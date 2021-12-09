Как инвесторам снизить налоги по акциям за 2021 год

Подходит к концу 2021 год. Многие инвесторы, которые пришли на рынок в 2020-2021 гг., заработали прибыль. И тема налогов актуальна, как никогда.

При этом в начале 2020 года на Московской бирже было зарегистрировано 4 млн инвесторов, по итогам октября 2021-го нас уже более 15 млн человек. А это значит, что большинство инвесторов сталкиваются с этим вопросом впервые.

Кто не первый год на рынке пост тоже будет полезен. В нем я расскажу, как же снизить налоги в 2021 году.

Оптимизация налогообложения: что можно сделать в конце года?

Этот способ подойдет вам, если у вас:

Есть зафиксированная прибыль внутри года. Когда акции с прибылью уже проданы. Есть акции, по которым убыток свыше 5% (цена покупки выше текущей рыночной цены).

Как посмотреть свою прибыль по итогам года?

Для этого нужно заказать у брокера налоговый отчет. И там вы увидите свою налогооблагаемую базу. Именно с нее вы и платите 13% от прибыли на фондовом рынке. При этом тут нужна только база по сделкам. Налогооблагаемую базу по дивидендам и купонам так не снизить. Рассмотрим это способ на примере ниже:

В таблице показано, что в вашем портфеле есть 4 акции, где выделена акция, которую вы уже продали и зафиксировали прибыль в размере 25 тыс. рублей.

Также есть три открытые позиции, по которым у вас -15 тыс. руб., +20 тыс. руб. и -1,25 тыс. руб. соответственно.

Ваша налогооблагаемая база составляет 25 тыс. руб. Ее также уменьшают брокерские комиссии (не забывайте), но для примера это не принципиально.

Что же можно сделать? Продать акцию №2. И купить ее снова. Зачем это и что тогда произойдет?

Вы зафиксируете убыток по акции №2, и этот убыток уменьшит вашу налогооблагаемую базу с 25 тыс. руб. до 10 тыс. руб. (как раз на величину убытка в 15 тыс. руб.). И ваши налоги за год составят не 3,25 тыс. руб., а 1,3 тыс. руб.

Далее вы сразу покупаете бумагу снова. И возвращаете ее себе обратно в портфель. Всё!

Ваш портфель не изменился. Вы, как и прежде, владеете компаниями, которыми и владели. В том же количестве акций. А налог за 2021 год вы сократили.

И как минимум перенесли его оплату на год. А может быть и больше.

Этот способ подходит для тех, у кого брокерский счет. Если бумаги куплены на ИИС, то такие действия там не нужны.

Очень важно! Такие действия можно сделать до 28.12.2021 г. Делать их 29.12.2021 г. будет поздно, так как на бирже работает режим торгов Т+2.

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Сергей Панфилло

финансовый консультант,

квалифицированный инвестор,

совладелец “Клуба Правильных Инвесторов”

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