Как мотивировать сотрудников приносить прибыль

Уровень прибыли во многом определяет успешное развитие компании.

Тенденция №1 в улучшении финансовых показателей бизнеса с минимальными затратами – управление вовлеченностью сотрудников. Владельцы бизнеса часто не задумываются об этом, а если и задумываются, то не понимают, как обеспечить вовлечение.

Самое сложное здесь – построить такую систему мотивации, которая одновременно позволит подчиненным зарабатывать и развиваться, а компании добиваться успеха.

Помимо денежного вознаграждения, работник должен иметь возможность карьерного роста, он должен доверять руководству, чувствовать себя ценным и нужным в коллективе. А для этого необходимо поощрять сотрудников, проводить корпоративные мероприятия, дополнительные тренинги.

При правильной мотивации повышается не только производительность труда, но и изменяется отношение работников к труду, что также влияет на прибыльность компании.

Среди хорошо зарекомендовавших себя на практике способов повышения мотивации стоит выделить следующие:

– перспективность работы и возможность карьерного роста.

Чтобы сохранить в компании лучших людей, предоставьте им возможность профессионального и карьерного роста.

– индивидуальное поощрение.

В качестве поощрения за результативную работу подарите подчиненному билеты в театр или предоставьте внеплановый выходной день. Вернувшись, сотрудник с удвоенной энергией возьмется за дело.

– похвала.

Правильная похвала воодушевляет и настраивает на новые достижения. Чтобы публично выразить благодарность сотруднику, можно использовать корпоративный чат. К тому же вы замотивируете других членов коллектива следовать примеру коллеги.

– мотивация знаниями.

Направляйте сотрудников, которые добились значительных результатов в работе и обладают потенциалом, на тренинги, семинары, конференции и дополнительное обучение.

– корпоративные мероприятия.

Отдавайте предпочтение не чисто развлекательным корпоративам, посещаемость которых ежегодно снижается, а мероприятиям, способствующим сплочению коллектива и развитию сотрудников.

Например, в «Клубе Правильных Инвесторов» мы проводим корпоративный игровой тренинг «Денежный поток». Тренинг способствует повышению уровня финансовой грамотности, мотивирует сотрудников работать активнее и зарабатывать больше, что приводит к повышению производительности труда и увеличению прибыли компании. В игровом процессе участники учатся выстраивать эффективное командное взаимодействие.

Организовав данный тренинг для своих коллег, вы проявите заботу не только об их настоящем, но и будущем. Вы не сможете продолжать обеспечивать сотрудников после выхода на пенсию, но сможете «дать удочку» коллегам, чтобы они сами обеспечили себе достойный уровень жизни.

Узнать подробнее и записаться на игровой тренинг можно на сайте clubpravinvest.ru и по телефону 8 (915) 615-22-56.

Андрей Матвеев

Финансовый консультант, квалифицированный инвестор, руководитель и совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

Эл.почта: ClubPravInvest@gmail.com

ClubPravInvest.ru

телефон: 8-915-615-22-56