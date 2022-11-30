Как правильно сформировать подушку безопасности?

Подушка финансовой безопасности – определенная сумма денег, которая позволит Вам уверенно чувствовать себя в ситуациях незапланированных расходов (например, сломался холодильник и срочно нужно купить новый) или временной потери дохода (например, увольнение и последующий поиск нового места работы). В таких случаях мы тратим подушку безопасности, а потом восполняем ее.

Важно! Начинать инвестировать можно только после формирования подушки безопасности!

Размер подушки безопасности может быть равен 3, 6 или 12 ваших ежемесячных расходов (то есть для семьи с ежемесячными расходами 100 тыс. рублей – это 300, 600 или 1 миллион 200 тыс.).

Чтобы определить ее размер в вашем случае нужно ответить на 3 вопроса:

Насколько стабилен ваш активный доход (зарплата или доход от предпринимательства)? Если ваша зарплата и работа стабильны – смотрите в сторону трех месяцев, а если предприниматель – в сторону 12.

Есть ли у вас иждивенцы (финансово зависящие от вас люди – дети, родители, супруг/супруга)? Если «нет» – смотрите в сторону трех месяцев, а если «да» и «много» – в сторону 12. Есть ли у вас капитал и пассивный доход? Если «да» – смотрите в сторону трех месяцев, а если «нет» – в сторону 12. Определились с размером? Теперь давайте разбираться как разложить деньги так, чтобы они были в доступе, но при этом были защищены от инфляции (ведь подушка может не быть использованной годами – и это хорошо!):

Наличные «дома» – 10-20% – чтобы в любой момент вы могли воспользоваться наличными деньгами.

Накопительный счёт в банке – 20-30% – деньги можно снимать сразу без потери % по накопительному счету.

Двойная выгода: и деньги в быстром доступе и на них вы получаете % на счет.

Краткосрочные (3-9 месяцев) надежные облигации на брокерском счете – 50-70%. Зачем облигации? Они дают более высокую доходность, чем накопительный счет в банке. А деньги в подушке безопасности могут лежать и быть невостребованные у вас годами. Облигации лучше защищают подушку безопасности от инфляции, чем накопительный счет или наличные «дома».

Еще один вариант. Кредитная карта с бесплатным обслуживанием, которую сейчас дают различные банки. Она может у вас лежать про запас на случай расходов с подушки безопасности. И если расходы наступают, то вы платите с кредитной карты, а после в течение льготного периода возвращаете туда деньги. Таким образом, если вы успеваете вернуть деньги, то вам облигации продавать не нужно, они продолжают работать на вас. А если не успеваете, то спокойно продаете часть облигаций и гасите бесплатный долг от банка. Сказав ему, спасибо!

Почему здесь нет валюты? Практически все расходы с подушки безопасности будут рублевыми. А инвестиции в валюте – обязательно, но это не подушка.

Ведь тратим мы деньги в рублях. Если вы тратите деньги в валюте, то тогда и подушку нужно формировать в валюте. Но формировать ее в валюте, когда тратите в рублях – опасно!

А вы сформировали подушку безопасности?

Сергей Панфилло

финансовый консультант, квалифицированный инвестор, совладелец «Клуба Правильных инвесторов»

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