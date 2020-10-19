Имущественные налоги: сроки и порядок уплаты

Все физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, платят имущественные налоги, к которым относятся налог на имущество, налог на землю и транспортный налог. В 2020 году налоговые органы рассылают уведомления на уплату налога за 2019 год.

О каждом налоге в отдельности мы расскажем в соответствующих статьях, а в этой мы информируем читателей о сроках уплаты и о том, как можно оплатить эти налоги.

Итак, все имущественные налоги оплачиваются после получения единого налогового уведомления, присылаемого налоговыми органами на ваш домашний адрес. К уведомлению будут прикладываться платежки, по которым вы сможете оплатить налог, если вы с расчетом согласны. Дело в том, что в налоговой инспекции встречаются «двойники» и полные тезки. Поэтому очень важно полностью прочитать все уведомление и проверить расчет налога.

Если это транспортный налог, то в уведомлении будет указано название транспортного средства, количество лошадиных сил и ставка налога. Если это земельный налог, то место нахождения земельного участка, его кадастровая стоимость, ставка налога и, соответственно, сумма налога. Что касается налога на имущество физических лиц, то в уведомлении также будет указано место нахождения имущества, доля в праве собственности, его инвентаризационная стоимость, ставка и сумма налога. Всё это надо тщательно проверить. Если вы не согласны, то необходимо разбираться в налоговой инспекции, которая прислала вам это уведомление.

В одном конверте с налоговым уведомлением вам будут направлены платежные документы на уплату налогов, а также специальная форма заявления, так называемый «корешок». Если вы обнаружили в уведомлении ошибку, то этот «корешок» необходимо заполнить и направить в налоговый орган по почте или воспользоваться интернет-сервисом «Обращение в УФНС (ИФНС) России», размещенным на сайте Управления.

Если информация в базе данных налогового органа отсутствует или не соответствует информации, указанной в заявлении, налоговый орган направляет запрос в регистрирующие органы, в случае необходимости осуществляет перерасчет и формирует новое налоговое уведомление, которое направляется вместе с ответом в адрес налогоплательщика.

Сроки уплаты имущественных налогов за 2019 год – до 1 декабря 2020 года.

Обращаем ваше внимание, что все сроки будут указаны в налоговом уведомлении, которое придет на ваш домашний адрес (место жительства).

Если вы не получили уведомление

В соответствии с законом обязанность уплаты налога возникает с момента начисления его налоговым органом на основании уведомления. К сожалению, наша почта работает с перебоями, поэтому налоговые уведомления доходят не всегда вовремя и не до всех. Поэтому налоговые органы рекламируют личный кабинет. Экономия бумаги, да и подтвердить отправку налогового уведомления можно. Ведь при такой массовой почтовой рассылке можно ошибиться, ведь все мы люди, а человеку свойственно ошибаться. Однако с 2015 года у налогоплательщиков возникла обязанность сообщать о том, по каким объектам налогообложения вы не получаете уведомление. Мы обязаны добровольно сообщить об этом до 31 декабря текущего года. Если вы сообщите, о том, что по некоторому имуществу налог не прислали, то налог по этим объектам вам начислят только за текущий год, в котором вы информировали налоговую о неполучении уведомления, без начисления штрафных санкций в размере 20% от суммы налога. Подробнее об этом вы можете прочитать в статье «Не получил уведомление об уплате имущественного налога – сообщи об этом!».

Хотелось бы отдельно отметить, что неуплата налогов может быть одной из причин для запрета выезда за границу, однако не знать об этом очень трудно. Дело в том, что запрет для выезда за границу принимается только решением суда на основании ходатайства судебных приставов. О том, что вас вызывают в суд, я думаю, вы будете знать. Кроме того, прежде чем подать в суд на ограничение выезда, судебные приставы предпримут все, чтобы взыскать у вас долги. Так что вы явно будете знать об этом. Если вы не получили уведомление, но очень хотите заплатить налог, то вы можете подключить себе личный кабинет на сайте nalog.ru или узнать задолженность на сайте госуслуги, либо лично посетить инспекцию. Ограничения по выезду вас за пределы РФ накладывают судебные приставы и узнать об этом можно на их сайте http://fssprus.ru в разделе «Банк исполнительных производств» либо позвонив по телефону судебному приставу по вашему району.

Налог подлежит уплате с момента вручения уведомления

Что делать, если налоговое уведомление не получено в срок? Многие граждане сталкиваются с тем, что налоговые уведомления поступают к ним с опозданием либо вообще не приходят. Налогоплательщику, попавшему в такую ситуацию, нужно обратить внимание на норму п. 4 ст. 57 НК РФ: в случаях, когда расчет налоговой базы производится налоговым органом, обязанность по уплате налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления. Например, если уведомление выслано налоговой инспекцией 15 декабря (в соответствии с почтовым штемпелем на конверте, в котором высылался этот документ), то датой получения уведомления считается 21 декабря (плюс шесть дней на доставку). И только если после этой даты налог не уплачен, должны начисляться пени. А если уведомление вообще не присылали, то налог можно взыскать только за последние три года. Кроме того, пени по налогу взыскать невозможно. В этом случае налоговому органу придется доказать, что они высылали вам уведомление. К сожалению, письма высылаются не как заказные, а как простые, т.е. почтальон просто опускает письмо в ваш почтовый ящик. А что происходит с ним дальше, неизвестно.

Если вы принципиально не захотите платить пени из-за нарушения сроков уплаты, вы можете в письменной форме отказаться от этого и потребовать, чтобы начисление пени у вас «сняли» с лицевого счета. Вопрос в том, что иногда это такие копейки, что просто не хочется тратить время. Платить пени или не платить – как всегда, выбор за вами.

Личный кабинет налогоплательщика

Однако существует еще и «Личный кабинет налогоплательщика», в котором вы можете посмотреть, как вам начислен налог, не дожидаясь бумажного уведомления из налоговой. В нем вы увидите, какие налоговые органы какие налоги вам начислили. А также вы можете:

– получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

– контролировать состояние расчетов с бюджетом;

– получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

– оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

– скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц;

– отправлять декларацию по форме 3НДФЛ;

– обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Для того чтобы получить доступ в «личный кабинет», вам необходимо с паспортом и ИНН (хотя бы копией) подойти в любую налоговую инспекцию и получить пароль.

Также вы можете зайти в личный кабинет с паролем от сайта госуслуг. Для этого нужно нажать специальную кнопку «Вход/регистрация с помощью учетной записи портала госуслуг» (см. рисунок 2).

На рисунке 1 вы увидите, как найти эту систему и как она выглядит – «Личный кабинет налогоплательщика». Я лично открыла себе доступ в «Личный кабинет налогоплательщика», чтобы получать налоговые уведомления не по почте, а более оперативно – через Интернет. В «личном кабинете» вы увидите всю информацию о своих налогах (рисунок 3). Об имуществе, которое вам принадлежит, а в разделе «Мои налоги» / «Сведения о доходах» вы можете увидеть информацию о тех организациях, которые за вас отчитались по справкам 2НДФЛ. В закладке «Мое имущество» (рисунок 4) вы можете увидеть все объекты налогообложения с адресами и характеристиками, с датами, когда вы начали владеть этим имуществом. Например, по земельному налогу вы сможете посмотреть кадастровую стоимость вашего земельного участка, по транспортному налогу – параметры автомобиля (количество лошадиных сил, объем двигателя, год выпуска), которые влияют на расчет налога.

В разделе документы налогоплательщика вы сможете увидеть информацию о ваших обращениях. А в разделе «Жизненные ситуации» вы можете увидеть много полезных разделов. Например, как подать декларацию по форме 3НДФЛ, как заявить о льготе или написать заявление на возврат налога. (рисунок 5). Тут же вы увидите самые популярные сервисы на данный момент.

Сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Рекомендуем вам проверить ставки сроки уплаты налога с помощью сервиса сайта www.nalog.ru «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Вы выбираете на указанной странице, какой налог вас интересует, и регион. Для земельного налога необходимо указать муниципалитет, где находится ваш участок. И перед вами откроется страница со ставками и сроками уплаты налога. И тогда вы сможете проверить ставки налога, который вам прислали. А также убедиться, есть ли у вас льготы по уплате налога или нет. Информация о льготах самый распространенный сейчас вопрос. А в этом разделе вы легко сможете найти не только ставки налога, но и льготы – причем и федеральные, и региональные, и местные (см. рисунки 6 и 7).

Получил уведомление о налогах – проверь его!

Неважно, каким способом вы получили налоговое уведомление – лично в налоговой инспекции, в электронном виде через личный кабинет или заказным письмом по почте – проверьте данные, указанные в уведомлении. В документах встречается очень много ошибок!

Дело в том, что с 2015 года некоторые регионы перешли на уплату налога по кадастровой стоимости имущества. В связи с этим было очень много технических проблем. Ведь Россреестр должен был передать информацию в налоговой обо всех объектах недвижимости и их стоимости. Но в базе данных много ошибок и именно поэтому, начиная с прошлой осени почти до нового года, в налоговых инспекциях были огромные очереди. Ошибки не только в расчете налога, но и даже в адресах объектов. В некоторых случаях налог после проверки инспектором уменьшался в 10 раз! Ну, а что говорить о том, что зачастую приходит налог на машину, которая давным-давно продана…

Поэтому, получив уведомление об уплате налога из налогового органа, прежде чем его оплачивать, необходимо ответить себе на следующие вопросы:

– Это мое имущество?

– Все данные указаны верно (адрес, срок владения, доли в праве собственности, кадастровая стоимость)?

– Правильно ли указана ставка налога?

– Есть ли у меня льгота по налогу?

– Мне понятно, как рассчитан налог?

Если у вас нет какой-то информации, к примеру, вы не знаете ставки по налогу либо не знаете, есть ли у вас льгота – то вам необходимо обратиться на сайт nalog.ru в раздел «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Этот раздел вы сможете найти в электронных сервисах сайта (см. рисунки 6 и 7).

Если у вас после изучения этих ресурсов останутся вопросы – вы сможете задать вопрос инспекции через «личный кабинет» или посетив инспекцию, из которой вам прислали налоговое уведомление.

Если у меня есть льгота, то как заявить ее?

Чтобы воспользоваться льготами, вам необходимо сообщить о них. Например, вы – многодетная семья и имеете право на льготу по транспортному налогу. Чтобы воспользоваться льготой, нужно проверить, по какому имуществу и на каких условиях вы можете ею пользоваться?

Шаг 1. Для того чтобы узнать, можете ли вы пользоваться льготой, нужно зайти на сайт nalog.ru и в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» найти интересующий вас налог и регион, удостовериться – положена ли вам льгота или нет (см. рисунки 6 и 7).

Если ответ «да», то переходите к Шагу 2.

Шаг 2. Подготовьте копии подтверждающих льготу документов.

Шаг 3. Отнесите с заявлением о предоставлении льготы (см. статью «Как заполнить заявление на льготу по имущественным налогам») подтверждающие документы в налоговую инспекцию по месту начисления налога. К примеру, если это транспортный налог – то по месту прописки. Если это налог на имущество физических лиц или земельный налог– то по месту нахождения имущества или земли. Заявление и подтверждающие документы вы сможете направить и через личный кабинет налогоплательщика – раздел «Документы налогоплательщика» – «Обращение в свободной форме».

Если налог за прошлый год вам уже прислали в виде налогового уведомления, то к заявлению о предоставлении льготы вы можете написать письмо о пересчете налога. (см. Пример 1).

Пример 1

В Межрайонную ИФНС России №2

по Рязанской области

Иванов Иван Станиславович

ИНН 623400831011

г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 30, кв. 1

тел. 8(903)1111111

заявление.

Прошу пересчитать транспортный налог за 2019 год в связи с тем, что я пользуюсь льготой по транспортному налогу по транспортному средству Хюндай Соната рег. №Р111НО62RUS с 01.11.2017 г. в связи с тем, что транспортное средство принадлежит гражданину, имеющему на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Иванов Иванов И.С.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”