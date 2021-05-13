Инструменты увеличения экспорта услуг

В настоящее время сфера услуг является одной из самых перспективных, быстро развивающихся отраслей экономики. Она охватывает широкое поле деятельности – от торговли и транспорта до финансирования и страхования. Как же в этом большом потоке конкурентов и информации выделиться именно вам и что нужно сделать для того, чтобы именно вас и ваши услуги захотели купить?

Работая на внутреннем рынке, мы знаем своих конкурентов, знаем, как продавать свои услуги, как продвигать их в Интернете и т.д. Но при выходе на экспорт услуг ситуация сильно меняется и не в вашу пользу. В чем же появляется сложность и как ее преодолеть, не потратив колоссальные бюджеты на продвижение?

Страна экспорта

Невозможно сразу одним предложением объять весь мир – это утопия. Каждая страна имеет свои особенности, свой сформировавшейся рынок, а также проверенных игроков на этом рынке. Но если задаться целью, то всё возможно. Необходимо начать с выбора страны . Как вы можете это сделать? Первый и самый легкий путь – обратиться к профессионалам, которые вам подскажут. Второй путь самостоятельный – вы можете сами посмотреть, кто и где продает подобные вам услуги в Интернете, проанализировать соцсети, съездить на профильные выставки по вашей тематике и лично проанализировать ваших конкурентов. Этот путь будет долгий. Но самостоятельный. Если вы привыкли делать всё сами, то вам надо идти по второму пути, если же вы хотите сэкономить время и деньги, то закажите маркетинговое исследование у профессионалов, работающих в сфере международного бизнеса.

Обычаи и особенности выбранной страны

При выходе на экспорт в ту или иную страну, вам необходимо учитывать культурно-исторические и религиозные особенности рынка. Делая свои предложения или рекламу, надо опираться на эти особенности, чтобы не нанести оскорбление или не обидеть кого-то в силу незнания каких-то особенностей и менталитета.

Соцсети

В каждой стране свои популярные соцсети и мессенджеры. Если это Китай, то используйте WeChat или QQ, в Арабских странах самая популярная соцсеть – Facebook, в постсоветском пространстве – Инстаграм. Зная популярные сети в той или иной стране, вы смело можете регистрировать свой аккаунт, но помните, что писать контент нужно как минимум на английском языке, а еще лучше – на языке страны экспорта.

Личные встречи на выставках

Лучше всего работают личные встречи, при которых вы можете произвести хорошее впечатление на вашего потенциального клиента. Чтобы это произошло, вернитесь ко второму пункту нашей рекомендации и изучите особенности и менталитет той страны, где вы ищите себе потенциальных покупателей. Приведу примеры: в странах Арабского залива вас должны знать лично. Никакие КП, рассказы по телефону не сработают так, как личная встреча. Наша компания регулярно берет обратную связь от клиентов при выходе на тот или иной рынок. И знаете, какой самый частый ответ на вопрос, почему вам не нравится наше предложение? «Мы вас лично не знаем!». То есть дело не в цене, как думают многие, не в мнимом качестве, а именно в отсутствии личного общения. Если вы готовы, то участие в выставках должно быть регулярное, а еще лучше – если вы, помимо выставки, потом прилетите еще и на дополнительные переговоры. В этом случае ваши шансы заключить контракт увеличатся во много раз!

Действуйте, а мы всегда готовы вам помочь.

Алена Тавинцева

генеральный директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

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