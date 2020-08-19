Как платить налоги при экспорте на УСН

У многих предпринимателей при слове «экспорт» в голове сразу возникает страшная картина с возмещением НДС и налоговой проверкой. Давайте потихоньку избавляться от этих картин и развеивать мифы.

Не всегда при экспорте возникает НДС. Часто налогоплательщики работают на УСН. В основном, это малый бизнес. И экспортные сделки могут возникать достаточно часто, особенно в рамках Таможенного союза. Действительно, при слове «экспорт» возникает страх, что придется возмещать или уплачивать НДС, проходить углубленную проверку. Но для тех, кто уплачивает УСН по основной деятельности, никакого НДС не возникает.

Разберем две ситуации для «упрощенцев» – экспорт в рамках Таможенного союза и экспорт в иные страны. Действия налогоплательщиков будут совершенно разными.

Экспорт в рамках Таможенного союза

Напомним, что в Таможенный союз входит пять стран: Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Внутри этого Союза нет границ для целей передвижения товаров и таможенных постов, на которых проверяют таможенные декларации. Иными словами, упрощен порядок документооборота и товарооборота между странами. Каков процесс экспорта внутри таможенного союза?

Шаг 1. Составляется договор между покупателем и продавцом.

Шаг 2. Выставляется счет на предоплату (в основном международная торговля основывается на таких условиях оплаты).

Шаг 3. Продавец проходит валютный контроль в своем банке при размере сделки более 6 млн. рублей (лимит для экспортных контактов).

Шаг 4. Готовится поставка, составляется международная грузовая накладная (CMR – если доставка осуществляется автомобильным транспортом, если авиатранспортом – это авианакладная, если железнодорожным – железнодорожная накладная).

Шаг 5. Происходит доставка товара к покупателю.

Шаг 6. Покупатель обращается в свою налоговую инспекцию и платит косвенный НДС (в размере той ставки налога, которая действует в его стране). В России это декларация об уплате косвенного налога и уведомление. Подается до 20-го числа месяца, следующего за получением товара.

Шаг 7. После уплаты НДС покупатель представляет продавцу уведомление об уплате косвенного налога. Таким образом продавец может подтвердить факт экспорта. Однако если он на УСН, то ему делать это не нужно. Этот шаг важен тем, кто платит НДС по основной деятельности, для того, чтобы с экспортной поставки платить НДС не 20%, а 0%.

Шаг 8. Продавец предоставляет в таможенный орган статистическую форму об отгрузках товаров в страны Таможенного союза до 8го числа месяца, следующего за отгрузкой.

Именно шаг 8 не дает продавцу и покупателю уйти от уплаты НДС на территории страны получения товара. Ведь таможенный орган отправляет сведения в налоговый орган страны-покупателя. Всё взаимодействие происходит по электронным каналам связи, так что скрыться практически невозможно.

Пример. Российский поставщик, который платит УСН, отправляет дом из клееного бруса в Армению. Стоимость дома 2 млн 400 тыс. рублей. Проходить в данном случае валютный контроль обязательно. Суть прохождения валютного контроля заключается в том, чтобы направить в банк сведения о контракте. Поставщик оформляет CMR вместе с перевозчиком и отправляет груз 23 июля. Покупатель получает груз 31 июля, оформляет документы и платит НДС с суммы поставки, включая доставку, до 20 августа в налоговую инспекцию. После этого направляет уведомление экспресс-почтой поставщику о том, что НДС уплачен в стране ввоза. Поставщик до 8 августа электронно подает статистическую форму в таможенный орган. Поставщик, который платит УСН, больше ничего не делает. Налог платит исходя из денежных средств, полученных на валютный счет (если поступления в валюте) по курсу Центрального банка на дату поступления. В налоговую инспекцию никаким образом дополнительно ничего не составляет.

Экспорт за пределами Таможенного союза (весь остальной мир)

Шаг 1. Составляется договор между покупателем и продавцом.

Шаг 2. Выставляется счет на предоплату (в основном международная торговля основывается на таких условиях оплаты).

Шаг 3. Продавец проходит валютный контроль в своем банке при размере сделки более 6 млн.рублей.

Шаг 4. Готовится поставка, составляется международная грузовая накладная (CMR – если доставка осуществляется автомобильным транспортом, если авиатранспортом – это авианакладная, если железнодорожным – железнодорожная накладная).

Шаг 5. Оформляется таможенная декларация с помощью таможенных представителей. Стоимость таможенной декларации – 15-20 тыс. рублей.

Шаг 6. Происходит доставка товара к покупателю.

Пример. Российский поставщик, который платит УСН, отправляет дом из клееного бруса в Ирак. Стоимость дома 2 млн 400 тыс. рублей. Проходить в данном случае валютный контроль обязательно. Суть прохождения валютного контроля заключается в том, чтобы направить в банк сведения о контракте. Поставщик оформляет CMR вместе с перевозчиком, оформляет таможенную декларацию в регионе отгрузки и отправляет груз 23 июля. Покупатель получает груз 1 августа. Отгрузка совершена, никаких действий покупателю и поставщику больше осуществлять не нужно. Таможенные органы через таможенную декларацию знают об экспорте, налоговые органы проверяют вместе с банком факт поступления денежных средств через механизм валютного контроля. Продавец платит налог исходя из денежных средств, полученных на валютный счет по курсу Центрального банка на дату поступления. В налоговую инспекцию никаким образом дополнительно ничего не составляет.

Получается, что экспортировать от компании на УСН гораздо проще, ведь тогда не возникает вопрос с возмещением НДС и обязательной налоговой проверкой. Есть только ограничения по применению УСН, в том числе и по размеру выручки 150 млн рублей. Это ограничение нужно четко контролировать.

Надежда Скворцова

финансовый директор консалтинговой компании по организации экспорта (ВЭД) EST-Group

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