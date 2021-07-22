Использование материнского капитала

Одним из последних значимых событий в жилищной сфере стало расширение программы материнского капитала на семьи с первенцем. По инициативе Президента Российской Федерации с 1 января 2020 года каждая семья при рождении первого ребенка получает 483 тыс. рублей, при рождении второго – еще почти 156 тысяч.

*Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

Отличная программа, которая позволила тысячам семей приобрести в собственность жилье и/или значительно снизить кредитную нагрузку.

Но так ли просто и легко конвертировать материнский капитал в квадратные метры? Есть ли юридические тонкости, которые надо учесть при приобретении жилья за материнский капитал и как потом продать купленную с помощью субсидии недвижимость?

Разберем топ-5 важных моментов при покупке жилья.

Если вы задумали приобрести квартиру на вторичном рынке, обязательно озвучьте это собственнику, иначе вас могут ожидать неприятные последствия, вплоть до потери задатка/аванса, из-за неправильного понимания сроков поступления денежных средств в полном объеме.

Случай из практики.

Ирина и Евгений снимали квартиру три года, с момента рождения второго ребенка, после того, как приняли решение переехать от родителей. Исправно откладывали часть дохода на приобретение квартиры, принципиально не хотели брать ипотеку. Квартиру тоже искали самостоятельно. Наконец, накопив нужную сумму и прибавив к ней материнский капитал, нашли подходящий вариант. Передали задаток, указав, что расчеты будут полностью из собственных средств. Хозяин квартиры сделал хорошую скидку, так как деньги были нужны срочно на оплату забронированной новостройки. Только при подготовке квартиры к продаже Ирина и Евгений узнали, что материнский капитал переводится новому собственнику не сразу, а через определенное время. Неприятности не заставили себя долго ждать. Собственнику грозили большие штрафные санкции со стороны Застройщика, и так как у него в запасе были еще клиенты с ипотекой, Ирина и Евгений не смогли выполнить обязательства своевременно, и едва не лишились задатка в 50 тысяч рублей. Вернуть задаток и уладить вопросы по предварительному договору помогла компания, в которую они обратились за подбором, дабы не попасть в трудную ситуацию снова.

Обязательно уточните точную сумму средств по материнскому капиталу по состоянию на текущую дату. Размер материнского капитала ежегодно индексируется, поэтому, если вы не хотите остаться с небольшой неиспользованной суммой, закажите документ, например, через сервис Госуслуг..

* по данным ПФР сумма материнского капитала составляет сейчас 483 881 руб. 83 коп. для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным после 2020 года плюс 155 550 руб. 00 коп., если в семье появляется еще один ребенок.

Позаботьтесь о правильном составлении договора купли-продажи, важным пунктом которого будет являться безналичный способ перечисления средств материнского капитала.

Не забудьте выделить доли на детей во исполнение обязательств по целевому использованию средств. Жилое помещение, приобретенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, должно быть оформлено в общую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению.

Распределяйте доли из принципа необходимой достаточности. Не стоит делить поровну квартиру стоимостью 4 млн рублей на всех членов семьи в равных долях, достаточно будет рассчитать необходимый минимум, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой невозможности улучшения условий для несовершеннолетних.

Рассмотрим пример.

У вас квартира 60 кв. м, которая стоит 4 млн рублей. Вы вложили в нее материнский капитал в размере 450 тысяч, это 11,25% от стоимости квартиры. Остальные средства были вашими и в разделе не участвуют. У вас четыре члена семьи, то есть каждому нужно выделить долю: 11,25% : 4 = 2,8%. Или, если считать в метрах от общей площади квартиры, то 1,68 кв. м. Соответственно, вы выделяете каждому минимум по 1,68 кв. м.

В соглашении о выделении долей это число нужно написать в долях. Чтобы не заниматься сложными вычислениями, число можно округлить. Например, для квартиры 60 кв. м один метр в долях – это 1/60. Нам нужно выделить не меньше 1,68 кв. м, поэтому округляем до двух метров – в долях это 2/60 или 1/30. Указываем в соглашении, что обоим детям по 1/30, каждому из супругов тоже по 1/30, а 26/30 остается, например, в совместной собственности.

Также важно знать, что с 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в «личный кабинет» владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в без заявительном порядке. Это поможет существенно сэкономить ваше время.

А сама программа материнского капитала действует до конца 2026 года – пользуйтесь прекрасной возможностью и будьте подкованы в нюансах!

Ольга Котова

директор ООО “Рязань-Этажи”

o.s.kotova@delo62.ru

+7 (910) 507-12-39