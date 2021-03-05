Как изменить кадастровую стоимость

Институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей подготовлена памятка для предпринимателей по вопросам оспаривания государственной кадастровой оценки

В 2019-2020 годах в большинстве регионов прошла государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, по итогам которой была определена их новая кадастровая стоимость.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости напрямую влияет на условия ведения предпринимательской деятельности, являясь базой для расчета сумм имущественных налогов, в отношении объектов государственной и муниципального имущества – арендных и выкупных платежей.

Анализ судебной практики показывает, что дела об оспаривании кадастровой стоимости традиционно в числе лидеров. Согласно данным ГАС «Правосудие» только в период с января по август 2020 года в судах было инициировано 12 604 спора о величине кадастровой стоимости, внесенной с государственный кадастр недвижимости, в отношении более 21 тыс. объектов недвижимости. 99%указанных дел – по вопросу установления кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере его рыночной.

Опыт работы с жалобами предпринимателей по вопросам установления кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества показывает, что зачастую предприниматели не знают о закрепленных в законодательстве внесудебных механизмах корректировки кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе еще на этапах подготовки к их государственной кадастровой оценке и до утверждения ее результатов.

В 2020 году институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области принял участие в работе рабочей группы Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам установления кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. Результатом работы стала разработка Памятки для субъектов предпринимательской деятельности – правообладателей объектов недвижимости.

Основная цель разработанной памятки – проинформировать предпринимателей – правообладателей объектов недвижимости о доступных способах защиты своих прав и законных интересов на разных этапах определения кадастровой стоимости указанных объектов.

Памятка содержит подразделы с подробными разъяснениями:

– порядка внесения изменений в публичные реестры об изменении параметров объектов недвижимости;

– порядка подачи заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

– возможности и порядке корректировки сведений по объектам недвижимости при подготовке проектов отчетов о результатах государственной кадастровой оценки;

– порядка внесудебного обжалования результатов государственной кадастровой оценки (в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости)

Памятка размещена на официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области ombudsmanbiz.ryazangov.ru в разделе «Материалы для бизнеса».

Мы публикуем наиболее популярную часть памятки

ПАМЯТКА

о порядке подачи заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Нормативные правовые акты, которые определяют процедуру

Статья 21 Федерального закона от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 г. №П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».

Кто может подать заявление об исправлении ошибок

– любые юридические и физические лица, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают их права или обязанности;

– органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Куда подаем заявление об исправлении ошибок

В государственное бюджетное учреждение (ГБУ), проводящее государственную кадастровую оценку на территории субъекта Российской Федерации.

Как подаем документы

Заявление об исправлении ошибок подается одним из способов:

– в ГБУ;

– многофункциональный центр;

– лично;

– регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

– через сеть Интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг.

Обратите внимание!

Заявление составляется в отношении одного или нескольких объектов недвижимости. В заявлении на бумажном носителе каждый лист заверяется собственноручной подписью заявителя. Заявление в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению прилагаем :

– документы, подтверждающие наличие указанных ошибок (по желанию заявителя);

– к заявлению могут быть приложены иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.

Обратите внимание!

Заявление подается строго по форме и в соответствии с требованиями к заполнению заявления, утвержденными приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 г. №П/0286.

Сроки рассмотрения заявлений об исправлении ошибок

В течение тридцати календарных дней со дня его поступления в ГБУ.

Каковы результаты рассмотрения заявления об исправлении ошибок

По итогам ГБУ принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

Важно:

В случае принятия решения об удовлетворении заявления об исправлении ошибок и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, ГБУ обязано проверить, допущена ли выявленная ошибка в отношении иных объектов недвижимости, в том числе соседних, смежных, однотипных. При выявлении соответствующих ошибок кадастровая стоимость таких объектов недвижимости также пересчитывается.

По итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, ГБУ самостоятельно направляет акт об определении кадастровой стоимости в орган регистрации прав для внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН.

Что делать, если ГБУ приняло решение об отказе в исправлении ошибок

Решение бюджетного учреждения, принятое по итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть оспорено в суде в порядке административного судопроизводства.

В случае принятия судом решения о признании решения об отказе в исправлении ошибок незаконным бюджетное учреждение обеспечивает исправление таких ошибок в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Пошаговая инструкция о порядке подачи заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости:

– Подаем заявление об исправлении ошибок в ГБУ лично, почтовым отправлением или через сеть Интернет.

– К заявлению, заполненному по установленной форме, прилагаем документы, подтверждающие наличие указанных ошибок и иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости (по желанию заявителя).

– ГБУ рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение тридцати календарных дней со дня его поступления.

– По итогам рассмотрения заявления ГБУ принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

– Если ГБУ принимает решение об отказе в исправлении ошибок, то можно оспорить это решение в суде в порядке административного судопроизводства.

Максим Майоров

начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области аппарата правительства Рязанской области