Как ИП на УСН стать самозанятым

Некоторые ИП задумались о переходе на новый режим налогообложения – «налог на профессиональный доход». Расскажем, как это сделать.

Самозанятые

С 1 июля 2020 года практически во всех регионах страны физические лица могут применять новый режим налогообложения – «налог на профессиональный доход», или стать самозанятыми. Подробно о том, что это за режим, мы писали в №6 нашей газеты. Коротко напомним.

Налог на профессиональный доход веден законом от 27.11.2018 г. №422-ФЗ.

Самозанятый гражданин – это физическое лицо (а также ИП, выбравший новый режим налогообложения), которое получает доход от использования имущества или от своей деятельности, в рамках которой не имеет работодателя и не привлекает работников по трудовым договорам.

Регистрация происходит в личном кабинете через смартфон. Необходимо иметь доступ к Порталу госуслуг или в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте nalog.ru.

Ограничения по доходам – 2,4 млн рублей в год.

Сумма налога 6% при поступлениях от юридических лиц и 4% при поступлениях от физических лиц. Сумма налога уменьшается на необлагаемый минимум в размере 10 000 рублей.

Отчетность подавать не нужно. Налог платится автоматически через приложение до 12-го числа следующего месяца.

Кассовый аппарат покупать также не нужно. Чек формируется через приложение и отправляется покупателю, если он нужен ему.

Обязательные страховые взносы, как у ИП, не платятся.

Многие предприниматели заинтересовались использованием этого режима и многие задумались: а может, все-таки стать самозанятыми? Ведь можно иметь статус ИП и платить налог как самозанятый. При этом страховые взносы (самый большой минус именно статуса ИП из-за большого размера страховых взносов) можно не платить.

ИП как самозанятый

ФНС выпустила письмо от 26.12.2018 г. №СД-4-3/25577@, в котором разъяснила процедуру перехода действующих ИП на новый налоговый режим «налог на профессиональный доход» (далее – НПД).

Согласно части 3 статьи 15 Закона №422-ФЗ ИП на УСН, ЕСХН, ЕНВД при условии соблюдения требований, установленных для применения налогоплательщиками НПД, вправе отказаться от применения спецрежимов и перейти на налог на профессиональный доход в соответствии с указанным законом.

Как перейти на НПД

ИП обязан в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД направить в налоговый орган по месту жительства (по месту ведения предпринимательской деятельности) уведомление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. В этом случае налогоплательщик считается прекратившим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

То есть сначала ИП через мобильное приложение «Мой налог» должен зарегистрироваться в качестве плательщика НПД, а потом в течение 1 месяца успеть сдать уведомление с отказом от УСН (ЕСХН, ЕНВД).

Что будет, если вы не успеете уложиться в 1 месяц? Тогда ваша регистрация плательщика НПД аннулируется.

Как уйти с УСН

Для уведомления налогового органа о прекращении применения указанных специальных налоговых режимов ФНС рекомендует применять следующие формы:

– форма 26.2-8 (КНД 1150024) для плательщиков УСН;

– форма 26.1-7 (КНД 1150027) для плательщиков ЕСХН;

– форма ЕНВД-4 (КНД 1112017) для плательщиков ЕНВД.

Как вернуться обратно

Лица, утратившие право на применение налога на профессиональный доход (например, при приеме сотрудников на работу, превышении лимита доходов в 2,4 млн рублей), вправе уведомить налоговый орган о переходе на УСН или ЕСХН или подать заявление о постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД в течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД.

В этом случае ИП признается перешедшим на УСН, ЕСХН или ЕНВД с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Для перехода ИП с НПД на спецрежим применяются действующие в настоящее время формы.

Для перехода на УСН – форма 26.2-1 (КНД 1150001).

В уведомлении надо указать код признака налогоплательщика «3» – ИП, переходящие с иных режимов налогообложения. В поле «переходит на упрощенную систему налогообложения __, где 1 – с 1 января 20__ года» указать «1» и год перехода на УСН.

Сведения о полученных доходах за 9 месяцев года подачи уведомления, а также об остаточной стоимости ОС на 1 октября года подачи уведомления не заполнять.

Для перехода на ЕСХН – форма 26.1-1 (КНД 1150007).

В уведомлении надо указать код признака налогоплательщика «3» – ИП, переходящие с иных режимов налогообложения. В поле «переходит на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей __, где 1 – с 1 января 20__ года» указывает «1» и год перехода на ЕСХН.

Сведения о доле доходов от реализации произведенной сельхозпродукции не указываются.

Для перехода на ЕНВД – форма ЕНВД-2 (КНД 1112012).

Что на практике

Уже с первых дней января некоторые ИП изъявили желание поменять УСН на новый режим.

Читатели форума сайта klerk.ru в теме «Переход ИП на НПД – вопросы» делятся своим практическим опытом.

«Только что общался со специалистом коллцентра ФНС. Если вы ИП на УСН и хотите перейти на НПД без закрытия ИП, то надо сперва зарегистрироваться как самозанятый «физик» через приложение «Мой налог». Затем в течение месяца подать заявление в свою налоговую по форме КНД 1150024 о прекращении УСН. Тогда статус ИП сохраняется, система налогообложения поменяется на НПД. При этом, ни через личный кабинет ИП, ни напрямую через налоговую регистрация самозанятого невозможна, только через портал «Мой налог» на сайте ФНС», – Dalton.

Некоторые уже перешли на НПД, но столкнулись со стеной непонимания в местной налоговой. Налоговики почему-то решили, что для перехода на НПД заявление об отказе от УСН надо было подать до 31 декабря, хотя в законе такого требования не содержится.

«Перешла с 1-го января через приложение «Мой налог». Сегодня ходила в налоговую, чтобы отдать уведомление о том, что прекращено применение УСН с 1-го же января. Там мне заявили, что я обязана была подать уведомление до 31-го декабря. Я отвечаю: «Нет, я в течение месяца после перехода на НПД могу подать уведомление». Документ приняли, но сказали, что всё на усмотрение налогового инспектора. Надеюсь, что в ближайшем будущем разберутся, ведь этот налоговый режим новый для всех – для нас, для налогоплательщиков и для налоговых инспекторов», – Аноним.

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