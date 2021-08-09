Как и куда платить налоги и сдавать отчеты, если фирма переехала

Переезд компании – головная боль для бухгалтера. Разберем, куда сдавать отчетность и платить налоги после смены юридического адреса.

Базовый принцип уплаты налогов и сдачи отчетов

Главная контрольная точка для бухгалтера при переезде фирмы – дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом адресе:

– до этой даты фирма состоит на учете по старому адресу;

– со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ – уже по-новому.

Важно: это правило применяют несмотря на тот факт, что по закону у старой налоговой инспекции есть пять дней на передачу дела налогоплательщика в новую ИФНС.

Таким образом, платить налоги (включая авансовые платежи) и сдавать отчетность в новую ИФНС нужно со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Проконтролировать дату просто. Достаточно заказать свежую выписку на портале налоговой службы.

Однако порядок заполнения и подачи отчетности и уплаты некоторых налогов после переезда фирмы имеет нюансы. Разберем их подробнее.

НДС и налог на прибыль

При уплате НДС работает базовый принцип. То есть начиная с даты, когда в ЕГРЮЛ зафиксированы изменения, перечисление налога нужно производить в новую ИФНС. А ОКТМО в платежках указывать по новому адресу организации.

Аналогичная ситуация с налогом на прибыль: юрлица (в том числе с обособленными подразделениями) уплачивают авансовые платежи и сам налог, зачисляемый в федеральный бюджет, по месту нахождения головной организации. А платежи, зачисляемые в региональные бюджеты – по месту нахождения головной организации и каждого ее ОП.

Отметим общий момент для всех форм отчетности: после внесения изменений в ЕГРЮЛ в них указывают КПП, который присвоила организации новая ИФНС по месту нахождения. Период отчетности значения не имеет. То есть даже если организация отчитывается за прошлые периоды (еще до переезда), нужно указывать новый КПП.

При подаче отчетности по НДС и налогу на прибыль в новую ИФНС также указывают новый ОКТМО (по новому адресу). Декларации сдаются в одном комплекте. То есть формировать два комплекта отчетности с разными кодами ОКТМО, разделяя сведения на периоды «до переезда» и «после» не нужно.

Единый налог по УСН

Авансовые платежи и сам налог по УСН уплачиваются по общему принципу.

При заполнении декларации, а именно раздела 1.1. или 1.2. (в зависимости от объекта налогообложения) важно учитывать требования, которые изложены в приказе ФНС от 25.12.2020 г. №ЕД-7-3/958@: в случае смены местонахождения юрлица в течение года в строках 010, 030, 060, 090 нужно указывать код ОКТМО, по которому были перечислены авансовые платежи и налог по итогам года.

Налог на имущество

В общем случае уплата авансовых платежей и налога на имущество производится по месту нахождения юрлица. То есть снова применяется базовый принцип.

Но из этого правила есть исключения:

Когда в качестве налоговой базы выступает кадастровая стоимость объекта. Когда объект находится вне места нахождения организации или ее ОП, имеющих отдельный баланс.

В обоих указанных случаях уплата налога (авансовых платежей) производится по месту нахождения объекта.

Когда объект находится по адресу ОП и числится на его отдельном балансе.

В этом случае уплата налога (авансовых платежей) производится по месту нахождения ОП. То есть, если объект попадает под перечисленные исключения, то переезд организации (в том числе имеющей ОП) на порядок внесения платежей и подачи деклараций никак не повлияет.

В общем случае порядок сдачи декларации – стандартный: после переезда декларация сдается в новую ИФНС с указанием ОКТМО по новому адресу.

НДФЛ

При уплате НДФЛ организацией – налоговым агентом также действует базовый принцип.

Однако порядок представления отчетности будет немного другим. Этот порядок подробно изложен в письме ФНС от 27.12.2016 г. №БС-4-11/25114@. Если фирма сменила место нахождения в течение года, то по итогам отчетного периода, в котором произошел переезд, в налоговый орган по новому месту нахождения подается два комплекта формы 6НДФЛ:

комплект со старым ОКТМО, который содержит сведения с начала отчетного периода и до даты внесения изменений в ЕГРЮЛ;

комплект с новым ОКТМО, который содержит сведения с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ до конца отчетного периода.

При этом в справках по форме 2НДФЛ и расчете по форме 6НДФЛ указывается новый КПП организации, присвоенный налоговым органом по новому месту нахождения. При этом отчитываться подобным образом юрлицу придется до окончания налогового периода, ведь форма заполняется нарастающим итогом.

Например: если фирма переехала в мае, то ей придется сдавать по два комплекта отчетности по итогам полугодия, 9 месяцев и года.

Страховые взносы

В случае страховых взносов действует базовый принцип и по их уплате, и по представлению отчетности.

То есть сдавать два комплекта отчетов не нужно. После регистрации изменений в ЕГРЮЛ расчет по страховым взносам представляется в новую ИФНС с указанием нового кода ОКТМО.

Уточненки

Если после переезда юрлицу понадобилось сдать уточненную отчетность, то эту отчетность подают уже в новую инспекцию. При этом отчетный период, за который представляются уточнения – не важен. Но ОКТМО в уточненной отчетности нужно указать тот, который был отражен в первичном отчете.

Важно: ИФНС не вправе отказать в приеме декларации с ошибочным ОКТМО. А если компания указала неправильный КПП или ОКТМО в платежке, то это не препятствует поступлению налога в бюджет, и наказать налогоплательщика за эту ошибку нельзя. Однако платеж нужно будет уточнить путем подачи заявления в налоговую службу.

Взносы на травматизм

Зарегистрировав смену адреса организации в ЕГРЮЛ, ФНС в течение пяти рабочих дней обязана известить фонды.

Затем фонды самостоятельно передают сведения об организации в свои отделения.

Регистрационный номер страхователя в ФСС при переезде не меняется. А вот код подчиненности юрлицу присвоят новый. Фонд самостоятельно проинформирует страхователя о снятии с учета в одном отделении и постановке на учет в другом (по электронному адресу, если он был указан при регистрации или почте).

Уплату взносов на травматизм и подачу отчета 4-ФСС нужно производить в то отделение, в котором на дату уплаты взноса (сдачи отчетности) организация состоит на учете. Проконтролировать дату постановки на учет, если уведомление из фонда еще не поступило, можно по выписке из ЕГРЮЛ.

Отчетность в ПФР

В отличие от ФСС, при смене отделения Пенсионного фонда номер страхователя меняется. Но общий порядок сдачи отчетности аналогичен. Сдавать формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД нужно в то отделение, в котором организация состоит на учете на дату сдачи отчетности.

СЗВ-СТАЖ сдается по общему правилу: одним комплектом, нарастающим итогом с начала года, с новым регистрационным номером.

Источник: компания «Такском»