Как получить документы по рекламе в Facebook?

Не можете получить вычет по НДС, хотя сервис с вас удерживает налог? Да что с ним не так?! Всё просто: Facebook – это иностранная компания, которая оказывает интернет-услуги на территории России, а значит, обязана уплачивать НДС. Причем с 2019 года самостоятельно. Ранее это делала российская организация – налоговый агент.

Проблемы рекламных расходов на Facebook

Теперь вы понимаете, что Facebook просто выполняет положения закона. Почему тогда он не предоставляет нормальные документы – счет-фактуру, например?

Это в первую очередь соцсеть, ориентированная на обычных пользователей, а не организации, причем владелец – иностранная компания. Что это означает практически:

– оплата услуг производится в долларах;

– сервис принимает оплату через банковские карты;

– сервис подтверждает оплату, но не выдает документы для подтверждения рекламных расходов. Можно попытаться сделать скрины ЛК, рекламных показов, статистики, но по российскому законодательству это не поможет списать затраты. А НДС возместить без счет-фактуры тем более нельзя.

Даже если выдать средства под отчет сотруднику, без подтверждающих документов, произведенная им по личной или корпоративной карте оплата не может приниматься для уменьшения налогооблагаемой базы по единому налогу на УСН или налогу на прибыль на ОСНО.

Так что там с вычетом?

До 2019 года НДС платила российская сторона, как налоговый агент, поэтому проблемы с вычетом не возникало. Но в связи с изменением НК (ст. 174.2) теперь иностранная организация, оказывающая электронные услуги в сети Интернет, в т.ч.:

– по размещению предложений о приобретении (реализации) товаров (работ, услуг);

– предоставлению технических, организационных, информационных и иных возможностей, – осуществляемых с использованием информационных технологий и систем;

– оказанию услуг по поиску и (или) представлению заказчику информации о потенциальных покупателях,

– ведению статистики на сайтах и т.д.

обязана самостоятельно рассчитывать и перечислять НДС в ФНС России и подавать соответствующую декларацию.

НДС не включен в сумму услуг, Facebook начисляет налог сверху. Если вам, к примеру, нужно потратить на рекламную кампанию (эквивалент в рублях) 100 тыс. рублей, то на лицевой счет нужно перевести 120 тысяч – 100 000 за рекламу плюс 20% НДС.

При этом, если курс изменился и суммы для списания по очередному траншу недостаточно, то ваша рекламная кампания встанет, пока не пополните счет.

Чтобы получить вычет по налогу, российская организация должна иметь документы, подтверждающие не только оплату, но и оказание самих услуг. Так как расчеты ведутся в долларах, то у вас еще возникает проблема с конвертацией и учетом курсовых разниц. Бухгалтерия не видит документов, не может списать расходы, фирма не может получить вычет, при этом остаются еще вопросы по валютному контролю со стороны банка.

Как-то слишком много проблем, может ну его этот Facebook, найдутся другие сети? Одна из топ-площадок для продвижения – Instagram. Но и тут вас ждет сюрприз – владелец у обеих соцсетей один, общий и рекламный кабинет – Facebook Ads Manager.

Как решить проблему?

Можно заключить договор с компанией, которая организует оплату рекламы на Facebook и выставляет необходимые документы. Главное – правильно ее выбрать.

Большинство предложит вам полный пакет услуг, набор различных полезных опций для настройки рекламы, вы получите документы, которые можете предъявить налоговой для получения вычета. И бухгалтер доволен – никаких пробелов в учете.

klerk.ru