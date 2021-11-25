Как сдать отчетность?

Сдать отчетность в налоговую в буквальном смысле значит, что вы заполняете бланк декларации и представляете его в налоговую инспекцию. Но сделать это можно несколькими способами. Приходя в налоговую инспекцию, вы не раз, наверное, видели плакаты, которые призывают сдавать отчетность через Интернет. Что это такое? Сколько это стоит? Какие есть способы? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Какие есть варианты?

Есть несколько способов сдачи отчетности. Причем, каждый из них правомерен.

Обращаем ваше внимание, что ВСЕ налоговые декларации составляются в двух экземплярах. Один экземпляр остается у налогового инспектора, а второй – у вас. В случае возникновения недоразумений вы сможете отстоять свою точку зрения, подтверждая слова документами.

Когда можно сдать налоговую декларацию?

Поскольку с недавнего времени налоговые инспекции начали работать и по субботам, то при совпадении последнего дня срока сдачи декларации с рабочей субботой в инспекции днем окончания срока является следующий понедельник. Это подтверждает в своем письме от 22.07.2011 г. №03-02-07/1-180 Минфин России. Согласно п. 18 Административного регламента ФНС России (утв. Приказом Минфина России от 18.01.2008 г. №9н), прием налогоплательщиков (их представителей) осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней, в течение рабочего дня без обеденного перерыва. Руководитель налогового органа (его заместитель) в случае необходимости может продлить время приема налогоплательщиков или время работы телефонной справочной службы в рабочие дни до 20.00. Также он вправе организовать работу телефонной справочной службы в один из выходных дней до 15.00.

Минфин России заверил налогоплательщиков, что изменение графика работы инспекций, в том числе работа по субботам, на срок сдачи деклараций не влияет.

В силу п. 7 ст. 6.1 НК РФ, если последний день срока представления декларации приходится на выходной или праздничный день, признаваемый таковым в соответствии с законодательством РФ, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Если крайний срок подачи декларации приходится на субботу, которая в инспекции является рабочим днем, налогоплательщик также должен руководствоваться п. 7 ст. 6.1 НК РФ. А значит, днем окончания срока подачи декларации будет считаться следующий понедельник.

Как можно сдать?

Итак, отчет подготовлен. Осталось доставить его в налоговую инспекцию. И тут для вас на выбор четыре варианта. Каждый из них хорош по-своему, но результат один – вы исполните свою обязанность по сдаче отчетности.

Первый способ – в бумажном виде – предполагает сдачу отчетности в налоговой инспекции. При этом на декларациях должны стоять подписи уполномоченных лиц. На втором экземпляре налоговые органы при соответствующей просьбе обязаны поставить отметку о принятии декларации. Напомним, что на данный момент действует порядок принятия отчетности в будние дни в непрерывном режиме (т.е. без перерыва на обед). Этот способ большинство предпринимателей считают самым надежным. Т.к. на руках у них остается документ с отметкой о принятии отчетности. Лучше всего подготовить отчет заранее: не 19-го числа, тогда как последний срок сдачи – 20-е число, а в первой декаде – с 1-го по 10-е число. Как показывает практика, в этой половине месяца очередей в налоговой инспекции не наблюдается. Однако этот способ занимает много времени со стороны самого налогоплательщика и со стороны налогового органа (ваш отчет им нужно загрузить в базу данных).

Способ второй – послать заказным письмом по почте. Декларация также представляется в бумажном виде. И здесь ставятся подписи уполномоченных лиц и печать (если есть). Однако в этом случае один экземпляр отправляется по почте (лучше заказным письмом с описью), а второй – на руках у отправителя с квитанцией об отправке. Этот способ лучше тем, что часы работы почтовых отделений в некоторых случаях отличаются от часов работы инспекций, однако ближе к отчетной дате на почте образуются почти такие же очереди, как и в налоговой инспекции. При этом датой представления отчетности считается дата отправления конверта. Важно составить еще и опись того, что положено в конверт.

Через несколько дней после отправки письма к вам придет то самое уведомление, на котором стоит подпись уполномоченного лица налоговой службы, его принявшего. Уведомление, квитанцию об отправки и распечатку трека вы прикладываете к декларации и письму. Оно является подтверждением выполнения обязанности по сдаче отчетности. Однако и на почте «вырастают» большие очереди ближе к 20-му числу (наиболее часто встречающаяся дата отчетности). Совет один – поезжайте сразу на почтамт или в центральное почтовое отделение – они обычно работают дольше, чем обыкновенные почтовые отделения.

Инспекция должна проставить на копии декларации отметку о приеме, даже если оригинал прислан почтой.

Налогоплательщик вправе представить в инспекцию декларацию в бумажном или электронном виде. Декларацию на бумажном носителе можно подать лично или через представителя либо направить в виде почтового отправления с описью вложения. По просьбе налогоплательщика на копии бумажной декларации инспекция обязана проставить отметку о принятии оригинала и дату его получения. Такие правила закреплены в п. 4 ст. 80 НК РФ.

Способ третий – самый приоритетный. Это сдача отчетности по электронной почте с использованием специализированной программы. Этот способ считается наиболее приемлемым для налоговых органов. Отличается от предыдущих он тем, что вам не приходится посещать налоговую инспекцию, чтобы сдать отчет. Это вы делаете, не сходя со своего рабочего места. Очень многие думают, что достаточно отправить по электронной почте файл с декларацией. Однако все не так просто. Для того чтобы сделать все правильно, необходимы: компьютер с выходом в Интернет, а также специальная программа и электронно-цифровая подпись. И тут вот возникают трудности, т.к. пользование специальной программой уже является платным, и формирование электронно-цифровой подписи также стоит определенную сумму денег. Если формирование флешки с подписью происходит один раз, то за пользование программой придется платить постоянно. В год это будет стоить примерно 4000 рублей.

Стоимость самой программы – от 1000 рублей, все зависит от оператора связи. Необходимо иметь электронный ключ (который тоже стоит денег) и заверить им созданный в специальной программе отчет (аналогия рукописной подписи на декларации). Плюсы данного способа – не надо выходить из офиса, чтобы отправить декларацию, можно это сделать до 24.00 последнего дня. Минусы – обязательное наличие компьютера и выхода в Интернет, обязанность представления отчетности вырастает в некоторую сумму денег.

И еще раз напоминаем, что в соответствии с Налоговым кодексом вы можете представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в любом удобном для вас виде (независимо от того, что требует налоговая инспекция).

Довольно долгое время налоговики усердно старались перевести фирмы на сдачу отчетности в электронном виде, используя при этом метод «кнута и пряника». Однако отказываться от традиционного способа представления отчетов фирмы не спешили. Причины у всех были разные – от нерентабельности установки программного обеспечения до элементарного «неудобства» работы с налоговым софтом. Однако время идет, и налогоплательщики потихоньку привыкают к такому способу сдачи отчетности. Кроме того, некоторые налогоплательщики обязаны представлять отчетность только в электронном виде. Это те фирмы с численностью персонала более 50 человек. Также декларацию по НДС возможно сдать только по телекоммуникационным каналам связи. То есть уже не бесплатно.

Отправка декларации через ТКС разово

Однако есть второй способ отправки декларации через Интернет – с помощью пункта коллективного доступа. Это значит, что вам не нужен компьютер, вам не нужен Интернет, вам лишь нужно подойти в пункт коллективного доступа и передать его работникам свою декларацию. В этом случае стоимость каждой декларации не возрастает – ведь вы не платите за Интернет, не платите за программу и электронно-цифровую подпись. Есть и плюсы – вам не надо платить за все это – достаточно прийти в пункт и передать через него декларацию.

Что для этого нужно? Необходимо заключить договор с обслуживающей вас организацией, подписать доверенность и представить саму декларацию, которую вам нужно сдать.

Куда же приходить? В каждом городе есть свой пункт коллективного доступа. В Рязани вы можете их найти в офисах компании «Областная налоговая консультация» по адресам: ул. Новая, 69/12 (здание Рязанской областной типографии); ул. МОГЭС, 30; Московское шоссе, 20, 3-й этаж, оф. 302/1. Как их найти – смотрите схемы

Стоимость отправки одной декларации – 150 рублей. При этом индивидуальным предпринимателям необходимо оформить нотариальную доверенность, стоимость которой от 1500 рублей. Однако срок доверенности может быть хоть 20 лет.

Налоговые органы все больше и больше настаивают на том, чтобы отчетность передавалась по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), ведь в этом есть большие преимущества:

декларация сразу попадает на проверку к инспектору;

отсутствуют ошибки при вводе декларации;

вы можете запрашивать документы из налоговой, в том числе информацию об уплаченных налогах, сданной отчетности, справки об отсутствии задолженности и др.

При этом покупать себе программу или нет – это ваш выбор.

Надежда Скворцова

директор ООО “Областная налоговая консультация”

главный редактор “Практической газеты для предпринимателя”