В этой статье я расскажу вам, как не переплачивать банку за обмен валюты. Кто-то этот способ уже знает, а кто-то продолжает обменивать валюту через банки и отдавать им свои деньги.

Давайте посмотрим, на каких условиях меняют валюту банки. На рисунке приведен курс обмена валют банка. За 1000 долларов банк даст вам 68 740 рублей. А купить 1000 долларов в банке вы можете за 71 580 рублей. Разница составляет 2840 рублей с 1000 долларов, или 2,84 рубля с 1 доллара.

Если один человек пришел в банк и купил там 1000 долларов за 71 580 рублей, а второй продал 1000 долларов за 68 740 рублей, то банк на этих двух простых сделках заработал 2840 рублей. Хороший бизнес для банка.

А для нас с вами эти деньги на дороге не валяются. Такие операции мы совершаем часто, особенно когда летим/едем за границу (с евро ситуация аналогичная).

Что же делать, чтобы не переплачивать банку за покупку валюты?

Как же банки зарабатывают, если доллары принесли только на продажу, и никто не пришел покупать их у банка? Тогда они продают эти «лишние» доллары на бирже. Стоимость доллара на бирже между покупкой и продажей отличается меньше, чем на 1 копейку. Это совсем не 2,84 рубля разницы, а всего 1 копейка. И любой человек может через брокерский счет покупать и продавать доллары по курсу биржи. Без участия банка.

При таких сделках есть комиссия. Средняя комиссия у брокера составляет 0,06% от оборота. Давайте посчитаем.

Комиссия 0,06% от суммы – это 42 рубля, или 60 центов с 1000 долларов. На 1 доллар это 4,2 копейки. Получается, что мы можем купить 1000 долларов, и если передумаем, то сразу продать их. И за это мы дважды заплатим комиссию брокеру – а это 84 рубля. Если эту операцию сделать в банке, то разница между покупкой и продажей составит 2840 рублей.

Итак, какой вариант выберете вы?

Мне кажется, выбор очевиден: через брокерское приложение выгодно покупать и продавать валюту.

Знали про такой способ покупки валюты?

Он работает только в рабочие дни с 10 утра до 23.40 по Москве. Когда открыта биржа.

Обмен валюты по биржевому курсу, может показаться чем-то сложным. Но этот процесс можно пройти буквально за 5 минут. Где за это время мы из наличных рублей получаем на руки наличные доллары.

Как выглядит этот процесс:

заводим наличные рубли на карту банка через банкомат;

переводим их на брокерский счет;

покупаем валюту на брокерском счете;

выводим доллары на валютную карту;

снимаем доллары в банкомате.

За 5 минут (на самом деле быстрее) эти операции я сделал через Тинькофф. У других банков/брокеров это может быть немного больше, но сам алгоритм и покупка/продажа по рыночной цене от этого никак не меняются.

Сергей Панфилло

финансовый консультант,

квалифицированный инвестор,

совладелец “Клуба Правильных Инвесторов”

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