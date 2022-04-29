ИП может узнать про свою статотчетность на сайте Росстата. Нужен только ИНН

Отчетов в Росстат – великое множество, но сдавать надо только некоторые из них. Какие именно – надо узнавать в специальном сервисе на сайте Росстата.

Чтобы узнать отчеты, которые вам необходимо сдать, нужно зайти на сайт Росстата в раздел Респондентам / Индивидуальный перечень форм по ИНН / ОГРН (ОГРНИП) / ОКПО, смотрите на рисунке ниже.

Чтобы узнать, какие отчеты предстоит сдать, нужно вбить один из требуемых реквизитов – не обязательно указывать все реквизиты! И после выпадет перечень, нужно ли что-то сдавать. Нужно только прокрутить колесико мышки вниз. Смотрите рисунок в конце статьи.

Специалисты советуют периодически проверять, не появилось ли каких обязательных отчетов.

Этот же сервис формирует уведомление с кодами, в том числе ОКПО (письмо о кодах статистики).

klerk.ru