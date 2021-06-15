ИНН можно получить на следующий день

Заполнить заявление на присвоение ИНН и быстро получить готовое свидетельство поможет электронный сервис на сайте ФНС.

Сейчас физлицо с помощью электронного сервиса «Подача заявления физического лица о постановке на учет» может заполнить заявление, выбрать любой налоговый орган для личного посещения с целью получения готового документа, зарегистрировать и отправить заявление в инспекцию.

Заявление в электронной форме обрабатывается быстро, и свидетельство будет готово уже на следующий день, обещают налоговики.

Проверив состояние обработки заявления, по мере его готовности необходимо прийти в выбранную инспекцию и получить свидетельство в бумажном виде.

Добавим: если подавать заявление на бумаге (лично или почтой), то на выдачу свидетельства уходит уже пять дней. Нужно самостоятельно скачать бланк заявления и заполнить его. Посещать налоговиков придется дважды: для подачи заявления и получения свидетельства. К тому же не исключены ошибки при заполнении заявления, что создает неудобства для налогоплательщика.

В случае электронной подачи заявления в инспекцию нужно прийти только за готовым документом.

Напомним, Минфин планирует дать людям возможность получения документа об ИНН через портал госуслуг. Соответствующий проект уже разработан. Заявление по форме 2-2 учет будет подаваться электронно. Налоговая, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

klerk.ru