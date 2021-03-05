Как начать продавать в ОАЭ

Главным экономическим и политическим объединением на Ближнем Востоке является Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), куда входит шесть стран: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Из ЕАЭС в страны Персидского залива в основном экспортируется сельскохозяйственная продукция и продукты питания.

Только в ОАЭ за последние 5 лет сектор продуктов питания увеличился почти вдвое. И необходимо уже занимать места на этом рынке.

Один из способов выхода на Ближний Восток – выставка Gulfood, которая ежегодно проходит в Дубае в феврале. Мы уже второй год подряд будем принимать в ней участие, за что особая благодарность Центру экспорта Рязанской области.

Для того чтобы выставка прошла успешно, к ней нужно основательно готовиться и знать всю информацию.

Необходимо учитывать, что большинство продуктов питания должны соответствовать стандарту «халал» и международным нормам пищевой безопасности.

Например, только считанные компании имеют официальное право на экспорт мяса в ОАЭ. На данный момент Эмираты сильно зависят от импорта с международных рынков, таких как Австралия, Индия, Новая Зеландия, Сомали и Оман. Мы надеемся, что в этом списке окажется и Россия.

Какие документы нужны для экспорта продуктов питания в ОАЭ?

1️. Сертификат происхождения (для всех товаров). Его можно получить в торгово-промышленной палате вашего региона.

2️. Инвойс, счет-фактура, упаковочный лист (для всех товаров). Все эти документы оформляет экспортер.

3️. Сертификат HALAL (для поставок мяса и мясной продукции требуется всегда).

Последний сертификат является самым важным при поставке продуктов питания, особенно при поставке мясной продукции. Как вы понимаете, все страны союза являются мусульманскими, поэтому требования госорганов именно к этому сертификату очень высокие.

Многие ошибочно полагают, что подойдет любой сертификат HALAL, который можно получить на территории РФ. Однако это единственный сертификат, который требует вовлечения государственных органов не только в стране экспортера, но и в одной из стран ССАГПЗ.

В Объединенных Арабских Эмиратах существует один орган по стандартизации – Управление по стандартизации и метрологии Эмиратов (ESMA). Государственные органы ОАЭ признают именно те сертификаты HALAL, которые выданы компаниями, прошедшими аккредитацию подтвержденными организациями ESMA по выдаче сертификатов HALAL. Список организаций, имеющих право выдавать аккредитацию компаниям (например, исламским центрам), у которых производители и поставщики услуг по убою животных должны получить сертификат, вы можете посмотреть по ссылке.

К сожалению, России пока в этом списке нет, зато есть Белорусский государственный центр аккредитации. Главной причиной отсутствия компаний по выдаче необходимых сертификатов HALAL в странах СНГ является отсутствие организаций, которые могут аккредитовать компании по выдаче этих сертификатов. Но отсутствие таких компаний не помешало некоторым российским экспортерам получить сертификаты HALAL напрямую от министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Это, в основном, крупные компании, в которых налажена вся логистическая цепь – от содержания животных до их убоя. Заявку на получение сертификата можно подать в электронном виде на сайте ESMA. Но прежде чем это сделать, вам необходимо внимательно изучить условия и стандарты, по которым выдается сертификат. Их можно купить и скачать на официальном сайте ESMA esma.gov.ae.

Также можно получить сертификат HALAL от частных компаний за пределами СНГ, которые подтверждены Центром Аккредитации ССАГПЗ.

4. Фитосанитарный сертификат и сертификат здоровья (для поставок сельхозпродукции и зерновых культур). Их выдает министерство сельского хозяйства страны экспортера.

Очень важно всегда дополнительно уточнять перечень документов у вашего покупателя и какие документы нужно перевести на арабский или английский языки и заверить всё это нотариально. Список документов будет меняться в зависимости от вида экспортируемой продукции.

Легкого вам экспорта!

Алена Тавинцева

генеральный директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

сайт: www.proexportrus.com

телефон: 8-880-551-85-82

(звонок по России бесплатный)