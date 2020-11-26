Исключение организации из ЕГРЮЛ как способ ликвидации юрлица

Сегодня часто встречается ситуация, когда при проверке сведений о себе или партнере в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) оказывается, что организация исключена из реестра, то есть ее нет. Проще говоря, это означает, что такая организация не может быть субъектом хозяйственной деятельности.

Органы ФНС рьяно взялись за этот вопрос и почти полностью зачистили реестр от «мертвых» организаций. Для одних учредителей исключение организации из реестра – хорошее решение вопроса о ликвидации компании, для других – полная неожиданность.

Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (ст. 21.1.) предоставляет право ФНС РФ исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ в случаях:

а) невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей (участников);

б) наличия в Едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

в) если юридическое лицо недействующее.

Исключение из реестра по пункту «а» происходит, как правило, когда начата процедура ликвидации или банкротства, и она не может быть завершена из-за отсутствия финансирования.

Исключение из реестра по пункту «б» чаще всего происходит из-за неподтверждения адреса местонахождения юридического лица.

Исключение из реестра по пункту «в» происходит, когда юридическое лицо в течение последних 12 месяцев, предшествующих моменту принятия ФНС соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету.

Процедура исключения такова. Сначала ФНС принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Данное решение, во-первых, публикуется в журнале «Вестник государственной регистрации» (вся информация есть на сайте журнала), во-вторых, такое решение указывается в ЕГРЮЛ.

Не ранее истечения трех месяцев с момента опубликования решения о предстоящем исключении ФНС принимает решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ и вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ.

Как не оказаться в списке исключенных

Для того чтобы вы неожиданно не обнаружили вашу организацию исключенной из ЕГРЮЛ, нужно периодически проверять реестр. Чаще всего исключение происходит из-за отсутствия организации по месту нахождения. Это совершенно не значит, что организация отсутствует по адресу, внесенному в реестр, но ФНС посчитала ее отсутствующей.

Здесь будет уместно упомянуть о том, что ООО «Юридическая группа «Аппель» оказывает услуги по предоставлению юридических адресов с их обслуживанием (подробности на сайте).

Что же делать, если в ЕГРЮЛ есть запись о предстоящем исключении, но организация пока не исключена?

Заинтересованное лицо вправе направить в ФНС письменное возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ. Такое возражение имеет утвержденную форму, за составлением возражения лучше обратиться к юристам.

Кстати, такие возражения направляют не только заинтересованные в работе организации учредители и директора, но и кредиторы. Если у организации есть долг, и должника хотят исключить из реестра, кредитору нужно направлять возражения. В таком случае исключения из реестра не будет (п. 4 ст. 21.1. ФЗ №129-ФЗ от 08.08.2001 г.).

Хорошо, когда предстоящее исключение обнаружено вовремя. А что делать, если организацию уже исключили?

Статьей 22 Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ предусмотрен только один способ – обжалование решения ФНС об исключении организации из реестра. Жалоба подается в ФНС. На практике ФНС может отменить свое решение об исключении, особенно когда оно исходит от учредителей и директоров компаний. Сложнее с кредиторами. Последняя арбитражная практика по искам кредиторов о признании недействительным решения налогового органа и о восстановлении в ЕГРЮЛ исключенной организации складывается не в пользу кредиторов. Суды ссылаются на то, что нарушения прав и законных интересов кредиторов недостаточно. Необходимо, чтобы кредитор после опубликования решения ФНС о предстоящем исключении подал возражения на предстоящее исключение.

Так что отслеживайте должников.

Можно ли уйти от ответственности по долгам?

Хочу отметить, что владельцы исключенных из реестра организаций считают такой способ ликвидации юрлица очень удачным, так как он не несет затрат и, как думают владельцы, решают вопрос с кредиторами.

Это не так. Кредиторы могут защитить свои права двумя способами.

Первый. Если у ликвидированного юридического лица есть имущество, заинтересованное лицо или ФНС вправе обратиться в суд с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди лиц, имеющих на это право (ст. 64 ГК РФ). Суд данное имущество распределит. Основанием перехода права собственности на имущество ликвидированного юрлица будет судебное решение.

Второй. Кредитор может привлечь учредителей и директора ликвидированного юрлица к внебанкротной совместной ответственности (ст. 53.1. ГК РФ). Для этого нужно подать иск в суд и доказать, что лица, управлявшие ликвидированной организацией, действовали недобросовестно и неразумно. При всей кажущейся сложно доказывания таких вопросов арбитражная практика по делам о банкротстве содержит массу определений недобросовестности и неразумности. Можно пользоваться по аналогии.

Исключение ИП из ЕГРИП

С 1 сентября 2020 года к ИП также применяется порядок исключениях из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

Процедура та же, что и с юридическим лицами. Сначала ФНС принимает решение о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП и публикует данное решение, вносит запись в реестр.

Когда предприниматель считается недействующим?

– Если он в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, или истекли 15 месяцев с даты окончания действия патента;

– при этом индивидуальный предприниматель имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

По истечении не ранее одного месяца с момента внесения в реестр решения о предстоящем исключении недействующего индивидуального предпринимателя из ЕГРИП ФНС исключает ИП из реестра.

Процедура представления возражений та же, что у и юридических лиц. При исключении предпринимателя из реестра применяется процедура обжалования. Если предприниматель из реестра исключен, но имеет долги, кредитор вправе предъявить к предпринимателю иск как к физическому лицу.

Так что отслеживайте записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП!

Галина Анатольевна Елисеева

арбитражный юрист

директор ООО «Юридическая группа «Аппель»

сайт: елисеева.рус

тел. (4912) 99-33-11