предприниматели, уплачивающие налоги по общепринятой системе налогообложения. Эту же форму декларации подают многие физические лица при определенной ситуации. Об этом каждый год напоминают налоговые органы в своих сообщениях в печатных и электронных СМИ.

Налог на доход физических лиц платится ежегодно до 15 июля. Однако по нему предусмотрены авансовые платежи (ежеквартально до 25 апреля, 25 июля, 25 октября).

С 2020 года авансовые платежи платятся по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев. Исчисляют сумму авансовых платежей исходя из ставки налога, фактически полученных доходов, профессиональных и стандартных налоговых вычетов, а также с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей самостоятельно. Ранее налоговые органы рассчитывали налог, исходя из «прошлогодней декларации». Сейчас налогоплательщику это нужно делать самостоятельно. Авансовые платежи по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего соответственно за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами налогового периода.

Налоговая база по налогу на доходы физических лиц складывается из разницы между полученными доходами и расходами, связанными с получением дохода. Предприниматель также имеет право на стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты.

Стандартные вычеты представляют собой вычет в размере 1400 руб. в месяц на каждого ребенка. С третьего ребенка этот вычет предоставляется в размере 3000 рублей на каждого ребенка. Вычет «на детей» предоставляется до тех пор, пока доход нарастающим итогом в течение года не превысит 350 тыс. рублей. Есть еще вычеты, касающиеся самого налогоплательщика – 3000 и 500 руб. в месяц. Для этих категорий нет ограничений по размеру доходов.

Социальные вычеты представляют собой вычеты на обучение самого предпринимателя, его ребенка (обучающегося очно) в размере до 120 тыс. руб. в год (на ребенка в пределах 50 000 рублей в год на каждого ребенка на каждого из родителей), на лечение и приобретение дорогостоящих медикаментов (также не более 120 тыс. руб. в год), а также суммы, перечисленные на благотворительные цели (не более 25% общей суммы дохода).

Имущественный вычет предоставляется при покупке или строительстве жилья. Вычет не может быть больше 2 млн руб. и предоставляется до тех пор, пока полностью не будет погашен.

Но самые главные вычеты для предпринимателя – это профессиональные. А проще сказать – сумма расходов, на которые уменьшаются наши доходы.

Профессиональные вычеты предоставляются предпринимателям, адвокатам и прочим налогоплательщикам, осуществляющим частную практику (к примеру, создание предметов изобразительного искусства, выполнение договоров гражданско-правового характера). Вычет предоставляется в сумме произведенных расходов, направленных на получение дохода. Если вы не можете подтвердить свои расходы, то вы имеете право воспользоваться стандартным профессиональным вычетом в размере 20% от доходов, написав соответствующее заявление. Для предпринимателя налоговая база уменьшается на сумму экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов по четырем основным группам: материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизация основных средств и прочие расходы. А фиксированным профессиональным вычетом в размере 20% от доходов выгодно пользоваться, когда у предпринимателя нет расходов либо он не может их документально подтвердить.

Таблица “График отчетности и уплаты НДФЛ”

Период Срок сдачи декларации Срок уплаты Год (форма 3-НДФЛ) 30 апреля 15 июля следующего года Авансовые платежи нет Исходя из фактического дохода: – до 25 апреля; – до 25 июля; – до 25 октября.

Основным налоговым регистром, на основе которого и рассчитывается налоговая база, является книга доходов и расходов индивидуального предпринимателя. Она должна быть прошнурована, пронумерована, ну и, само собой, заполнена.

Декларацию по форме 3-НДФЛ лучше заполнять с помощью специальных программных средств – либо «Налогоплательщик ЮЛ», либо «Декларация 2021». Обе эти программы вы можете найти на сайте nalog.ru. Предпринимателям обязательно заполнять лист «В», где, собственно, и отражаются суммы доходов и расходов. Программа поможет вам не сделать технических ошибок в заполнении декларации. Самое главное – понимать, каков должен быть результат. Кроме того, программа обеспечивает штрих-кодирование декларации. А налоговые инспекции настаивают на том, чтобы декларации сдавались со штрих-кодом (т.к. теперь их не вводят в базу данных, а сканируют).

Как заполнить декларацию по ИП, читайте в следующем номере.

Что спросят при проверке?

Проверяя декларацию по форме 3-НДФЛ, налоговые органы запросят книгу доходов и расходов. Важно, чтобы показатели в книге доходов и расходов были такими же, как в декларации. Также налоговые органы сравнят доходы, отраженные в книге и декларации с движениями по расчетному счету и кассе и, если требуются, запросят документы.

Налог на имущество

Никаких деклараций предприниматель по этому налогу не сдает. Дело в том, что предприниматель – все-таки физическое лицо, а значит, этот налог ему рассчитывает налоговая служба на основании данных, которые у нее есть. Налог на имущество платится с кадастровой стоимости зданий и сооружений. Ставки налога зависят от местного законодательства, но варьируются от 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости. Предприниматели, работающие на «патенте» или «упрощенке», освобождены от уплаты этого налога, правда, только в отношении имущества, которое используется в предпринимательской деятельности, облагаемой этими налогами. При этом эта льгота не распространяется на те объекты недвижимости, которые включены региональными объектами в специальный список (административные, торговые и офисные помещения). Поэтому тем, кто использует здание и работает на специальном налоговом режиме, необходимо сообщить об этой льготе налоговым органам.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо лишь написать письмо в налоговую в произвольной форме, в котором вы сообщаете, что пользуетесь льготой по налогу на имущество физических лиц в связи использованием имущества в предпринимательской деятельности (ст. 346.11, п. 3 – для «упрощенцев», и 346.43 п. 10 – для «патентщиков»).

Пример письма

Руководителю МРИ ФНС России №3 по Рязанской области

от Расторопова Ивана Георгиевича

ИНН 623001234567

г. Рязань, Михайловское шоссе, д. 43, кв.1

тел. (8903) 111-11-11

Прошу вас на основании п. 10 ст. 346.43 Налогового кодекса освободить меня от уплаты налога на имущество физических лиц в связи с тем, что нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 19, используется для деятельности, облагаемой единым налогом на патентной системе налогообложения.

И.Г. Расторопов

Транспортный налог

Не стоит забывать и о транспортном налоге. Его, в отличие от налога на имущество, платят все предприниматели без исключения. Налог является региональным, и поэтому его ставки утверждены региональным законодательством. Так же, как и в случае с налогом на имущество, никаких деклараций по этому налогу подавать не надо. Налоговое уведомление налоговики пришлют вам по почте, либо в личный кабинет.

Земельный налог

Этот налог платят все физические лица, которые являются собственниками земельного налога. Земельный налог платится по месту нахождения земельного участка на основании налогового уведомления, которое вам пришлют налоговики. Ранее предприниматели были обязаны подавать декларации по земельному налогу. Теперь это положение отменено.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”